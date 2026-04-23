El Gobierno admite pobreza infantil en 4 de cada 10 chicos y arde contra Perfil

El Gobierno nacional, a través de la Oficina de Respuesta Oficial, cargó contra el medio Perfil por difundir datos de la pobreza infantil elaborados por la Universidad Católica Argentina (UCA). Según la posición oficial, 4 de cada 10 chicos son pobres en Argentina en base a datos recientes del INdEC.
La respuesta, que llegó a través de la cuenta de X, fue un ensayo de desmentida sobre un artículo que el medio digital y gráfico publicó en las últimas horas. El artículo, titulado “Pobreza infantil en Argentina: casi 6 de cada 10 chicos son pobres y crece la alarma por la alimentación” fue el objeto de la “furia” oficial que cuestionó la elección de los datos elaborados por la UCA en lugar de la consulta de cifras oficiales.
Cabe destacar que Perfil no fue el único medio en difundir datos de la Encuesta de Desarrollo Social (EDSA), a la que el Gobierno cuestionó por ser de “elaboración privada”.
Cuántos chicos pobres hay según el Gobierno
Según la medición universitaria, el 53,6% de los adolecentes y niños del país están sumidos en la pobreza. Además, cerca del 30% no tendría acceso diario a alimentos, lo que supone datos alarmantes a pesar de constituir una merma nominal sobre el fenómeno que alcanzó niveles mayores en años recientes.
Estas cifras principales fueron cuestionadas por el Gobierno nacional, que aseguró que en el segundo semestre de 2025 la pobreza infantil registró una baja hacia el 42,3%. Los datos proporcionados por el INdEC dejaron así un saldo de 4 de cada 10 menores sumidos en la pobreza, un avance estadístico celebrado por el oficialismo.
Además, el Gobierno puntualizó que las cifras oficiales han sido monitoreadas y avaladas por organismos internacionales tales como UNICEF, descartando la precisión de otros datos.
Que pasa entre el Gobierno y la prensa
El caso de Perfil y la pobreza infantil es un ejemplo más de la apuesta política a nivel comunicativo que la Casa Rosada encaró en el último tramo de gestión. Con una consigna de deslegitimación concreta impulsada por el propio presidente Javier Milei, el Gobierno apostó a una maniobra de desgaste en la relación con la prensa en general, salvo contadas excepciones.
Con investigaciones que comprometieron a altos funcionarios, y en especial al jefe de Gabinete Manuel Adorni, la relación del Gobierno con la prensa alcanzó su punto más complejo en la mañana del jueves (22/4) cuando personal de seguridad en la Casa Rosada comunicó a los periodistas acreditados el corte del acceso a Balcarce 50, sin discriminación de medios.
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