Javier Milei habilita el desembarco de Peter Thiel, magnate global de datos

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2026. La agenda de regreso en la Argentina de Javier Milei introdujo un importante evento para el presidente con un encuentro programado con el magnate global de datos estadounidense, Peter Thiel. Dueño de Palantir y fundador de Paypal, el alemán nacionalizado llegará a la Casa Rosada para dialogar con el mandatario argentino sobre posibles inversiones y un diseño integral de la política de datos para el Gobierno argentino.
La UCR va por su propia Ficha Limpia
Un grupo de diputados de la UCR presentó en el Congreso su propio proyecto de ley de “Ficha Limpia”. Entre otras cosas, propone impedir que personas con condenas penales puedan ser candidatas a cargos electivos o ejercer funciones públicas, incluso si esas sentencias no están firmes.
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