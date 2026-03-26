Toyota reordena la planta de Zárate para armar la Hilux eléctrica argentina

Inicio de producción: Diciembre de 2026 (estimado)

Lanzamiento comercial: 2027

Planta: Zárate (Buenos Aires)

Además, ya comenzaron capacitaciones técnicas y pruebas de piezas, lo que confirma que el plan está en marcha.

image La Hilux eléctrica se verá a partir del 2027

Estrategia global

La decisión de fabricar una Hilux eléctrica en Argentina responde a varios factores:

Cambios en políticas arancelarias internacionales

Necesidad de diversificar producción global

Avance hacia la electrificación del parque automotor

Medios japoneses anticiparon que Toyota evaluaba convertir a Zárate en un polo para la Hilux BEV (eléctrica a batería), integrando al país en su estrategia global.

Fin de una época, comienzo de otra

Toyota muestra que en el corto plazo reestructura la plantilla de personal, sin estridencias, y en el mediano plazo va por nuevas tecnologías.

Síntesis clara:

La industria automotriz no está en retirada, pero sí en plena transformación. Y en ese proceso, el empleo tradicional sufre en tanto se construye el nuevo modelo productivo.

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