Mientras estalla la interna en Telefe, Georgina Barbarossa defendió a Marley: "Era normal..."

En aquella época sí era distinto. Uno no tenía tan en cuenta el tema de la edad. Inclusive se hacía otro tipo de humor. Lo que hacíamos antes con (Jorge) Porcel, (Alberto) Olmedo, y con todos los programas de (Gerardo) Sofovich no se podría hacer ahora. Era normal salir con chicos más jóvenes, no salías con el documento en la mano. Era distinto

Por último, Barbarossa concluyó: "No estoy diciendo que esté bien. Las cosas cambiaron mucho, para bien, para protección de las víctimas".

"En las últimas horas nos enteramos que un hombre denunció a Marley, Alejandro Wiebe, por el delito de corrupción de menores y esto cayó como un baldazo de agua fría en Telefe donde la verdad no saben qué hacer", empezó diciendo el conductor de "Mitre Live" (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio). Siguiendo con su información, Juan afirmó: "Me contaban que obviamente el equipo de abogados del canal se puso en contacto con Marley y con sus letrados y hay un clima tenso porque los agarra en un momento donde el conductor está al aire con Survivor. Fuentes del canal de las pelotas me indicaron que en el directorio hay opiniones diversas y no han puesto de acuerdo. Algunos le sueltan la mano a Marley y otros lo bancan por ahora. La postura pública del canal va a ser de apoyo, de hecho hoy le dieron aire para defenderse". "A mí lo que me dijeron es que directamente lo que se planteó es la posibilidad de levantar el programa Survivor que Marley conduce. Lo que acordaron fue por ahora mantenerlo pero si esto avanza en la Justicia lo van a sacar del aire", agregó Etchegoyen antes de dar más detalles. "El problema que ocurre también es que en este momento no tienen programa para poner porque Bake Off afronta sus primeras grabaciones", dijo al respecto el comunicador después de lo sucedido en las últimas horas con el presentador de la pantalla de las tres pelotas. Y concluyó: "Para repasar entonces lo que ocurre. Telefe públicamente va a bancarlo si es que todo queda en esto. Pero si el tema avanza en la Justicia será otra realidad".

Ahora bien, en las últimas horas Juan Etchegoyen de Radio Mitre dio cuenta de cómo se encuentra el clima puertas adentro del canal y la decisión que podrían tomar desde el canal respecto a Survivor, el programa conducido por Marley. "Esto cayó como un baldazo de agua fría en Telefe donde la verdad no saben qué hacer”, introdujo el periodista.

El equipo de abogados del canal se puso en contacto con Marley y con sus letrados, y hay un clima tenso porque los agarra en un momento donde el conductor está al aire con 'Survivor'. Fuentes del canal de las pelotas me indicaron que en el directorio hay opiniones diversas y no han puesto de acuerdo. Algunos le sueltan la mano a Marley y otros lo bancan por ahora. La postura pública del canal va a ser de apoyo

"Lo que se planteó es la posibilidad de levantar el programa 'Survivor' que Marley conduce. Sin embargo, acordaron mantenerlo, pero si esto avanza en la Justicia lo van a sacar del aire", agregó

"Telefe públicamente va a bancarlo si es que todo queda en esto. Pero si el tema avanza en la Justicia será otra realidad", concluyó Etchegoyen.

Marley, más complicado: Nueva denuncia en su contra por abuso sexual

En las últimas horas trascendió una nueva denuncia contra Marley, en el marco de la causa que le abrieron por supuesto abuso sexual. Se trata de un hombre oriundo de Entre Ríos que optó por preservar su identidad, pero le solicitó Martín Apolo, abogado del primer denunciante Adrián Molina, ser querellante en el proceso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1829148512216641689?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1829148512216641689%7Ctwgr%5E6fa78edb32cd57094ee7e3f8da68552b6e75c713%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fmarley-mas-complicado-nueva-denuncia-su-contra-abuso-sexual-n584209&partner=&hide_thread=false AMPLIO



El denunciante pidió reserva de sus datos. Se contactó con el abogado de Adrián Molina para que lleve los dos procesos en conjunto. Hoy ratifica la denuncia, que fue cuando tenía 18 años y es por abuso sexual.



Este nuevo denunciante vive en Paris. — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) August 29, 2024

Fue el periodista Javier Díaz quien anticipó en el ciclo Vilouta 910 de Radio La Red que un hombre oriundo de Paraná aseguró haber tenido un vínculo sentimental y sexual con el conductor en el pasado.

El denunciante acudió a Martín Apolo, el mismo abogado que Molina, para que su la acusación tenga lugar dentro de la misma causa. De este modo, se suma otro testimonio contra Marley.

Más tarde, Apolo dialogó con el envío y confirmó que llevará adelante los dos procesos en conjunto. Sin dar a conocer la identidad de la persona, el letrado aclaró: "Esta persona hoy vive en París y no era menor de edad, tenía 18 años, pero denuncia abuso".

Embed - Martín Apolo sobre la DENUNCIA CONTRA MARLEY: "Pedimos que tramiten ambas denuncias juntas"

Unas horas después en Socios del Espectáculo de El Trece se hicieron eco de esta segunda denuncia y expusieron una presentación a la que tuvieron acceso, en la que la presunta víctima relató los hechos. Fue Rodrigo Lussich quien se encargó de leerla:

En el año 2008 fui víctima de abuso sexual por la persona llamada Alejandro Wiebe y conocida artísticamente como Marley. Me costó y me llevó años entender y procesar el daño que me causó su accionar

"Pasaron 16 años desde aquel momento. Mi memoria puede fallar en algunos datos pero no olvidaré jamás el abuso. El me compró un pasaje de avión en la línea Sol que tomé en Sauce Viejo. Al aterrizar en Aeroparque le mandé un mensaje para avisarle que había llegado y me dijo que me estaba esperando en su auto", prosiguió el conductor.

"Subo al auto, lo saludo, me dice: 'Vamos a casa' (...) Me dijo de ir a su habitación. Accedí. Estaba nervioso y muy incómodo. Fuimos por la escalera. Se sacó la ropa, hasta la ropa interior, se acostó, yo me sentía incomodo y nervioso. No podía hablar. Estaba sentado al pie de la cama y él estaba desnudo", agregó.

"Después de los hechos íntimos bajamos y me dice: 'Te llevo'. Me dejó a unas cuadras de la casa de mi tía. No volví a hablar con él. Me generó mucha incomodidad. Sé que prescribió pero quiero saber la verdad, y al enterarme de la denuncia del señor Molina me comuniqué con su abogado para presentar esta imputación", concluye el relato.

