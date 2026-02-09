La NASA volvió a levantar la mano y, esta vez, no fue para anunciar una misión espacial ni una alerta planetaria, sino para algo mucho más cercano y fascinante. Febrero de 2026 será uno de los mejores meses para mirar el cielo nocturno. Constelaciones brillando a pleno, planetas alineados y condiciones ideales para observar a simple vista convierten al firmamento en un verdadero espectáculo accesible desde cualquier patio, balcón o ruta oscura del país.
ESPECTÁCULO ESPACIAL
La NASA avisa: Febrero 2026 trae un cielo tan increíble que da miedo mirar arriba
La NASA señala que febrero es uno de los meses estrella para observar a Orión, una de las constelaciones más reconocibles del cielo nocturno.
Lejos de telescopios carísimos o conocimientos técnicos, el organismo espacial de Estados Unidos difundió una serie de recomendaciones pensadas para el público general. El mensaje es que no hace falta ser astrónomo para disfrutar lo que viene, solo levantar la cabeza en el momento justo.
¿Qué recomienda la NASA para observar el cielo en febrero de 2026?
Según los expertos de la NASA, febrero combina noches agradables con una posición privilegiada de varios objetos celestes. Esto genera una ventana ideal tanto para observadores principiantes como para quienes ya tienen el hábito de mirar el cielo.
Entre los eventos destacados se encuentra la visibilidad plena de la constelación de Orión y un fenómeno que siempre despierta curiosidad, un desfile planetario, donde varios planetas se alinean visualmente en el firmamento durante el mismo período.
La clave, remarcan desde la agencia, es buscar cielos despejados, alejarse lo más posible de la contaminación lumínica y dejar que los ojos se acostumbren a la oscuridad durante al menos 20 minutos.
NASA y Orión: ¿por qué febrero es el mejor mes para ver al cazador?
La NASA señala que febrero es uno de los meses estrella para observar a Orión, una de las constelaciones más reconocibles del cielo nocturno. Su famoso cinturón, formado por tres estrellas alineadas conocidas popularmente como Las Tres Marías, funciona como una especie de flecha luminosa imposible de confundir.
Por encima del cinturón se destaca Betelgeuse, el hombro derecho del cazador y una de las estrellas más brillantes visibles desde la Tierra. Desde el anochecer hasta bien entrada la madrugada, mirando hacia el sur, Orión domina el cielo con una presencia imponente.
En el hemisferio sur, incluida la Argentina, la constelación se observa “al revés” respecto del norte, pero mantiene su forma inconfundible. La NASA subraya que esta posición privilegiada alrededor del ecuador celeste permite verla desde casi todo el planeta.
¿Qué es el desfile planetario que anticipa la NASA?
Otro de los puntos fuertes del mes será un desfile planetario, un fenómeno visual donde varios planetas parecen recorrer el cielo uno tras otro, alineados sobre la eclíptica.
Aunque no se trata de una alineación perfecta en términos astronómicos, el efecto visual es impactante. Dependiendo del día y la hora, se podrán distinguir planetas brillantes sin necesidad de binoculares, algo que la NASA destaca como una oportunidad ideal para quienes nunca observaron el cielo de manera consciente.
Este tipo de eventos no es raro, pero sí poco frecuente en condiciones tan favorables como las que se darán hacia mediados y finales de febrero de 2026.
Consejos clave de la NASA para no perderse el espectáculo
La NASA insiste en algunos tips simples pero fundamentales es elegir noches sin Luna llena, evitar luces directas, apagar el celular o bajar el brillo de la pantalla y observar con paciencia. El cielo no funciona como una serie de streaming, hay que darle tiempo.
También recomiendan identificar primero constelaciones fáciles, como Orión, y usarlas como referencia para ubicar otros objetos celestes. Con solo eso, la experiencia cambia por completo.
