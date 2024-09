Escándalo twittero: Periodista de TyC Sports vs periodista de TN

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LucasBeltramo/status/1832701403023757465&partner=&hide_thread=false La foto: -¡Se fue por dos metros, robo!



El video: -Ah, quedó una parte de la panza sobre la línea.



A esto, Gravellone siempre al borde de la polémica le respondió: "Que es todo esto? Lo único que hay que decir es: EL GOL NO ES LÍCITO. La pelota se fue. Listo. Si es un escándalo o no dependerá de si sos el afectado o el beneficiado. Para Talleres es un escándalo. Para Boca no."

Esto generó la respuesta de Beltramo: " Sé que te da paja leer más de dos oraciones, pero hacé el esfuerzo, Pablo."

Gravellone es quien terminó con la discusión twittera : "Jajaj abrazo Lucas. No vale. No debió cobrarse el gol. Y si es un escándalo. Todo lo demás es cuento. Saludos."

En un partido que contó con el mal arbitraje de Andrés Merlos, el Xeneize dejó afuera a Talleres y pasó a cuartos de final de Copa Argentina en la tanda por penales.

Independientemente de la polémica de dicho encuentro y del encontronazo entre Gravellone y Beltramo, surgieron muchas críticas a la organización por no disponer de VAR en una competencia que otorga cupo para jugar la Conmebol Libertadores.

Los de la Ribera, en la próximas instancia, se cruzarán ante Gimnasia de La Plata y buscan en la Copa Argentina la posibilidad de confirmar un cupo para la siguiente edición de la Libertadores, sobre todo porque no pudieron jugarla en este 2024.

