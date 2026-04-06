Jeep le tira la camiseta al Toyota Yaris Cross: Este nuevo SUV que hace temblar al mercado

toyota yaris cross y jeep avenger 2

Otro punto técnico es que el Avenger es ligeramente más ancho y tiene un despeje del suelo mayor, lo que puede influir en la sensación de manejo y en el confort de marcha.

¿Qué motorizaciones ofrece Jeep frente al Toyota Yaris Cross?

El corazón del Jeep Avenger es su motor 1.2 turbo con asistencia híbrida, orientado a la eficiencia urbana sin sacrificar potencia y confort. Aunque no hay cifras oficiales de rendimiento comparables para el mercado local, el sistema híbrido le permite un consumo atractivo para quienes recorren grandes distancias en la ciudad.

Por su parte, el Toyota Yaris Cross también fue diseñado desde su lanzamiento con versiones híbridas (y en algunos mercados incluso con tracción total inteligente).

Si bien el Avenger puede ofrecer un empuje un poco más deportivo en algunas versiones, ciertos análisis técnicos sugieren que el Yaris Cross consume un poco menos, aunque las diferencias no siempre son significativas en la vida real.

¿Qué equipamiento traen estos SUV que compiten por el mismo público?

El Jeep Avenger quiere dar pelea con una pantalla táctil de 10,25 pulgadas, tablero digital del mismo tamaño y asistencias a la conducción modernas (frenado automático, mantenimiento de carril, monitoreo de presión de neumáticos).

Toyota, por su lado, se ha destacado por ofrecer habitáculos bien resueltos, sistemas híbridos eficientes y un paquete tecnológico equilibrado que apunta a la confianza de marca y la fiabilidad a largo plazo.

toyota yaris cross y jeep avenger

Cuál SUV es más práctico para el día a día: Jeep o Toyota Yaris Cross

En términos de maletero y espacio interior, el Yaris Cross suele llevar una ventaja ligera, con un baúl más amplio y medidas que favorecen la comodidad de los pasajeros, aunque ambos se mantienen dentro de cifras competitivas para el segmento.

La elección final entre Jeep y Toyota Yaris Cross pueden inclinarla aspectos culturales y de posventa, Toyota tiene una reputación fuerte en confiabilidad y valor de reventa en Argentina, mientras que Jeep suma un aura aventurera y un diseño más robusto que puede atraer a quienes quieren un poco más de aventura.

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