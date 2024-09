2do. round Javier Milei vs. CFK, en el desastre del 4,2%: La trama invisible

Agriculce: el mismo martes 11/09 en que Javier Milei celebró el resultado de la votación en la Cámara de Diputados que impuso el veto a la movilidad jubilatoria, el INdEC informó que la tasa de inflación fue 4,2% mensual (IPC de agosto): feroz varapalo para el Presidente. No hay actividad económica suficiente pero, pese a la depresión, la inflación resiste. Milei no es eficiente como economista y se le complica como político. Oportunidad para que CFK intente reunir a la dispersa tropa peronista. La sociedad le toleró exabruptos y audacias a Milei a cambio de que cumpla con un mandato de política económica. Pero él fracasa. Es un capítulo importante, no el único, de la coyuntura compleja de la Argentina 2024. Sebastián Dumont lo cuenta así: