La NASA avisa: Febrero 2026 trae un cielo tan increíble que da miedo mirar arriba

NASA y Orión: ¿por qué febrero es el mejor mes para ver al cazador?

La NASA señala que febrero es uno de los meses estrella para observar a Orión, una de las constelaciones más reconocibles del cielo nocturno. Su famoso cinturón, formado por tres estrellas alineadas conocidas popularmente como Las Tres Marías, funciona como una especie de flecha luminosa imposible de confundir.

Por encima del cinturón se destaca Betelgeuse, el hombro derecho del cazador y una de las estrellas más brillantes visibles desde la Tierra. Desde el anochecer hasta bien entrada la madrugada, mirando hacia el sur, Orión domina el cielo con una presencia imponente.

En el hemisferio sur, incluida la Argentina, la constelación se observa “al revés” respecto del norte, pero mantiene su forma inconfundible. La NASA subraya que esta posición privilegiada alrededor del ecuador celeste permite verla desde casi todo el planeta.

¿Qué es el desfile planetario que anticipa la NASA?

Otro de los puntos fuertes del mes será un desfile planetario, un fenómeno visual donde varios planetas parecen recorrer el cielo uno tras otro, alineados sobre la eclíptica.

Aunque no se trata de una alineación perfecta en términos astronómicos, el efecto visual es impactante. Dependiendo del día y la hora, se podrán distinguir planetas brillantes sin necesidad de binoculares, algo que la NASA destaca como una oportunidad ideal para quienes nunca observaron el cielo de manera consciente.

Nasa, cinturón de orión

Este tipo de eventos no es raro, pero sí poco frecuente en condiciones tan favorables como las que se darán hacia mediados y finales de febrero de 2026.

Consejos clave de la NASA para no perderse el espectáculo

La NASA insiste en algunos tips simples pero fundamentales es elegir noches sin Luna llena, evitar luces directas, apagar el celular o bajar el brillo de la pantalla y observar con paciencia. El cielo no funciona como una serie de streaming, hay que darle tiempo.

También recomiendan identificar primero constelaciones fáciles, como Orión, y usarlas como referencia para ubicar otros objetos celestes. Con solo eso, la experiencia cambia por completo.

