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SIN PBA Y OTRAS

Más números cuestionables: Censo 'nacional' de personas en situación de calle excluyó a 5 provincias

Nación realizó un censo nacional de personas en situación de calle, que dejó fuera a 5 provincias, entre ellas, la populosa PBA y Sandra Pettovello se defendió.

22 de abril de 2026 - 09:10
Javier Milei y su ministra, Sandra Pettovello, trabajan para una Argentina con 19 provincias.

Javier Milei y su ministra, Sandra Pettovello, trabajan para una Argentina con 19 provincias.

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, realizó un censo "nacional" de personas en situación de calle, que dejó afuera a 5 provincias argentinas, entre ellas, a la populosa provincia de Buenos Aires (PBA).

El trabajo se realizó en el marco de un informe nacional que contabilizó 9421 casos en distintas jurisdicciones del país, tanto en espacios públicos como en dispositivos de alojamiento.

El objetivo del estudio es obtener un diagnóstico actualizado sobre la problemática. Sin embargo, fue realizado solo en 19 de las 24 provincias, dejando afuera incluso a la Provincia de Buenos Aires PBA, que concentra a casi el 40% de la población total de la Argentina. Según el Censo nacional de 2022, sería aproximadamente un 38%.

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Quedaron afuera también La Rioja (con 0,84% de la población total de Argentina), Santiago del Estero (2,3%), Formosa (1,3%) y Tierra del Fuego (0,42%).

Claramente, este situación provocó una lluvia de críticas hacia la cartera de la ministra mediante redes sociales, a lo cual Sandra Pettovello respondió:

No podemos obligar a las provincias que no desean participar No podemos obligar a las provincias que no desean participar

Las provincias con mayor cantidad de personas en situación de la calle

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La provincia de Santa Fe entró al 'podio' de las provincias del país de Sandra Pettovello con más personas en situación de la calle.

La provincia de Santa Fe entró al 'podio' de las provincias del país de Sandra Pettovello con más personas en situación de la calle.

Según el relevamiento, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y sorprendentemente, Neuquén, que con el impulso de Vaca Muerta y la gran expansión de sectores extractivos, es uno de los polos laborales en el actual contexto nacional adverso, marcado por la caída del empleo industrial y comercial, se ubican entre las provincias con mayor cantidad de personas en situación de calle.

Si bien los datos se presentan a nivel general, el informe permite trazar un perfil de la población relevada. Según el Ministerio de Capital Humano, el 83% de las personas en situación de calle son hombres y el 17% mujeres.

En cuanto a la edad, el 92% tiene más de 18 años, mientras que un 6% corresponde a menores.

Además, según informó el ministerio al sitio web 'Chequeado', el 32% de los encuestados lleva más de dos años en esta situación, lo que evidencia trayectorias prolongadas de exclusión social. El resto se distribuye de la siguiente manera: de 1 a 2 años, 18%; de 1 año a 6 meses, 19%; de 6 meses a 1 mes, 13%; y de 1 día a un mes, 9%. Es decir, el 59% lleva 2 años o menos en la calle.

Trabajo, ingresos y acceso a servicios

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Los datos de Sandra Pettovello no solo no reflejan el total nacional, sino que además chocan con otras métricas.

Los datos de Sandra Pettovello no solo no reflejan el total nacional, sino que además chocan con otras métricas.

A partir de las entrevistas realizadas, el estudio indica que el 53% de las personas realiza alguna actividad laboral, mientras que el 56% percibe transferencias sociales y el 30% cuenta con ingresos previsionales.

En relación al acceso a la alimentación y el alojamiento, el 44% asiste a comedores, el 46% pasa la noche en refugios o paradores y el 40% duerme en la vía pública.

También se detectó que el 15% presenta algún tipo de discapacidad, aunque menos de la mitad cuenta con el Certificado Único de Discapacidad.

Un pobre diagnóstico para planificar políticas públicas

Desde el Ministerio señalaron que el relevamiento busca fortalecer el diseño de políticas públicas basadas en datos concretos. "Pasamos de la reacción ante la urgencia a la planificación, de la dispersión a la coordinación, de la intuición a la evidencia", indicaron.

Sin embargo, como se mencionó, el informe no incluye a todas las provincias del país, ya que algunas jurisdicciones no participaron del relevamiento, por lo que los datos no reflejan el total nacional... Sin embargo, como se mencionó, el informe no incluye a todas las provincias del país, ya que algunas jurisdicciones no participaron del relevamiento, por lo que los datos no reflejan el total nacional...

Además chocan contra otras métricas, como el relevamiento de Red Solidaria, que contabilizó en el caso de Neuquén, por citar un ejemplo a 671 personas en situación de la calle, frente a las 401 del estudio de Pettovello.

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