Más números cuestionables: Censo 'nacional' de personas en situación de calle excluyó a 5 provincias

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Las provincias con mayor cantidad de personas en situación de la calle

santa fe pobreza.webp La provincia de Santa Fe entró al 'podio' de las provincias del país de Sandra Pettovello con más personas en situación de la calle.

Según el relevamiento, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y sorprendentemente, Neuquén, que con el impulso de Vaca Muerta y la gran expansión de sectores extractivos, es uno de los polos laborales en el actual contexto nacional adverso, marcado por la caída del empleo industrial y comercial, se ubican entre las provincias con mayor cantidad de personas en situación de calle.

Si bien los datos se presentan a nivel general, el informe permite trazar un perfil de la población relevada. Según el Ministerio de Capital Humano, el 83% de las personas en situación de calle son hombres y el 17% mujeres.

En cuanto a la edad, el 92% tiene más de 18 años, mientras que un 6% corresponde a menores.

Además, según informó el ministerio al sitio web 'Chequeado', el 32% de los encuestados lleva más de dos años en esta situación, lo que evidencia trayectorias prolongadas de exclusión social. El resto se distribuye de la siguiente manera: de 1 a 2 años, 18%; de 1 año a 6 meses, 19%; de 6 meses a 1 mes, 13%; y de 1 día a un mes, 9%. Es decir, el 59% lleva 2 años o menos en la calle.

Trabajo, ingresos y acceso a servicios

pobreza Los datos de Sandra Pettovello no solo no reflejan el total nacional, sino que además chocan con otras métricas.

A partir de las entrevistas realizadas, el estudio indica que el 53% de las personas realiza alguna actividad laboral, mientras que el 56% percibe transferencias sociales y el 30% cuenta con ingresos previsionales.

En relación al acceso a la alimentación y el alojamiento, el 44% asiste a comedores, el 46% pasa la noche en refugios o paradores y el 40% duerme en la vía pública.

También se detectó que el 15% presenta algún tipo de discapacidad, aunque menos de la mitad cuenta con el Certificado Único de Discapacidad.

Un pobre diagnóstico para planificar políticas públicas

Desde el Ministerio señalaron que el relevamiento busca fortalecer el diseño de políticas públicas basadas en datos concretos. "Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia", indicaron.

Sin embargo, como se mencionó, el informe no incluye a todas las provincias del país, ya que algunas jurisdicciones no participaron del relevamiento, por lo que los datos no reflejan el total nacional... Sin embargo, como se mencionó, el informe no incluye a todas las provincias del país, ya que algunas jurisdicciones no participaron del relevamiento, por lo que los datos no reflejan el total nacional...

Además chocan contra otras métricas, como el relevamiento de Red Solidaria, que contabilizó en el caso de Neuquén, por citar un ejemplo a 671 personas en situación de la calle, frente a las 401 del estudio de Pettovello.

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