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Javier Milei habilita el desembarco de Peter Thiel, magnate global de datos

Peter Thiel llega a Casa Rosada para verse con Javier Milei.&nbsp;

Peter Thiel llega a Casa Rosada para verse con Javier Milei. 

FOTO: ASSOCIATED PRESS.
Peter Thiel llega a Casa Rosada para verse con Javier Milei.&nbsp;

Peter Thiel llega a Casa Rosada para verse con Javier Milei. 

FOTO: ASSOCIATED PRESS.

Javier Milei recibirá a Peter Thiel (Palantir) en Casa Rosada. Se confirmó la quiebra de Sancor. Las reformas se encuentran con la Justicia. YPF vende Metrogas.

22 de abril de 2026 - 14:11
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EN VIVO

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2026. La agenda de regreso en la Argentina de Javier Milei introdujo un importante evento para el presidente con un encuentro programado con el magnate global de datos estadounidense, Peter Thiel. Dueño de Palantir y fundador de Paypal, el alemán nacionalizado llegará a la Casa Rosada para dialogar con el mandatario argentino sobre posibles inversiones y un diseño integral de la política de datos para el Gobierno argentino.

Su presencia en el país fue apuntada al tratarse de una de las personalidades más influyentes de la industria digital, con una posición muy importante en Silicon Valey. Está fuertemente asociado negocio del procesamiento masivo de datos, generación de perfiles y deep research dedicada a grandes corporaciones y gobiernos del mundo.

A nivel local, el Gobierno nacional comenzó a encontrar complicaciones sobre las reformas sancionadas en el Congreso y otras políticas que se chocaron con la pared del Poder Judicial. Tales son los casos de la Reforma Laboral y los planes sociales de Capital Humano, que iniciaron un frente progresivo de enfrentamiento ante las medidas cautelares que suspenden efectos.

En el plano empresarial, la industria láctea tuvo como novedad la quiebra definitiva de SanCor. La compañía con sede en Rafaela entró en el proceso de liquidación de activos y, aunque mantendrá la actividad, su destino pasó a manos de la Justicia santafesina, que definirá su futuro en los próximos meses.

Todo esto y más en el Vivo de Urgente24:

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La UCR va por su propia Ficha Limpia

Un grupo de diputados de la UCR presentó en el Congreso su propio proyecto de ley de “Ficha Limpia”. Entre otras cosas, propone impedir que personas con condenas penales puedan ser candidatas a cargos electivos o ejercer funciones públicas, incluso si esas sentencias no están firmes.

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Paolo Rocca y Mauricio Macri

Paolo Rocca, dueño del emporio industrial Techint, recibió en su casa de Martínez a Mauricio Macri a principios de abril, según distintas publicaciones. La reunión tiene todo una lectura política cuando el empresario fue blanco de acusaciones por parte de Javier Milei, incluidas la de un intento de golpe de Estado.

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Irán sigue proponiendo tensión en Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó este miércoles tres embarcaciones en el estrecho de Ormuz, escoltando a solo dos de ellas hasta aguas internacionales, en un contexto en el que aún rige el bloqueo estadounidense y el presidente de Estados Unidos extiende la tregua tras no haber llegado a un acuerdo nuclear.

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Manuel Adorni, cada vez más complicado

Pablo Feijoo, amigo de Manuel Adorni e hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito, declaró ante la Justicia que el funcionario le debe otros US$65 mil que no fueron documentados. "Fue un acuerdo de palabra", explicó. Ese monto es por las refacciones que se hicieron en la propiedad.

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¿Se recupera el PRO y la UCR?

La última encuesta de la consultora Zuban-Córdoba arroja datos que confirman que el desafío de Javier Milei atraviesa la mera cuestión de la imagen y alcanza hasta el plano electoral.

El sondeo expone que el 60% de los consultados afirma que no votaría por la reelección del Presidente, y sólo un 29,4% sí lo haría, lo que volvería la base de sustentación presidencial a niveles de la PASO y las elecciones generales de 2023.

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YPF avanza con la venta de Metrogas

La empresa estatal YPF avanza a paso firme con la venta de su participación en Metrogas S.A., una de las principales distribuidoras de gas del país. Este miércoles (22/04) informó que concluyó la 1era. fase del proceso, que incluyó la participación de 13 compañías.

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Confusión en México por muertes de funcionarios antidrogas

El Gobierno de México exigió a Estados Unidos las explicaciones pertinentes sobre los informes que indican que los dos funcionarios estadounidenses que murieron el domingo en un accidente de tránsito participaron en una operación antidrogas para desmantelar laboratorios de metanfetamina sin conocimiento del gobierno nacional.

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Manifestación por Discapacidad

Organizaciones que representan a personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector realizan un cese de actividades y una multitudinaria manifestación frente al Ministerio de Salud de la Nación para rechazar el nuevo proyecto enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso y reclamar por el incumplimiento de la Ley de Emergencia.

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Problemas para Sandra Petovello en Capital Humano

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, anticipó la caída de dos ayudas sociales programadas por el Gobierno tras la cautelar de la Justicia que reactivó el programa Volver al Trabajo. Según la funcionaria, la decisión judicial generó un impacto negativo sobre el presupuesto y provocó la caída de los vouchers de formación laboral y la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables.

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Se confirmó la quiebra de SanCor

La cooperativa láctea SanCor, una de las cooperativas lácteas más importantes del país, había solicitado la semana pasada su propia quiebra ante la Justicia con un pasivo que supera los 120 millones de dólares y con sueldos adeudados a sus trabajadores que acumulan al menos 8 meses.

Y hoy la Justicia de Rafaela decretó la quiebra poniendo fin al concurso preventivo iniciado en febrero de 2025, tras convalidar el pedido presentado por la propia cooperativa. En una resolución extensa, el juez Marcelo Germán Gelcich sostuvo que la empresa atraviesa un cuadro de "insolvencia estructural" y que el proceso de reestructuración quedó "frustrado", sin posibilidad de arribar a un acuerdo con los acreedores.

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