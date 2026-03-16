OpenAI lanzará modo erótico en ChatGPT y ya hay una advertencia que sacude todo

La frase que sacudió todo: "entrenador de suicidio con multas sexuales"

Un miembro anónimo de ese consejo fue más lejos todavía. Advirtió que, sin los controles adecuados, ChatGPT corría el riesgo de convertirse en lo que definió, sin rodeos, como un "entrenador de suicidio con multas sexuales". La frase circuló internamente y terminó siendo uno de los factores que empujó el freno al lanzamiento.

A eso se sumaron dificultades técnicas con los sistemas de moderación de contenido, que todavía no estarían a la altura de lo que exige una función con estas características.

Por ahora, OpenAI no reveló cuándo estará lista la función. Lo que sí quedó claro es que, cuando llegue, el contenido erótico en ChatGPT tendrá un límite bien preciso: solo texto.

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Todo lo demás, por el momento, queda afuera.

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