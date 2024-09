Ángel de Brito coquetea con Telefe: "Charlemos en privado"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1833329760727904724&partner=&hide_thread=false Angel de Brito volvió a decir en los #MartinFierro que se iría de América TV, no negó la afirmación de @Pilarsmith de que "está muy tironeado de todos los canales" y se permitió coquetear con pasarse a Telefé: "charlemos en privado" pic.twitter.com/HT1PAaMjvX — TeleBizarra (@TeleBizarra) September 10, 2024

Durante una entrevista en vivo para el envío de streaming de Telefe, Lucila La Tora Villar encaró a De Brito y le planteó, sin rodeos: "El otro día salió una nota en la que dijiste que si no te dejaban hablar de Gran Hermano te ibas de América, ¿tenés ganas de irte?". Esta pregunta dejó al conductor momentáneamente sin palabras, pero luego respondió: "Si no me dejan hablar, sí".