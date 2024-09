Kamala Harris: "hablo de futuro, usted de pasado". Trump: "por qué no hizo en 4 años lo que promete?"

Live Blog Post

Harris y Trump van a fondo cuando irrumpe tema de problemas raciales

Trump: “el debate sobre la identidad racial en EEUU es exagerado. Es un tema que no me importa, me da igual. No importa ni un pepino, lo que quiera ser, que sea. Yo leí que Kamala Harris no era negra, luego leí que sí lo era. Y está bien, lo uno o lo otro me da igual”.

Harris: “la postura de Trump es una tragedia. Alguien que aspire a la presidencia e intente usar el tema racial para dividir al pueblo estadounidense está equivocado. No se debe fomentar la división entre razas. Cuando Trump era propietario de terrenos y edificios fue investigado por negarse a alquilar propiedades a familias negras”.