Repudiable: hinchas de Huracán le escupieron y pegaron a jugadores San Lorenzo

El límite se cruzó cuando uno de ellos escupió -desde muy cerca- a uno de los futbolistas, y otro fanático lo acompañó con un cachetazo a Diego Herazo, delantero azulgrana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020621056588103939&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE MOMENTO EN EL DUCÓ: San Lorenzo se retiraba de la entrada en calor y un hincha ¡tiró una piña! desde la tribuna. pic.twitter.com/u0KCnxG9PY — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

Por suerte, el cachetazo no llegó a impactar de lleno en Herazo, porque sino sí podría haber pasado a mayores. Un hecho repudiable, que expone a Huracán ante la decisión de tener que tomar medidas.

Huracán superó 1-0 a San Lorenzo con gol de Jordy Caicedo

Jordy Caicedo Caicedo, carta de gol Quemera @CAHuracan

El ecuatoriano Jordy Caicedo fue el autor del único tanto del encuentro. Al minuto 50' de partido, metió un atlético cabezazo dentro del área para vencer al arco defendido por Gill.

Con el gol, Caicedo es el máximo goleador del Torneo Apertura, con 4 gritos en su cuenta personal.

+ de Golazo24