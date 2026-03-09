La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia urgente destinada a todos los titulares de planes sociales y beneficiarios de prestaciones del organismo. La medida busca alertar a los ciudadanos de nuevos intentos de fraude que se vienen detectando en todo el país.
ADVERTENCIA
La dura advertencia de ANSES a los beneficiarios víctimas de estafas
ANSES recordó que la mejor manera de evitar ser víctima de estafas es mantener la información personal bajo estricta confidencialidad.
Según comunicó ANSES, nunca se solicita información sensible por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. Todos los trámites y consultas son gratuitos y se realizan únicamente a través de los canales oficiales del organismo.
El llamado de alerta se produce luego de reportes de personas que recibieron comunicaciones falsas, en las que delincuentes se hacían pasar por empleados de Anses, ofreciendo gestionar beneficios económicos a cambio de claves y datos bancarios.
¿Qué tipos de estafa vinculadas a ANSES están circulando actualmente?
Los intentos de estafa detectados incluyen mensajes que aparentan ser oficiales y que buscan que el beneficiario proporcione información sensible. Según el organismo, las estrategias más frecuentes incluyen:
- Llamadas telefónicas en las que se solicita clave de seguridad o datos de cuentas bancarias.
- Correos electrónicos o mensajes con enlaces a formularios que simulan ser de Anses.
- Publicaciones en redes sociales que prometen beneficios adicionales y redirigen a sitios falsos.
Desde ANSES destacaron que cualquier comunicación que pida datos personales o información financiera fuera de los canales oficiales debe considerarse sospechosa y ser descartada de inmediato.
¿Cómo protegerse de estafas si sos beneficiario de ANSES?
El organismo subrayó que la prevención es clave para evitar ser víctima de fraude. Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:
- Realizar trámites y consultas únicamente en el sitio oficial de Anses o en las oficinas autorizadas.
- Nunca compartir claves, contraseñas o datos bancarios con terceros.
- Desconfiar de cualquier mensaje que prometa beneficios adicionales o gestione pagos a cambio de información personal.
- Verificar la autenticidad de los enlaces y direcciones de correo antes de ingresar cualquier dato.
El organismo insistió en que la intermediación de gestores no es necesaria y que todas las operaciones pueden realizarse directamente por los beneficiarios de manera gratuita y directa en la página web.
¿Dónde denunciar intentos de estafa vinculados a ANSES?
El organismo puso a disposición varios canales para reportar fraudes o comunicaciones sospechosas. Entre ellos se destacan:
- Denuncia online: a través del portal mi ANSES, sección “Denuncias y Reclamos”.
- Atención presencial: en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, o en cualquier oficina de Anses del país.
- Denuncia por correo postal: enviando una comunicación escrita a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, Código Postal 1063, Ciudad de Buenos Aires.
- Línea telefónica oficial: comunicándose al número 130.
Así también enfatizó que denunciar cualquier intento de fraude es fundamental para proteger tanto a otros beneficiarios como al sistema en general.
