Edenor sube de calificación y refuerza su perfil financiero

La caja de Edenor ahora da otra cobertura

Si hubo un dato que ayudó a inclinar la balanza a favor de la mejora de nota fue la liquidez. Al 31 de diciembre de 2025, Edenor mostraba caja e inversiones corrientes por US$546 millones, contra vencimientos corrientes por US$371 millones. En otras palabras, la empresa llega a 2026 con una cobertura financiera más holgada, en un sector donde la tensión de caja suele ser el primer frente de preocupación.

FIX también detalló que la deuda ajustada total ascendía a US$1.077 millones, incluyendo acuerdos con CAMMESA. De ese total, US$646 millones correspondían a obligaciones negociables y US$385 millones a ON internacionales, monto que además se incrementó en US$100 millones en febrero de 2026, llevando el circulante actual a US$485 millones. A eso se suma una deuda comercial con CAMMESA por US$266 millones y líneas bancarias de corto plazo.

En febrero, además, Edenor ejecutó el rescate anticipado de la ON Clase 8 por US$80 millones, que vencía originalmente en agosto de 2026. En febrero, además, Edenor ejecutó el rescate anticipado de la ON Clase 8 por US$80 millones, que vencía originalmente en agosto de 2026.

Ese frente financiero explica por qué la calificadora mantuvo un tono favorable aun con ratios que todavía no lucen del todo livianos. El indicador de deuda ajustada neta sobre EBITDA fue de 2,2 veces a diciembre de 2025, mientras que la cobertura de EBITDA sobre intereses quedó en 1,2 veces, todavía presionada por el costo financiero asociado a la deuda con CAMMESA.

La mejora existe, aunque no todo está resuelto

El informe de FIX también deja una advertencia. La suba de nota no significa que Edenor haya despejado todos los riesgos. De hecho, la propia calificadora aclara que un cambio en el marco normativo que vuelva a ubicar los ajustes tarifarios por debajo de la inflación podría afectar la generación de fondos y derivar en una acción negativa de calificación.

Lo mismo ocurriría si el endeudamiento se mantuviera de forma consistente por encima de 3 veces o si la cobertura de intereses volviera a deteriorarse. Lo mismo ocurriría si el endeudamiento se mantuviera de forma consistente por encima de 3 veces o si la cobertura de intereses volviera a deteriorarse.

Ese punto importa porque el mercado venía observando a Edenor con más prudencia que entusiasmo. Incluso antes de esta mejora, la discusión no estaba centrada sólo en la calidad crediticia, sino en la capacidad real de transformar la mejora operativa en flujo libre de fondos positivo. FIX reconoce que las inversiones realizadas en 2025 por US$252 millones estuvieron enfocadas en mejorar la red y reducir pérdidas, y proyecta que en 2026 podrían bajar a US$170 millones o US$180 millones, con una reversión del flujo libre de inversiones recién desde 2027.

En paralelo, la calificadora prevé que los ingresos de 2026 se ubiquen en torno a US$2.100 millones y que el margen de EBITDA ronde el 13%, con una mejora futura atada a mayores eficiencias en gastos operativos.

Es una proyección relevante porque marca que, para FIX, la suba de calificación no descansa sólo en la caja actual, sino también en un sendero de rentabilidad todavía en expansión. Es una proyección relevante porque marca que, para FIX, la suba de calificación no descansa sólo en la caja actual, sino también en un sendero de rentabilidad todavía en expansión.

Edenor S.A.

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