El crecimiento explosivo de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial generativa cambió la forma en cómo las personas trabajan, estudian y se informan. Sin embargo, detrás de su practicidad y velocidad, especialistas en ciberseguridad empiezan a encender alarmas por la protección de los datos personales.
CIBERSEGURIDAD
ChatGPT te puede arruinar la privacidad: Lo que nadie te advierte
El uso de ChatGPT no es peligroso por sí mismo, pero sí puede volverse riesgoso si se utiliza sin criterio.
Aunque la plataforma desarrollada por OpenAI asegura ciertos estándares de privacidad, los expertos coinciden en que el verdadero riesgo no está tanto en la tecnología en sí, sino en el uso que hacen los usuarios. Ingresar información sensible sin tomar precauciones puede abrir la puerta a problemas que van desde filtraciones hasta fraudes digitales.
¿Por qué ChatGPT puede poner en riesgo tus datos personales?
El funcionamiento de ChatGPT implica procesar la información que los usuarios ingresan para generar respuestas. Si bien esto no significa automáticamente que alguien acceda a esos datos, sí implica que pueden ser almacenados o utilizados para mejorar el sistema, dependiendo de la configuración.
Según especialistas, el principal problema aparece cuando las personas comparten datos sensibles sin dimensionar el alcance. Números de documento, contraseñas, datos bancarios o incluso contratos laborales pueden terminar expuestos en entornos que no fueron diseñados para resguardar ese tipo de información.
Además, una vez que esos datos se cargan en el sistema, su eliminación total no siempre es inmediata ni garantizada, lo que aumenta el riesgo.
¿Qué recomiendan los expertos para usar chatgpt sin exponerte?
Los profesionales en ciberseguridad insisten en que la clave está en la prevención. Entre las principales recomendaciones, destacan evitar compartir cualquier tipo de información personal o confidencial dentro del chat.
También sugieren utilizar ejemplos ficticios o genéricos cuando se necesita ayuda con redacción o análisis, en lugar de copiar documentos reales. Esta práctica reduce significativamente las posibilidades de filtración o uso indebido.
Otra medida fundamental es revisar y ajustar la configuración de privacidad. En las versiones estándar, existe la opción de desactivar el uso de datos para el entrenamiento del modelo, lo que suma una capa extra de protección.
¿Es seguro usar ChatGPT en redes WiFi públicas?
Uno de los errores más comunes es acceder a ChatGPT desde redes abiertas, como las de bares, aeropuertos o shoppings. Estas conexiones suelen ser más vulnerables a ataques de interceptación, lo que puede comprometer la información que se envía.
Por eso, los especialistas recomiendan evitar este tipo de redes o, en su defecto, utilizar una VPN que cifre la conexión. También es importante verificar que el sitio utilice protocolo HTTPS antes de ingresar cualquier dato.
¿Cómo controlar la actividad de tu cuenta en ChatGPT?
Otra herramienta clave para la seguridad es el monitoreo de la cuenta. Revisar periódicamente el historial de conversaciones permite detectar accesos sospechosos o movimientos inusuales.
Además, activar alertas de inicio de sesión puede ser determinante para reaccionar a tiempo ante un posible hackeo. Y, como regla básica, siempre se recomienda cerrar sesión en dispositivos compartidos y no guardar contraseñas en computadoras públicas.
¿Conviene pagar por ChatGPT para proteger mejor los datos?
Para quienes utilizan ChatGPT en entornos laborales o manejan información sensible, las versiones empresariales aparecen como una opción más segura.
Planes como Teams o Enterprise ofrecen garantías adicionales, como la no utilización de datos para entrenar modelos y acuerdos específicos de procesamiento de información. Esto reduce riesgos legales y mejora el control sobre la privacidad.
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