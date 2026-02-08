Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la tierra y no era así

Esta asimetría térmica genera, inevitablemente, una asimetría magnética. Por eso el campo magnético de la Tierra no tiene la forma perfecta y simétrica de una barra imantada alineada con el eje de rotación, como se creyó durante décadas, sino que presenta irregularidades, inclinaciones y patrones complejos que ahora tienen una explicación concreta.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores no se conformaron con observar. Diseñaron simulaciones en supercomputadoras que recrearon dos escenarios: uno con un manto terrestre homogéneo y otro incorporando estas provincias heterogéneas. Después compararon ambos modelos con datos reales del campo magnético actual. El resultado fue contundente: únicamente el modelo que incluía las LLSVPs reprodujo fielmente las irregularidades que medimos hoy.

Las simulaciones revelaron también que ciertas zonas del campo magnético han permanecido relativamente estables durante cientos de millones de años, mientras otras han experimentado cambios drásticos. Este descubrimiento tiene ramificaciones que van mucho más allá de la geofísica pura.

Viejas teorías entran en revisión

Andy Biggin, primer autor del estudio y profesor de Geomagnetismo en Liverpool, subrayó la trascendencia del hallazgo: "Estos hallazgos también tienen implicaciones importantes para las cuestiones que rodean las configuraciones continentales antiguas (como la formación y ruptura de Pangea) y pueden ayudar a resolver incertidumbres de larga data sobre el clima antiguo, la paleobiología y la formación de los recursos naturales".

Agregó además una advertencia que sacude cimientos académicos: "Estas áreas han asumido que el campo magnético terrestre, promediado durante largos períodos, se comportaba como una barra magnética perfecta, alineada con el eje de rotación del planeta. Nuestros hallazgos indican que esto podría no ser del todo cierto".

Lo que esto significa es que muchas reconstrucciones sobre cómo estaban distribuidos los continentes hace millones de años, cómo era el clima prehistórico o incluso dónde se formaron ciertos depósitos minerales podrían necesitar una revisión. Porque todas esas disciplinas habían asumido un comportamiento magnético ideal que, aparentemente, nunca existió.

En simples palabras, la geología acaba de demostrarnos, una vez más, que la Tierra es mucho más compleja y sorprendente de lo que cualquier modelo simplificado podría sugerir.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que reventó el ranking de Netflix

Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios

Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."

Alerta en El Trece: ¿El canal pone en riesgo su único éxito?