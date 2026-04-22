Volver al Trabajo: Sandra Petovello estalla contra la Justicia y elimina dos ayudas sociales

Qué pasó con Volver al Trabajo

El Programa Volver al Trabajo fue eliminado por el Gobierno nacional en las últimas semanas pero la medida fue frenada por una cautelar emitida por el juez de Campana, González Charvay, quien garantizó su continuidad en beneficio de 950 mil personas. La asistencia data de la última gestión de Cristina Kirchner y se mantuvo vigente, bajo distintos nombres, durante los mandatos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

En su última versión, Volver al Trabajo abonaba una asistencia de 78.000 pesos mensuales a los beneficiarios. La cifra de asistencia no se actualiza desde diciembre de 2023, cuando fue renovada por el propio Gobierno nacional.

Ante el recorte real presupuestario y el crecimiento de la demanda de asistencia en otros planes más abarcativos, Capital Humano avanzó con su eliminación y programó un reemplazo con “vouchers” de formación laboral en su lugar. El plan generó rechazo entre los movimientos sociales, que reclamaron la continuidad del beneficio ante la Justicia.

El objeto inicial del programa es garantizar la formación de los trabajadores en situación de desempleo. En la práctica, ningún Gobierno logró aumentar los índices de formación por esa vía, que pasó a ser una vía de asistencia económica directa.

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Sandra Petovello contra la Justicia

Además de eliminar los dos programas mencionados por presunta “falta de presupuesto”, Petovello anticipó una apelación directa contra el fallo cautelar que obligó al pago del beneficio de Volver al Trabajo al casi millón de beneficiarios. Se trata de otro choque de la Casa Rosada contra el Poder Judicial, que además suspendió los efectos de la Reforma Laboral en las últimas semanas.

Según Capital Humano, la eliminación de programas de asistencia directa forma parte de la política de reconversión que la administración libertaria pretende empujar. Esto implica la ruptura de la lógica de asistencia monetaria directa, para pasar a un esquema de contraprestaciones fiscalizadas y sin intermediarios.

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