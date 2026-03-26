Toyota prevé reconfigurar la planta de Zárate para armar la Hilux eléctrica Argentina, proyecto clave para la compañía. Contra esta novedad, el medio Infogremiales señala que la automotriz japonesa inició reuniones internas para comunicar un nuevo esquema de personal. Tal lo publicado, un número de operarios saldrían como parte del recorte en verdad, podrían dejar sus puestos si son incluidos en el programa de retiros voluntarios que la conducción del sindicato de mecánicos lleva sin conflictos en acuerdo con la compañía.
NUEVA PICK UP
Toyota reordena la planta de Zárate para armar la Hilux eléctrica argentina
Toyota apuesta a tener durante 2027 la Hilux eléctrica argentina armada en la planta de Zárate, conforme nuevas tecnologías que tocan los mercados globales.
Ajuste inmediato: Menos turnos, menos empleo
El acomodamiento del personal se da en un marco de salidas acordadas y casi obligadas por las nuevas tecnología en el armado de las unidades eléctricas.
Apuesta 2027: Hilux eléctrica “made in Argentina”
En simultáneo, Toyota mostró en el país el anticipo de lo que será su próximo gran lanzamiento: una versión 100% eléctrica de la Hilux, que comenzaría a producirse en Zárate y a comercializarse en 2027.
El modelo fue presentado a concesionarios en Termas de Río Hondo, donde también exhibió una variante diésel. Pero la sorpresa fue otra: La confirmación de que la pick-up será eléctrica y no híbrida, como se especulaba hasta ahora, remarca el medio gremial.
El proyecto no es menor:
-
Inicio de producción: Diciembre de 2026 (estimado)
-
Lanzamiento comercial: 2027
-
Planta: Zárate (Buenos Aires)
Además, ya comenzaron capacitaciones técnicas y pruebas de piezas, lo que confirma que el plan está en marcha.
Estrategia global
La decisión de fabricar una Hilux eléctrica en Argentina responde a varios factores:
-
Cambios en políticas arancelarias internacionales
Necesidad de diversificar producción global
Avance hacia la electrificación del parque automotor
Medios japoneses anticiparon que Toyota evaluaba convertir a Zárate en un polo para la Hilux BEV (eléctrica a batería), integrando al país en su estrategia global.
Fin de una época, comienzo de otra
Toyota muestra que en el corto plazo reestructura la plantilla de personal, sin estridencias, y en el mediano plazo va por nuevas tecnologías.
Síntesis clara:
La industria automotriz no está en retirada, pero sí en plena transformación. Y en ese proceso, el empleo tradicional sufre en tanto se construye el nuevo modelo productivo.
Más noticias en Urgente24
Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”
Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza
"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos
Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva
Adorni sigue sin explicar y Karina sale al rescate: ¿Todo marcha acorde al plan?