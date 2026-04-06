La batalla de los SUV chicos en América Latina acaba de subir de nivel porque Jeep presentó su nuevo SUV compacto, el Jeep Avenger, directamente a pelearle a rivales como el Toyota Yaris Cross que ya pisa fuerte en el segmento B del mercado automotor.
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Jeep le tira la camiseta al Toyota Yaris Cross: Este nuevo SUV que hace temblar al mercado
Si bien el Toyota Yaris Cross es uno de los favoritos entre los SUV compactos, el Avenger levanta la mano con atributos que muchos usuarios valoran.
Este desembarco tiene en el centro a Stellantis, el grupo dueño de la marca Jeep, que apuesta por productos eficientes, tecnológicos y urbanos para atraer a conductores que hasta ahora miraban hacia las SUV japonesas o europeas.
El Avenger, que ya se lanzó en Ecuador con motor híbrido y consumo reducido, llega con un precio competitivo, tecnología interesante y un Jeep más adaptado a la ciudad sin resignar aventura.
¿Cómo se comparan Jeep Avenger y Toyota Yaris Cross en diseño y dimensiones?
Aunque ambos compiten en lo que se suele llamar “segundo auto familiar”, sus enfoques son diferentes. El Jeep Avenger es un poco más compacto (4,08 metros de largo) que el Toyota Yaris Cross (4,18 metros). Esta diferencia puede parecer mínima, pero se siente en maniobras urbanas y estacionamientos en ciudades congestionadas.
En cuanto al estilo, Jeep mantiene su parrilla de siete ranuras y una apariencia más robusta, incluso en un tamaño reducido, mientras que el Toyota apuesta por líneas más fluidas y aerodinámicas.
Otro punto técnico es que el Avenger es ligeramente más ancho y tiene un despeje del suelo mayor, lo que puede influir en la sensación de manejo y en el confort de marcha.
¿Qué motorizaciones ofrece Jeep frente al Toyota Yaris Cross?
El corazón del Jeep Avenger es su motor 1.2 turbo con asistencia híbrida, orientado a la eficiencia urbana sin sacrificar potencia y confort. Aunque no hay cifras oficiales de rendimiento comparables para el mercado local, el sistema híbrido le permite un consumo atractivo para quienes recorren grandes distancias en la ciudad.
Por su parte, el Toyota Yaris Cross también fue diseñado desde su lanzamiento con versiones híbridas (y en algunos mercados incluso con tracción total inteligente).
Si bien el Avenger puede ofrecer un empuje un poco más deportivo en algunas versiones, ciertos análisis técnicos sugieren que el Yaris Cross consume un poco menos, aunque las diferencias no siempre son significativas en la vida real.
¿Qué equipamiento traen estos SUV que compiten por el mismo público?
El Jeep Avenger quiere dar pelea con una pantalla táctil de 10,25 pulgadas, tablero digital del mismo tamaño y asistencias a la conducción modernas (frenado automático, mantenimiento de carril, monitoreo de presión de neumáticos).
Toyota, por su lado, se ha destacado por ofrecer habitáculos bien resueltos, sistemas híbridos eficientes y un paquete tecnológico equilibrado que apunta a la confianza de marca y la fiabilidad a largo plazo.
Cuál SUV es más práctico para el día a día: Jeep o Toyota Yaris Cross
En términos de maletero y espacio interior, el Yaris Cross suele llevar una ventaja ligera, con un baúl más amplio y medidas que favorecen la comodidad de los pasajeros, aunque ambos se mantienen dentro de cifras competitivas para el segmento.
La elección final entre Jeep y Toyota Yaris Cross pueden inclinarla aspectos culturales y de posventa, Toyota tiene una reputación fuerte en confiabilidad y valor de reventa en Argentina, mientras que Jeep suma un aura aventurera y un diseño más robusto que puede atraer a quienes quieren un poco más de aventura.
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