La dura advertencia de ANSES a los beneficiarios víctimas de estafas

¿Cómo protegerse de estafas si sos beneficiario de ANSES?

El organismo subrayó que la prevención es clave para evitar ser víctima de fraude. Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:

Realizar trámites y consultas únicamente en el sitio oficial de Anses o en las oficinas autorizadas.

Nunca compartir claves, contraseñas o datos bancarios con terceros.

Desconfiar de cualquier mensaje que prometa beneficios adicionales o gestione pagos a cambio de información personal.

Verificar la autenticidad de los enlaces y direcciones de correo antes de ingresar cualquier dato.

El organismo insistió en que la intermediación de gestores no es necesaria y que todas las operaciones pueden realizarse directamente por los beneficiarios de manera gratuita y directa en la página web.

¿Dónde denunciar intentos de estafa vinculados a ANSES?

El organismo puso a disposición varios canales para reportar fraudes o comunicaciones sospechosas. Entre ellos se destacan:

Denuncia online: a través del portal mi ANSES, sección “Denuncias y Reclamos”.

a través del portal mi ANSES, sección “Denuncias y Reclamos”. Atención presencial: en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, o en cualquier oficina de Anses del país.

en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, o en cualquier oficina de Anses del país. Denuncia por correo postal: enviando una comunicación escrita a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, Código Postal 1063, Ciudad de Buenos Aires.

enviando una comunicación escrita a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, Código Postal 1063, Ciudad de Buenos Aires. Línea telefónica oficial: comunicándose al número 130.

Así también enfatizó que denunciar cualquier intento de fraude es fundamental para proteger tanto a otros beneficiarios como al sistema en general.

