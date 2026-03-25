ChatGPT mete anuncios: El usuario como moneda de cambio para anunciantes

Esto significa que los usuarios de ChatGPT gratuito y del plan Go podrían encontrarse con contenido promocional adaptado a lo que están buscando o preguntando.

Para lograrlo, OpenAI se asoció con Criteo, una empresa especializada en tecnología publicitaria que permite segmentar audiencias con precisión quirúrgica. Las campañas, de hecho, no son baratas, porque los anunciantes pueden invertir entre 50.000 y 100.000 dólares para aparecer dentro del chatbot.

¿Qué cambia para los usuarios de ChatGPT gratis y ChatGPT Go?

Para quienes usan ChatGPT sin pagar, el cambio es que van a empezar a ver publicidad. Es el precio a cambio de seguir accediendo al servicio sin suscripción.

En el caso de ChatGPT Go, el plan intermedio lanzado en 2026, la situación es similar. Aunque ofrece más capacidad que la versión gratuita, también entrará dentro del esquema publicitario.

Este plan, que cuesta unos 8 dólares mensuales, permite usar modelos más avanzados, subir archivos grandes y mantener conversaciones más extensas. Sin embargo, no incluye funciones premium como el razonamiento avanzado o la creación de asistentes personalizados.

OpenAI busca que el usuario tenga opciones. Pagar más y evitar anuncios, o pagar menos (o nada) y aceptar publicidad.

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La llegada de anuncios abre un debate inevitable. ChatGPT se convirtió en un espacio casi “neutro”, donde el usuario hacía preguntas y recibía respuestas sin interferencias comerciales visibles.

Aunque la empresa asegura que la integración será cuidada, la línea entre información y promoción podría volverse más difusa.

Para los especialistas, el desafío será mantener la confianza del usuario. Si los anuncios se perciben como invasivos o engañosos, el impacto podría ser negativo.

¿Qué buscan las marcas con anunciarse en ChatGPT?

Para los anunciantes, el chatbot representa una mina de oro. A diferencia de otras plataformas, acá el usuario no solo navega, sino que también conversa, pregunta, duda y decide.

Eso permite una segmentación mucho más precisa. No es lo mismo alguien que scrollea redes sociales que alguien que está preguntando activamente qué producto comprar o cómo resolver un problema.

Las marcas podrán meterse, literalmente, en el momento exacto en que el usuario está tomando decisiones.

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