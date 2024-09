Telefe y Santiago Del Moro bajo fuego tras los Martín Fierro

Dente acusa a Telefe de favoritismo en los premios Martín Fierro

Pero quizás lo más explosivo de sus declaraciones fue la acusación indirecta de que Telefe se ha beneficiado durante años de la pauta oficial.

"Es muy fácil ganar todo cuando vos recibís guita del Estado y aparte tenés un colchón que viene de afuera" lanzó Dente. "Es muy fácil ganar todo cuando vos recibís guita del Estado y aparte tenés un colchón que viene de afuera" lanzó Dente.

Alcanzando el punto máximo de la disputa cuando dirigió sus dardos hacia uno de los programas insignia de Telefe: "Gran Hermano". Sin pelos en la lengua, el conductor lo calificó como "uno de los programas más violentos y más virulentos que vi en la tele durante los últimos diez años. Fue un horror".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1833658867005210787?t=pGHkxSzwOTcNRaoe-Y1lKA&s=03&partner=&hide_thread=false Tomás Dente ENFURECIDO después de los MARTÍN FIERRO: Disparó contra Santiago del Moro, Cris Morena y Gran Hermano.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/mUhfzO3LBd — América TV (@AmericaTV) September 11, 2024

Como broche de oro a su crítica, Dente no escatimó en reproches hacia Santiago Del Moro, figura central del canal de las pelotas y cuando le preguntaron por el conductor respondió sin titubeos: "A mí no me gusta para nada Santiago Del Moro como conductor. No me gusta él, sus formas, me parece un tipo gélido, distante", manifestó.

"Me parece que hay grandes conductores de televisión, grandes periodistas (...) Santiago me parece que establece una distancia que no está buena", culminó diciendo. "Me parece que hay grandes conductores de televisión, grandes periodistas (...) Santiago me parece que establece una distancia que no está buena", culminó diciendo.

---------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Bancos cierran por un día: Qué implica para los usuarios

La modificación en el celular que pone en riesgo las billeteras virtuales

Mercado Pago cae y deja a millones de usuarios sin dinero: Qué dijo la compañía

Naranja X revela topes para transferencias: Cuáles son