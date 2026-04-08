SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, firmó junto a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES), Guillermo Arancibia, un acuerdo por $120.000 millones que van a ser pagados en doce meses.
EL "TRIUNFO" DE MAYO
Billetera mata grieta: Maxi Pullaro y Sandra Pettovello sellan la paz (por ahora)
Maximiliano Pullaro firmó junto a Sandra Pettovello y el director de la ANSES, Guillermo Arancibia, un acuerdo que obliga a Nación a mirar al interior.
El mismo comenzará a implementarse a partir de mayo y será destinado a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
La actividad tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde también participaron la diputada nacional, Gisela Scaglia, y el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso.
El convenio rubricado apunta a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por Nación a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024.
Así, la transferencia se hará en concepto de anticipo de capital correspondiente y resultante a la auditoría del ejercicio 2026, mientras que, en relación a los ejercicios entre 2020 y 2025 los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y auditorías con plena colaboración de Anses y el Gobierno de Santa Fe.
Para Pullaro triunfó Santa Fe
"Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos", remarcó el gobernador tras la rúbrica. En sus redes sociales, el mandatario provincial explicó: "Firmamos un acuerdo para que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los santafesinos. Se comienza a pagar en cuotas, los fondos que Nación debe aportar por ley a la Provincia por la Caja de Jubilaciones".
Importancia
Sobre ese marco, Scaglia indicó que "Con este acuerdo se restablece el flujo", aunque subrayó que la Provincia "no renuncia al juicio por el stock de deuda, que son los años que la Nación no transfirió".
"El gobernador Pullaro y los exgobernadores Omar Perotti y Antonio Bonfatti siguieron el tema en la Corte Suprema porque para los santafesinos es un tema de mucha importancia", sostuvo y agregó: "Hoy lo que restablecemos es el traspaso de los fondos, que tienen que ver con el flujo de la caja".
De acuerdo a lo precisado, se va a realizar una auditoría de los años en que se dejó de transferir para que las dos partes resuelvan cuánto es verdaderamente el monto que se debe y cómo se va a pagar.
A partir de ello, la diputada nacional manifestó que "Hoy se abre una instancia de diálogo en un trabajo conjunto, que antes era solo por la vía judicial". Como cierre, sumó: "La suspensión de plazos hace que nos podamos sentar en una mesa de discusión a auditar nuestra Caja, poner sobre la mesa el número real de la Provincia de Santa Fe y después ponernos de acuerdo cómo se paga esa deuda".
El inicio de buen camino
A su turno, Boasso detalló que "A través del convenio que hoy firmamos se reinician las transferencias mensuales que se suspendieron en el último año de gobierno del expresidente Alberto Fernández".
"Esas transferencias están relacionadas con una ley que transfiere fondos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe para cubrir el déficit estructural derivado de no haber transferido su sistema previsional a la Anses, junto a otras 12 provincias. Es el inicio de un buen camino", celebró.
Como conclusión, el secretario de Seguridad Social aseguró que "Santa Fe continúa el proceso judicial por la deuda que se viene acumulando por no haber hecho las transferencias mensuales en tiempo y forma".
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