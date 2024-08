Buscan que Milei deje de hacer turismo presidencial: Qué dice la propuesta

Una de las características de Javier Milei como presidente de la nación son sus reiterados viajes al exterior, de los cuales, muchos de ellos no forman parte de la agenda de Estado. Esta es una acción que la oposición no ve con buenos ojos, y con la premisa del propio Milei de "no hay plata", presentaron un proyecto de ley para tratar de ponerle freno al turismo presidencial.