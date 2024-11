Kylian Mbappé no levanta: Penal errado, solo y burlas en redes por exagerar una falta

“El club sigue ofreciendo muy poco en los partidos importantes esta temporada. Y el reflejo de la situación es la cara de Kylian Mbappé, un futbolista que es una sombra de lo que se presupone que es”, analizó Marca, medio afín a los “merengues”.

“El francés falló un penal con 1-0 que habría metido al Madrid en el partido, aunque su error desde los once metros fue lo de menos: firmó un partido calamitoso”, agregaron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/12BETOfficial/status/1862016123879018913&partner=&hide_thread=false Virgil van Dijk vs. Kylian Mbappé: The Moment That Broke the Internet!



In a fiery clash between Liverpool and Real Madrid, Virgil van Dijk went viral for absolutely bodying #Mbappe!



#VirgilVanDijk #FootballFans #UCLDrama #EpicMoment #12bet pic.twitter.com/mX7mYe4roQ — 12BET Official (@12BETOfficial) November 28, 2024

Ante este panorama, el exjugador del Real Madrid Gareth Bale pronunció muy duras críticas contra el cuadro “Merengue”: “No hay muchas cosas que funcionen en el Madrid. Creo que es fácil decir que todo se debe a las lesiones y cosas así, pero no han estado a la altura de lo que normalmente se espera de los jugadores del Real Madrid. Va a ser difícil conseguir que vuelvan a estar en forma para ganar, pero creo que el Liverpool estuvo fantástico y se mereció totalmente la victoria”.

En una entrevista con concedió a TNT, Bale disparó: “Están viviendo una crisis de lesiones. Una cosa es equilibrar un montón de superestrellas. Otra cosa es equilibrar un equipo en el que hay huecos por todos lados. Su central más rápido, Militao, tiene dos ligamentos cruzados anteriores. Mencionamos antes a Kroos, alguien que puede permitir que un equipo respire un poco, que gestione mejor los partidos, en lugar de tener que depender de Luka Modric, que no siempre estuvo en el equipo la temporada pasada”.

KYLIANMBAPPENOLEVANTAPENALERRADOSOLOYBURLASENREDESPOREXAGERARUNAFALTAFOTO2.jpg Kylian Mbappé erró un penal para el Real Madrid en la UEFA Champions League y suma cada día más críticas por su bajo rendimiento.

Sin embargo, consideró que Mbappé todavía puede despuntar: “Carlo Ancelotti tiene muchas cosas que resolver. Mbappé es el mejor jugador del mundo. Tiene una enorme expectativa y un nivel de presión enorme sobre él, pero es un jugador lo suficientemente bueno como para saber cómo lidiar con eso. Creo que lo que no ayuda es que el equipo no esté jugando bien. Porque creo que no todo depende de un solo individuo. Necesitas que tus compañeros te ayuden a lo largo del camino. Es un jugador de clase mundial en su momento, el mejor jugador del mundo en mi opinión. Y estoy seguro de que cuando el equipo empiece a jugar bien, su rendimiento mejorará y tendrá un gran éxito aquí”.

De ahí, el histórico ex mediocampista blanco, Guti, dio su punto de vista sobre el presente del delantero galo. “Creo que Mbappé no ha estado a la altura, obviamente. Esa es la realidad”, reconoció el español en el programa El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol sobre los “dos grandes exámenes” (el Clásico y el partido contra el Liverpool).

“A todos nos gustaría saber lo qué le pasa a Mbappé. Se le ve sin confianza, tímido... Momentos antes de tirar el penalti se le veía con cara de miedo... En ese sentido él seguro que no está contento con su rendimiento y quiere algo más”, continuó.

“Mbappé ahora ha venido a otro equipo donde seguramente tenga que competir con grandes jugadores para ser el mejor, y todo eso cuesta. Y la camiseta del Real Madrid cuesta... y eso es normal”, consideró Guti sobre el cambio de aires de Kylian Mbappé desde el París y luego matizó: “Es difícil pensar que un jugador se acople tan rápido y tan pronto a un club como el Real Madrid, en el que es muy complicado jugar”.

“Quitarlo del once titular sería el peor de los remedios, pero sí hay que protegerlo. Tanto Florentino (Presidente del Real Madrid) como Ancelotti lo van a proteger. Yo creo en él. Es uno de los mejores jugadores del mundo”, sentenció. Cabe destacar que el galo no formó parte de las últimas dos convocatorias de la selección francesa, una decisión supuestamente concensuada entre el entrenador y el futbolista que causó muchas repercusiones y en donde se habló de la “salud mental” del ex PSG.

El mal momento de Kylian Mbappé en el Real Madrid

El fichaje de Mbappé fue la incorporación más resonante del Real Madrid desde Cristiano Ronaldo, 15 años antes, con más de 70.000 hinchas que abarrotaron el estadio Santiago Bernabéu para darle la bienvenida. Se trataba de una superestrella hecha y derecha, que llegaba procedente de Paris Saint-Germain como jugador libre para llevar al campeón de España y de Europa al siguiente nivel.

Al menos, esa era la idea: Kylian Mbappé haría que un buen equipo fuera aún mejor, marcando un montón de goles para que Real Madrid se paseara hacia otro título de liga. No obstante, al cabo de un tercio de su primera temporada en el club, y de cara al partido del último miércoles 27/11 ante Liverpool en Anfield, Mbappé atraviesa una serie de dudas a las que nunca había tenido que enfrentarse antes.

En la rueda de prensa del entrenador Carlo Ancelotti previa al partido del Torneo de la Liga de España del último domingo 24/11 en Leganés, cinco de las trece preguntas fueron sobre Kylian Mbappé. Los periodistas consultaron por su posición en la cancha, su participación en los entrenamientos e incluso, de forma irresponsable, especularon sobre su salud mental.

La ausencia de Mbappé en las últimas dos convocatorias de Francia no ha hecho sino intensificar el escrutinio. El seleccionador nacional Didier Deschamps imploró a los medios de comunicación que “dejaran en paz (a Kylian Mbappé)” a principios de este mes, pero sus vagas explicaciones sobre la ausencia del capitán de su equipo no ayudaron; señaló que Mbappé quería jugar, pero que él había decidido lo contrario.

Con razón, Ancelotti ha dicho que “es cuestión de tiempo” que Mbappé se ponga a tono. Un gol en la victoria del último domingo 24/11 por 3-0 en Leganés, en un nuevo rol a la izquierda del ataque, fue un paso en la dirección correcta, y uno oportuno de cara al partido contra Liverpool en la UEFA Champions League.

Los goles de Kylian Mbappé en el Real Madrid

La temporada pasada, Jude Bellingham (19) y Vinícius Júnior (15) fueron los máximos goleadores del Madrid en LaLiga. Superarlos sería lo mínimo, pero si Kylian Mbappé excede cómodamente esas cifras (suponiendo que convierte entre 25 y30 goles, como hizo en sus últimas cuatro temporadas en PSG) las quejas sobre su ritmo de trabajo, o la frecuencia con la que quedó fuera de juego, pronto se olvidarán.

Hasta la fecha, Mbappé ha marcado nueve goles en 17 partidos con Real Madrid en todas las competiciones, y siete en 12 fechas de LaLiga. Eso lo convierte en el segundo máximo goleador del equipo detrás de Vinícius, quien suma 12 en todas las competiciones y ocho en LaLiga. Y lo que es más importante, mientras que Vinícius está superando sus goles esperados (xG), convirtiendo más ocasiones de las que cabría esperar, Kylian Mbappé está haciendo lo contrario. Sus siete goles de liga llegaron con un xG de 8,83. En la Champions League es aún peor, con un gol en cuatro partidos y un xG de 2,68.

Las definiciones de Mbappé no suelen desviarse tanto. En PSG, superó sus xG en seis temporadas consecutivas en la Ligue 1, de 2018 a 2024. Ya sea por los nervios, el deseo de impresionar, su posición, los rivales u otros factores menos tangibles, no está siendo tan clínico ahora y sus cifras de remates respaldan esa evaluación. En 12 partidos de LaLiga, Kylian Mbappé efectuó 57 remates, la mayor cantidad entre todos los jugadores de la máxima categoría del fútbol español. En las cinco principales ligas europeas, sólo Erling Haaland (62), de Manchester City, ha disparado más. El máximo goleador de LaLiga con 15 goles, el barcelonista Robert Lewandowski, hizo 10 remates menos que Mbappé en dos partidos más.

De los 57 remates de Kylian Mbappé, solo 27 fueron al arco, un porcentaje de acierto del 47,4%. Eso sitúa a Mbappé en el puesto 125 entre los 461 delanteros de las cinco principales ligas europeas que han jugado cinco partidos o más. Solo en LaLiga, 21 delanteros han sido más certeros en sus disparos que Kylian Mbappé esta temporada, entre ellos Borja Iglesias de Celta de Vigo (58,8%), Lewandowski (57,4%), y Vitor Roque de Betis (55,6%).

Dadas estas cifras de alto volumen, la tasa de ejecución de remates a gol de Mbappé es naturalmente pobre, del 12,3%. Esto convierte a Kylian Mbappé en el 48º delantero más letal de LaLiga esta temporada, y en el 230º entre los delanteros de las cinco principales ligas europeas. Para ponerlo en contexto, Alexander Sørloth, de Atlético Madrid, quien no ha sido un goleador sólido esta temporada, tiene un porcentaje de conversión mejor (17,9%). Lewandowski tiene un impresionante 31,9%. Por su parte, Haaland tiene un 19,4%; Nicolas Jackson, de Chelsea, un 25%; y Harry Kane, de Bayern Munich, un 30,4.

Y no es que Mbappé esté ejecutando muchos remates de larga distancia. El 84,2% de sus remates fueron dentro del área, y el 73,7% de ellos con la pierna derecha. Pero llegar a posiciones de gol no siempre ha sido fácil. Kylian Mbappé no ha sincronizado bien sus carreras, sobre todo en la derrota por 4-0 en el Clásico de octubre ante Barcelona, cuando batió un récord indeseado al ser sorprendido ocho veces en offside. Fue el récord de su carrera, y la cifra más alta registrada por un jugador de LaLiga en los últimos 15 años.

La creación de ocasiones de Kylian Mbappé

Por supuesto, ser centrodelantero de Real Madrid no consiste solo en marcar goles. El predecesor de Mbappé con la camiseta número 9 del Madrid fue Karim Benzema, un jugador que construyó su reputación sobre un juego de combinación desinteresado y elevó el listón de lo que razonablemente podemos esperar de la posición. Y Kylian Mbappé no es Benzema.

Esta temporada, Mbappé ha creado la respetable cifra de 13 ocasiones (una estadística que combina pases clave y asistencias) en LaLiga. Esta cifra contrasta con las 44 del barcelonista Raphinha, uno de los primeros candidatos a mejor jugador de la temporada. Su compañero del Madrid Vinícius ha creado 29 ocasiones, más del doble que Kylian Mbappé. Antoine Griezmann y Lamine Yamal han creado 26. En total, 14 delanteros de LaLiga (de 127 que han jugado al menos un minuto esta temporada) han creado más ocasiones que Mbappé. Si nos centramos en las “grandes ocasiones creadas” para los compañeros (definidas como situaciones en las que razonablemente se debería esperar que un jugador convierta), Mbappé solo tiene dos en LaLiga. Está muy por debajo de Raphinha, con 14, Yamal, con 12, y Griezmann y Vinícius, con 7.

Las estadísticas de pases de Kylian Mbappé son sólidas, lo que refleja el dominio de la posesión por parte del Madrid en todos menos dos de sus partidos esta temporada. Ha completado 300 de 351 pases intentados en LaLiga, con una tasa de éxito del 85,5%; solo cinco delanteros de LaLiga han completado más. Si nos fijamos en una estadística más útil, los pases progresivos (pases que hacen avanzar la pelota más de 10 metros o hacia el área grande), hizo 51, solo detrás de Griezmann, Iago Aspas, Yamal y Raphinha, aunque solo completó el 17% de ellos, ocupando el puesto 23 entre los delanteros de LaLiga en dicha categoría.

Más que el pase, una de las grandes virtudes de Mbappé siempre ha sido su capacidad de desbordar con la pelota en los pies. En LaLiga esta temporada, ha registrado 113 acarreos progresivos (cuando un jugador mueve la pelota al menos cinco metros hacia el arco) en campo contrario. Solo cuatro jugadores (Vinícius, Abde Ezzalzouli de Betis, Yamal y Nico Williams de Athletic Club) tienen más.

El trabajo sin pelota de Kylian Mbappé en Real Madrid

En 12 partidos de LaLiga, hizo una entrada. En 1025 minutos en la cancha, no despejó ni una vez, no interceptó ninguna pelota y no bloqueó ningún disparo. Solo ganó tres duelos aéreos. Recuperó el balón solamente 17 veces, frente a las 45 de Raphinha, las 44 de Yamal y las 31 de su compañero Vinícius. Si sumamos el número de “intervenciones defensivas totales” de Kylian Mbappé (todas las categorías anteriores combinadas), ha realizado 18 en LaLiga esta temporada, lo cual lo sitúa en el puesto 78 entre los 127 delanteros de la liga. Sus 18 intervenciones defensivas contrastan con las 80 de Raphinha, las 62 de Griezmann y las 56 de Lewandowski.

Mbappé ha presionado a un jugador contrario con la posesión 49 veces esta temporada. Eso lo sitúa en el puesto 52 entre los delanteros de LaLiga en términos de presión; de ellas, 31 fueron lo que se clasifica como “de alta intensidad”, y sólo cuatro permitieron que Madrid recuperara la pelota. Esto contrasta con las 140 presiones de Vinícius (más del triple), de las que 106 fueron de alta intensidad y dieron lugar a 46 recuperaciones. Incluso Lewandowski, a sus 36 años, supera aquí a Kylian Mbappé con 70 presiones y 18 recuperaciones resultantes.

Además de las estadísticas individuales de Mbappé, también existe la percepción de que su falta de voluntad para replegarse ha sido contagiosa y ha afectado al equipo en su conjunto. Él y Vinícius son dos de los tres delanteros, junto con Aspas, de Celta, que más tiempo pasaron caminando en LaLiga esta temporada. Kylian Mbappé ha pasado el 76% de su tiempo en la cancha caminando o trotando, aunque también ha registrado 35 sprints por partido, lo cual lo sitúa en el puesto 22 entre los delanteros de LaLiga, más cerca de donde se esperaría encontrar a un jugador de un físico tan explosivo.

La actuación de Mbappé contra Leganés de este último domingo 24/11 no fue espectacular. Jugó 83’ en Butarque, marcó un gol y le anularon otro por fuera de juego. Su gol, un sencillo remate a corta distancia, vino de un pase de Vinícius, la primera vez que le entregó una asistencia a Mbappé en LaLiga esta temporada. Y lo hizo desde un nuevo rol, al menos con el Madrid, ya que Kylian Mbappé arrancó en el lado izquierdo del ataque, con Vinícius por el medio.

Es un cambio de posición que Ancelotti había descartado anteriormente como improbable dada la gran eficacia de Vinícius por la izquierda. El técnico apuntó al cansancio de la estrella brasileña tras el último mercado de pases para explicarlo esta vez, diciendo que jugar de extremo es más cansador, y Mbappé estaba más descansado que su compañero.

“Arranqué en una posición diferente”, sostuvo Mbappé después del partido. “Pero como dije el primer día que llegué aquí, puedo jugar en diferentes posiciones (...). Es la historia de mi carrera. Puedo jugar por la derecha, por la izquierda, en un frente de dos. No me importa. Lo que quiero es jugar bien, ayudar al equipo y marcar goles”.

El Liverpool venció al Real Madrid y es líder de la fase inicial de la Champions League

El Liverpool de Inglaterra, con el argentino Alexis MacAllister de titular, le ganó 2-0 al Real Madrid de España, en condición de local, en el marco de la quinta fecha de la fase inicial de la UEFA Champions League 2024/25 y se mantiene como líder absoluto con 15 puntos.

Con cuatro victorias en cuatro partidos, los del neerlandés Arne Slot llegaban a este encuentro como líderes absolutos de la fase inicial de la UEFA Champions League debido a las 12 unidades cosechadas que lo posicionan como el único equipo con puntaje perfecto hasta ahora.

Enfrente estaban los vigentes campeones del torneo que no vienen teniendo una buena fase inicial en la que se ubican vigesimocuartos con 6 puntos, en zona de Ronda Preliminar. Los del italiano Carlo Ancelotti ganaron solo dos partidos ante el Stuttgart y el Borussia Dortmund, ambos alemanes y en el estadio Santiago Bernabéu.

Con este resultado, el Liverpool se mantiene como líder absoluto del certamen con 15 puntos y pone un pie en los octavos de final. Por su parte, el club más ganador de este torneo atraviesa un mal momento en la Champions League y se mantiene en Ronda Preliminar, a cuatro unidades de la clasificación directa a la siguiente fase.

Más notas de Golazo24

Periodista de TyC Sports durísimo con un jugador de Boca: "Terapia"

Marcelo Moretti sostiene el legado de Néstor Ortigoza en San Lorenzo

Fernando Gago destruyó a Luis Advíncula tras su expulsión: "Nos dejó con uno menos"

Riquelme y la declaración que los hinchas de Boca no pueden creer

Luis Advíncula en modo Fabra: Boca se autoboicotea los partidos decisivos

Bomba: Colo Colo confirmó el jugador que quiere comprarle Boca