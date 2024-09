Turismo: El paraíso de Mauricio Macri cierra la "peor temporada que recordemos"

Pero remarcó que ambas ciudades vecinas de La Angostura tienen un punto a favor como es el aeropuerto.

Macri, de compras por Villa La Angostura. Además de Mauricio Macri, entre otros visitantes ricos y famosos, pasaron por Villa La Angostura personajes como Richard Gere, la Familia Real de Holanda y numerosos artistas argentinos y extranjeros, además de empresarios que buscan estos lugares de hermosos paisajes con lugares reservados...

Además, consideró que los bajos índices de ocupación no estuvieron vinculados con las tarifas:

Cuando vendíamos este invierno y notábamos que no había un nivel de consultas, hicimos el esfuerzo de bajar las tarifas. Aún así, la aguja no se movió. También incide un alto índice de alojamientos informales que hacen que la competencia sea desleal

Y agregó:

La principal preocupación es que no podemos tener otra temporada alta fallida. Desde la Asociación de Hoteles estamos presionando para que se lleve adelante la promoción necesaria para anticiparnos y rescatar la temporada de verano

"La peor temporada que recuerda"

En diálogo con el diario 'Río Negro', Guillermina Ojeda, integrante de la Asociación de Hoteles y Cámara de Comercio de Villa La Angostura, definió esta temporada como "la peor que recuerda". Mencionó que superó incluso el 2019, año en que una roca se desprendió de la ladera del cerro y cayó sobre el asfalto en la ruta 40:

Ese año quedamos incomunicados y julio cerró en el hotel con un 57% (fue el año más bajo); este mes de julio, en cambio, estuvimos un 20% por debajo

