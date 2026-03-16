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OpenAI lanzará modo erótico en ChatGPT y ya hay una advertencia que sacude todo
OpenAI anunció que ChatGPT tendrá un modo de contenido erótico para adultos, pero frenó el lanzamiento tras una advertencia interna que nadie esperaba.
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¿Erótico o pornográfico? La diferencia que eligió OpenAI
OpenAI confirmó que su esperado modo para adultos dentro de ChatGPT llegará, pero con una aclaración que dejó a más de uno con la boca abierta: el contenido será erótico, no pornográfico. Dicho de otro modo, los usuarios podrán mantener conversaciones de texto subidas de tono, pero no podrán generar imágenes, videos ni audio con temática sexual.
La función se anunció en octubre del año pasado, cuando el CEO Sam Altman aseguró que la empresa logró controlar lo suficiente los riesgos de salud mental de su modelo como para habilitar este tipo de contenido entre usuarios adultos verificados. El lanzamiento iba a ser este trimestre, pero OpenAI lo frenó sin dar una nueva fecha.
El retraso no fue solo por cuestiones técnicas. También pesó una advertencia interna: un consejo asesor de la propia compañía alertó en enero que el modo erótico podría terminar siendo accesible para menores y fomentar una dependencia emocional peligrosa con el chatbot.
La frase que sacudió todo: "entrenador de suicidio con multas sexuales"
Un miembro anónimo de ese consejo fue más lejos todavía. Advirtió que, sin los controles adecuados, ChatGPT corría el riesgo de convertirse en lo que definió, sin rodeos, como un "entrenador de suicidio con multas sexuales". La frase circuló internamente y terminó siendo uno de los factores que empujó el freno al lanzamiento.
A eso se sumaron dificultades técnicas con los sistemas de moderación de contenido, que todavía no estarían a la altura de lo que exige una función con estas características.
Por ahora, OpenAI no reveló cuándo estará lista la función. Lo que sí quedó claro es que, cuando llegue, el contenido erótico en ChatGPT tendrá un límite bien preciso: solo texto.
Todo lo demás, por el momento, queda afuera.
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