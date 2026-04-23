Volvió a caer la confianza del consumidor, pero para Milei es culpa del periodismo (?)

Cae todo

En la medición por subíndices, todos registraron caidas, siendo la más marcada 'Bienes Durables e Inmuebles' (-9,51%), seguida por 'Situación Macroeconómica' (-4,30%), mientras que 'Situación Personal' registró la disminución más moderada (-3,96%).

En el relevamiento según la percepción de la 'Condiciones Presentes', se registró una baja de 9,03%; de igual forma, la vinculada a 'Expectativas Futuras' disminuyó 3,30%.

En los últimos 3 meses, el ICC acumuló una caída en torno al 15%. Sin embargo, Sebastián Auguste, director del estudio, sostuvo que “en perspectiva histórica, el ICC en la actual gestión se mantiene relativamente alto”.

“Al mes 29 de gobierno, el ICC está prácticamente en línea con el valor inicial, algo que no ocurre en la mayoría de las gestiones previas (excepto Néstor Kirchner), pese a la caída reciente", agregó en un hilo de tuits.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CIF_UTDT/status/2047299671119339919&partner=&hide_thread=false Sebastián Auguste (@AugusteSauguste): “Comparando niveles iniciales de las últimas gestiones, el ICC en la actual gestión comienza en el valor más bajo de la serie. Esto aporta contexto clave para analizar su trayectoria en los meses siguientes.” pic.twitter.com/hmTHKOHCl7 — CIF - UTDT (@CIF_UTDT) April 23, 2026

“Comparando niveles iniciales de las últimas gestiones, el ICC en la actual gestión comienza en el valor más bajo de la serie. Esto aporta contexto clave para analizar su trayectoria en los meses siguientes", completó.

El ICC es uno de los componente del Índice Líder (IL) que también elabora la Universidad Di Tella y que "busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico". El último IL, de marzo, arrojó una suba del 0,83% en relación a febrero.

Según explicó Martín González Rozada, investigador del estudio, el aumento "se atribuye principalmente al incremento de los despachos de cemento y los índices bursátiles". Por el contrario, el ICC fue el componente que mayor retracción mostró (5,3%).

Échale la culpa al periodismo

Javier Milei se hizo eco de los datos y en un tuit adjudicó el resultado negativo de la Confianza al Consumidor a un supuesto efecto del periodismo crítico en la opinión pública.

"Todos los indicadores tiran para arriba, menos confianza del consumidor impactado por las basuras mediáticas (95%). Sin dudas odian al país", disparó el Presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2047023562041557338&partner=&hide_thread=false TODOS LOS INDICADORES TIRAN PARA ARRIBA MENOS CONFIANZA DEL CONSUMIDOR IMPACTADO POR LAS BASURAS MEDIÁTICAS (95%). SIN DUDAS ODIAN AL PAÍS. https://t.co/Z4hFlrvx7H — Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026

El comentario se inscribe en un largo enfrentamiento que mantiene con el periodismo que no le es adicto. El 95% que menciona alude a la proporción de periodistas que según el mandatario se dedica a "mentir", "difamar" u "operar".

Ese ataque permanente es el mecanismo de defensa que el Presidente eligió para tratar deslegitimar las críticas y los reportes adversos al Gobierno.

Sin ir más lejos, Milei dedicó una serie de tuits contra Carlos Pagni, luego de que lo acusara de "operador serial" por un error que el periodista cometió en su programa 'Odisea Argentina', que fue reconocido y aclarado.

Además, con la excusa de una investigación por "presunto espionaje" la Casa Rosada prohibió el acceso a todos los periodistas acreditados, una decisión inédita en la historia del país.

Por otro lado, es curioso que Milei denuncie que los periodistas "odian al país" cuando él mismo estimula la animaversión contra ellos bajo el slogan 'No Odiamos Lo Suficiente a los Periodistas' (NOLSALP).

Más contenido de Urgente24

Sin prensa en Casa Rosada: Ya hay una denuncia penal contra Milei

Reforma Laboral: La Cámara del Trabajo repuso la vigencia de los artículos suspendidos

La firma de electrodomésticos, que también entró en concurso, blanqueó su situación límite

El Gobierno admite pobreza infantil en 4 de cada 10 chicos y arde contra Perfil