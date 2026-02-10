Jubilaciones y Pensiones: Anses actualizará haberes con el 2,9 % (inflación enero)

La PUAM se elevará a $295.648,43, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedarán en aproximadamente $258.677,18. Las madres de siete hijos recibirán un monto de $369.560,34 AUH

Respecto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor pasará a $132.796,38. La Asignación por Embarazo (AUE) irá a $125.336,48 por hijo; de ese monto, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se abona de manera anual tras la presentación de las libretas correspondientes.

Cuadro de valores de Anses marzo 2026

Jubilación mínima : $369.560,34

: $369.560,34 Jubilación mínima con bono : $441.572,40

: $441.572,40 PUAM : $295.648,43

: $295.648,43 PUAM con bono : $367.652,36

: $367.652,36 Pensiones no contributivas : $258.677,18

: $258.677,18 Pensiones no contributivas con bono : $330.705,03

: $330.705,03 Pensión Madre de 7 Hijos :$369.560,34

:$369.560,34 Pensión Madre de 7 hijos con bono : $441.572,40

: $441.572,40 AUH : $132.796,38

: $132.796,38 AUH con Discapacidad : $432.415,18

: $432.415,18 Asignación Familiar por Hijo (primer rango) : $66.401,26

: $66.401,26 Asignación por Embarazo (AUE): $125.336,48

Abril 2024

Acotemos que desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan mensualmente según la inflación de dos meses previos. de tal manera los atrasos quedan solventados. La formula anterior era trimestral.

Qued confirmar el cronogrma de pagos de febrero pero, se descuenta que será el habitual según terminación de del DNI de los beneficiarios. Las minimas se cobrarán desde la segunda semana del mes, como suele ocurrir, y los haberes de montos superiores desde la tercera semana.

Más notas de Urgente24

Oro a más de US$5.000 y Bitcoin sobre US$70.000: Inversores buscan refugio en medio de la volatilidad

CGC logra mejorar su calificación crediticia

Bonos y acciones dejan de sangrar tras el acuerdo con USA

Riesgo País se acomoda por arriba de los 500: Clima externo hostil... "pero lo del INdEC no ayuda"

Bitcoin bajo la lupa tras revelaciones del caso Epstein

Google y un balance impecable que no evita su caída en el after