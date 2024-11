Daniel Passerini y la furia gremial: Cuánto ganan los municipales de Córdoba

SUOEM 3P.jpg Daniel Passerini y un cierre de año caliente con el SUOEM.

Daniel Passerini y el salario municipal

Para poder continuar con esa postura instalada por su antecesor y sostener la capacidad de maniobrar sobre el gasto salarial municipal, Passerini planteó un posible exceso en el reclamo teniendo en cuenta la realidad económica que enfrenta la Municipalidad. "Yo no gobierno solo para un encuadramiento gremial, yo gobierno para toda la ciudad. No voy a ceder en ese aspecto que los servicios se resientan, que la ciudad padezca violencia en las calles porque no es la forma en que se resuelven los conflictos, menos a esta altura del año y menos en este contexto", advirtió.