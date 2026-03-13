Estafas con camionetas: Alquilan en CABA, no las devuelven y reaparecen en Bolivia

Cuando las empresas se daban cuenta de que las unidades no habían sido restituidas en el plazo acordado, ya era demasiado tarde. Para ese momento, las camionetas habían sido trasladadas hacia el norte del país y presuntamente cruzadas por pasos ilegales hacia Bolivia.

El detalle que llamó la atención de los investigadores es que no se trató de un robo tradicional. En este caso, no hubo violencia ni amenazas, por lo que la figura penal aplicada es estafa por abuso de confianza.

Estafas y camionetas de alta gama: ¿Qué vehículos fueron utilizados en la maniobra?

En el caso investigado se detectó el alquiler de tres camionetas de alta gama, todas retiradas el 24 de febrero en una agencia porteña. Los vehículos eran dos Ford Ranger y una Toyota SW4.

El faltante recién comenzó a investigarse cuando los rodados no fueron devueltos en el plazo acordado. A partir de ese momento se activó una investigación judicial que terminó revelando que los vehículos habían sido llevados hacia la frontera norte.

El caso tomó mayor relevancia cuando se descubrió que las camionetas no solo habían salido del país, sino que además estaban circulando en distintas localidades del interior boliviano.

Para los investigadores, este detalle sugiere que detrás de la maniobra podría existir una estructura organizada dedicada al traslado y comercialización de vehículos robados o estafados.

Estafas en caba

Estafas con camionetas y Bolivia: ¿cómo fue la investigación del caso?

La causa comenzó formalmente el 5 de marzo, luego de una denuncia presentada en la ciudad jujeña de La Quiaca. Ahí intervino el fiscal Alberto Mendivil, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N°11.

El expediente quedó caratulado como “estafa por abuso de confianza”, ya que los sospechosos habrían engañado a las empresas de alquiler para quedarse con los vehículos.

A partir de la denuncia, el fiscal ordenó la intervención de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 5 de la Policía de Jujuy, que comenzó a rastrear el recorrido de las camionetas.

Debido a la magnitud del caso, también se solicitó colaboración a Gendarmería Nacional y a la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias a ese trabajo conjunto, los investigadores lograron seguir el rastro de los vehículos hasta ubicarlos en distintas localidades bolivianas.

Camionetas halladas en Bolivia: ¿Dónde aparecieron los vehículos?

Finalmente, la investigación permitió ubicar las tres camionetas en territorio boliviano, pero en lugares que sorprendieron a los investigadores.

Las unidades fueron encontradas en la localidad de San Juan, en el departamento de Chuquisaca, y también en Challapata, una ciudad ubicada a más de 600 kilómetros de la frontera con Argentina.

El dato generó inquietud entre los investigadores, ya que implica que las camionetas fueron trasladadas a gran distancia una vez que cruzaron al país vecino.

Tras ser localizadas, las unidades fueron recuperadas y restituidas a sus propietarios, según informó el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.

Estafas con camionetas: ¿Investigan una banda que opera entre CABA y Bolivia?

Aunque el caso permitió recuperar los vehículos, los investigadores creen que podría tratarse solo de una pequeña parte de una estructura delictiva más grande.

Las primeras hipótesis indican que existiría una banda organizada con conexiones en distintas provincias argentinas y también en Bolivia. Este grupo sería el encargado de alquilar los vehículos en CABA, trasladarlos hacia el norte del país y luego cruzarlos por pasos fronterizos no habilitados.

Una vez en territorio boliviano, las camionetas podrían ser revendidas, adulteradas o utilizadas para otras actividades ilegales.

Para los investigadores, la clave está en determinar cuántos casos similares pudieron ocurrir sin haber sido detectados y si existen más agencias de alquiler afectadas por esta modalidad.

Mientras tanto, el expediente continúa avanzando y no se descartan nuevas medidas judiciales para identificar a todos los integrantes de la organización.

Más noticias en Urgente24

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica

Se multiplican videos que "homenajean" el deslome de Manuel Adorni en Nueva York

Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet

Encuesta: Por 1ra vez, Milei es más culpable que Alberto por la economía