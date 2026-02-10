Como publicamos, por separado en Urgente24.com, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026 dato que permite fijar los montos que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de marzo. Según normas actuales, los haberes se ajustan cada mes en función de la inflación.
PAGOS FEBRERO
Jubilaciones y Pensiones: Anses actualizará haberes con el 2,9 % (inflación enero)
Anses pagará jubilaciones y pensiones con ajuste por inflación. La mínima será de $369.560,34 y AUH $132.796,38. Falta confirmar bono de $70.000.
En enero, el IPC registró un aumento del 2,9%. El porcentaje se trasladará directamente a las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por lo que se estima el ajuste equivalente en las jubilaciones y demás asignaciones sociales desde el próximo mes.
El ajuste se suma a los incrementos del 1,9% en octubre y 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero y 2,8% en febrero conforme al sistema de movilidad mensual fijado en el Decreto 274/2024, que dejó sin efecto la fórmula de actualización trimestral anterior.
Con este nuevo aumento, el haber mínimo será de $369.560,34 en marzo. De confirmarse el bono de $70.000, la jubilación mínima alcanzaría $441.572,40.
La PUAM se elevará a $295.648,43, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedarán en aproximadamente $258.677,18. Las madres de siete hijos recibirán un monto de $369.560,34 AUH
Respecto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor pasará a $132.796,38. La Asignación por Embarazo (AUE) irá a $125.336,48 por hijo; de ese monto, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se abona de manera anual tras la presentación de las libretas correspondientes.
Cuadro de valores de Anses marzo 2026
- Jubilación mínima: $369.560,34
- Jubilación mínima con bono: $441.572,40
- PUAM: $295.648,43
- PUAM con bono: $367.652,36
- Pensiones no contributivas: $258.677,18
- Pensiones no contributivas con bono: $330.705,03
- Pensión Madre de 7 Hijos:$369.560,34
- Pensión Madre de 7 hijos con bono: $441.572,40
- AUH: $132.796,38
- AUH con Discapacidad: $432.415,18
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $66.401,26
- Asignación por Embarazo (AUE): $125.336,48
Abril 2024
Acotemos que desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan mensualmente según la inflación de dos meses previos. de tal manera los atrasos quedan solventados. La formula anterior era trimestral.
Qued confirmar el cronogrma de pagos de febrero pero, se descuenta que será el habitual según terminación de del DNI de los beneficiarios. Las minimas se cobrarán desde la segunda semana del mes, como suele ocurrir, y los haberes de montos superiores desde la tercera semana.
Más notas de Urgente24
Oro a más de US$5.000 y Bitcoin sobre US$70.000: Inversores buscan refugio en medio de la volatilidad
CGC logra mejorar su calificación crediticia
Bonos y acciones dejan de sangrar tras el acuerdo con USA
Riesgo País se acomoda por arriba de los 500: Clima externo hostil... "pero lo del INdEC no ayuda"
Bitcoin bajo la lupa tras revelaciones del caso Epstein
Google y un balance impecable que no evita su caída en el after