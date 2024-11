Periodista de TyC Sports durísimo con un jugador de Boca: "Terapia"

A este selecto grupo de futbolistas que recibieron solo dos puntos, se les suma Kevin Zenón, quien recibió duras críticas de Civiello.

"Un desastre. Kevin querido de mi vida, yo no sé que te hizo Mascherano en la Selección.", comenzó diciendo y luego se refirió a la posibilidad de que no juegue en su posición natural: "yo te entiendo todo, la comodidad es importante en la vida. Pero hay cosas que no te podés olvidar. Sacarte un tipo de encima te lo podés sacar jugando de 2, de 3, de 4 o de 5. Hacerle un pase a un compañero lo podés hacer hasta jugando de arquero."

image.png

Finalmente, el periodista sentenció con un mensaje durísimo: "Kevin, terapia y volvemos eh".

Kevin Zenón y un bajo rendimiento

El periodista de TyC Sports tiene un punto. Desde que Kevin Zenón volvió de los Juegos Olímpicos, no volvió tener el mismo rendimiento que mostró en el primer semestre cuando el DT todavía era Diego Martínez.

Tuvo una lesión en el mes de octubre pero más allá de eso, su nivel no fue el mejor.

Post JJOO jugó 17 partidos en los que solamente marcó un gol y dio una asistencia. Números muy bajos para un jugador de sus características.

