en vivo DÍA DE LA TIERRA/QUEBRÓ SANCOR Javier Milei habilita el desembarco de Peter Thiel, magnate global de datos

Peter Thiel llega a Casa Rosada para verse con Javier Milei. FOTO: ASSOCIATED PRESS. Peter Thiel llega a Casa Rosada para verse con Javier Milei. FOTO: ASSOCIATED PRESS.

Javier Milei recibirá a Peter Thiel (Palantir) en Casa Rosada. Se confirmó la quiebra de Sancor. Las reformas se encuentran con la Justicia. YPF vende Metrogas.