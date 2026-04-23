El Gobierno admite pobreza infantil en 4 de cada 10 chicos y arde contra Perfil

Cuántos chicos pobres hay según el Gobierno

Según la medición universitaria, el 53,6% de los adolecentes y niños del país están sumidos en la pobreza. Además, cerca del 30% no tendría acceso diario a alimentos, lo que supone datos alarmantes a pesar de constituir una merma nominal sobre el fenómeno que alcanzó niveles mayores en años recientes.

Estas cifras principales fueron cuestionadas por el Gobierno nacional, que aseguró que en el segundo semestre de 2025 la pobreza infantil registró una baja hacia el 42,3%. Los datos proporcionados por el INdEC dejaron así un saldo de 4 de cada 10 menores sumidos en la pobreza, un avance estadístico celebrado por el oficialismo.

En la Argentina, la única medición oficial de la pobreza es la del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Y los datos oficiales son irrefutables: a fines de 2023 la pobreza infantil rondaba el 70%. Hoy, según el INDEC, en el segundo semestre de 2025 ha bajado al 42,3%. Es decir, pasamos de 7 de cada 10 chicos en situación de pobreza a apenas 4 de cada 10. Una reducción clara, contundente y real, destacaron desde las cuentas oficiales. En la Argentina, la única medición oficial de la pobreza es la del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Y los datos oficiales son irrefutables: a fines de 2023 la pobreza infantil rondaba el 70%. Hoy, según el INDEC, en el segundo semestre de 2025 ha bajado al 42,3%. Es decir, pasamos de 7 de cada 10 chicos en situación de pobreza a apenas 4 de cada 10. Una reducción clara, contundente y real, destacaron desde las cuentas oficiales.

Además, el Gobierno puntualizó que las cifras oficiales han sido monitoreadas y avaladas por organismos internacionales tales como UNICEF, descartando la precisión de otros datos.

Según el informe, la pobreza infantil creció del 60,4% de 2016 al 62,5% en 2017, esto quiere decir que unos 8.255.000 de niños tiene algún tipo de carencias. Foto: web

Que pasa entre el Gobierno y la prensa

El caso de Perfil y la pobreza infantil es un ejemplo más de la apuesta política a nivel comunicativo que la Casa Rosada encaró en el último tramo de gestión. Con una consigna de deslegitimación concreta impulsada por el propio presidente Javier Milei, el Gobierno apostó a una maniobra de desgaste en la relación con la prensa en general, salvo contadas excepciones.

Con investigaciones que comprometieron a altos funcionarios, y en especial al jefe de Gabinete Manuel Adorni, la relación del Gobierno con la prensa alcanzó su punto más complejo en la mañana del jueves (22/4) cuando personal de seguridad en la Casa Rosada comunicó a los periodistas acreditados el corte del acceso a Balcarce 50, sin discriminación de medios.

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