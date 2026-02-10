Moria Casán y Silvina Escudero volvieron a vivir un incómodo momento al aire, este martes 10/02, durante el programa ' La Mañana con Moria'. por El Trece. Y es que, la conductora se refirió a la bailarina como "Escupidero", como en la inolvidable pelea en 2011, pero esta vez, dio a entender que fue un error.
TREMENDO FURCIO
Tensión en vivo entre Moria Casán y Silvina Escudero tras llamarla "Escupidero"
Moria Casán y Silvina Escudero protagonizaron un tenso momento al aire luego de que la conductora cometiera un furcio y llamara "Escupidero" a la bailarina.
Incómodo momento entre Moria Casán y Silvina Escudero
Todo comenzó cuando Moria fue a presentar un móvil en vivo durante su ciclo.
"En la pileta a quiénes tenemos, a la Escudero y a Giuliano (el productor). Miralos, qué atrevidos, por favor, por favor, por favor", dijo la conductora.
Mientras tanto, en pantalla, se veía que todo iba a bien. Silvina se mostró bailando y tomando mate dentro de la pileta.
No obstante, todo cambió cuando Moria cometió un furcio y se refirió a Silvina Escudero, pero como "Escupidero".
Este es el mismo término que había utilizado la diva más de una década atrás durante pelea que mantuvo con Silvina en el programa 'Bailando por un sueño'.
En un primer momento, Moria dijo: "Y ahora volvemos con la Escup...", y no llegó a completar la palabra.
Sin embargo, luego agregó: "¡Ay! Iba a decir con la Escupidero, Dios mío", dando a entender que iba a cometer un error.
"Ahora volvemos, ahora volvemos", siguió diciendo inmediatamente la conductora.
Vea aquí la fuerte pelea de Moria Casán y Silvina Escudero en Bailando por un sueño
Silvina Escudero casi abandona el móvil en vivo de 'La mañana con Moria'
Bastó que Moria dijera la palabra Escupidero para que Silvina cambiara completamente su actitud: Se puso seria y empezó a despedirse frente a la cámara.
"No, por favor Escudero responde desde la pileta", insistió Moria.
Seguidamente, la diva se tapó la boca, mientras la bailarina salía de la pileta y abandonaba el móvil en vivo.
Luego, María Fernanda Callejón intervino: “Es un acting para que se le vea el traje de baño”. A lo que Moria completó: “Claro, porque ella los vende. Volvé, Escudero, te perdono”.
En seguida, Moria comenzó a elogiar a la bailarina, dada por finalizada la polémica.
“Hay que tener ese lomo. Sin celulitis, sin medias. ¡Qué cachetazo a la genética esta mujer!”, dijo la conductora.
El fuerte reclamo de Silvina Escudero a Moria Casán
Si bien, la tensión al aire bajó, Moria y Silvina revivieron el momento de la escandalosa pelea.
Durante el programa, mostraron un fragmento de la fuerte discusión. "¡Basta, basta, basta! Nos tenemos que ir. Silvina Te quiero", lanzó Moria intentando que ya cortaran el video.
¡Qué pena que no puedo hacer una devolución de esto", se quejó Silvina. A lo que Moria señaló: !Decila, decila, decila!
Entonces, Silvina aprovechó para reprocharle a Moria la manera en que la llamó.
"La verdad es que Moria, la rapidez y la creatividad que tenés para estar en el medio de una discusión con esas salidas es una cosa impresionante, pero hoy en día, dos décadas después verlo, y... que se yo, el apellido de uno es la identidad de uno (...) gracias a Dios la tele evolucionó", dijo Silvina.
