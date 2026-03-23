ChatGPT te puede arruinar la privacidad: Lo que nadie te advierte

¿Qué recomiendan los expertos para usar chatgpt sin exponerte?

Los profesionales en ciberseguridad insisten en que la clave está en la prevención. Entre las principales recomendaciones, destacan evitar compartir cualquier tipo de información personal o confidencial dentro del chat.

También sugieren utilizar ejemplos ficticios o genéricos cuando se necesita ayuda con redacción o análisis, en lugar de copiar documentos reales. Esta práctica reduce significativamente las posibilidades de filtración o uso indebido.

Otra medida fundamental es revisar y ajustar la configuración de privacidad. En las versiones estándar, existe la opción de desactivar el uso de datos para el entrenamiento del modelo, lo que suma una capa extra de protección.

¿Es seguro usar ChatGPT en redes WiFi públicas?

Uno de los errores más comunes es acceder a ChatGPT desde redes abiertas, como las de bares, aeropuertos o shoppings. Estas conexiones suelen ser más vulnerables a ataques de interceptación, lo que puede comprometer la información que se envía.

Por eso, los especialistas recomiendan evitar este tipo de redes o, en su defecto, utilizar una VPN que cifre la conexión. También es importante verificar que el sitio utilice protocolo HTTPS antes de ingresar cualquier dato.

¿Cómo controlar la actividad de tu cuenta en ChatGPT?

Otra herramienta clave para la seguridad es el monitoreo de la cuenta. Revisar periódicamente el historial de conversaciones permite detectar accesos sospechosos o movimientos inusuales.

Además, activar alertas de inicio de sesión puede ser determinante para reaccionar a tiempo ante un posible hackeo. Y, como regla básica, siempre se recomienda cerrar sesión en dispositivos compartidos y no guardar contraseñas en computadoras públicas.

Hackeó ChatGPT y Google en 20 minutos: La estafa que nos acecha y nadie hace nada

¿Conviene pagar por ChatGPT para proteger mejor los datos?

Para quienes utilizan ChatGPT en entornos laborales o manejan información sensible, las versiones empresariales aparecen como una opción más segura.

Planes como Teams o Enterprise ofrecen garantías adicionales, como la no utilización de datos para entrenar modelos y acuerdos específicos de procesamiento de información. Esto reduce riesgos legales y mejora el control sobre la privacidad.

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