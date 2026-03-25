La novedad que Edenor comunicó este 25 de marzo no pasa desapercibida en la plaza local. La afiliada de Fitch Ratings, FIX SCR, decidió subir la calificación de emisor de largo plazo a A+(arg) desde A(arg) y también mejoró la nota de corto plazo a A1+(arg) desde A1(arg), ambas con perspectiva estable, un movimiento que refleja un cambio de fondo en la foto financiera y regulatoria de la principal distribuidora eléctrica del país.
DESDE FIX SCR
Edenor sube de calificación y refuerza su perfil financiero
La afiliada de Fitch Ratings, FIX SCR, decidió subir la calificación de Edenor de emisor de corto y de largo plazo.
La calificadora dejó asentado que la suba responde a una combinación concreta de factores que en 2025 empezaron a pesar mucho más que en los años previos. Entre ellos aparecen la aplicación mensual del ajuste del VAD por encima de la inflación durante más de 12 meses, el control estricto de costos, el plan de inversiones orientado a mejorar la calidad del servicio y, sobre todo, una reversión visible en los números operativos de la compañía.
El regulador dejó de ser un problema inmediato
Uno de los puntos centrales del informe pasa por el marco tarifario. FIX remarcó que la actualización del VAD durante 2024 fue de 319,2% y que, junto con la aprobación de la RQT, permitió reducir la incertidumbre regulatoria y darle previsibilidad a los ingresos. A eso se sumó la resolución ENRE 304/2025, que fijó un mecanismo de ajuste mensual indexado en 67% al IPIM y 33% al IPC, además de un incremento real del VAD de 14,35%.
La caja de Edenor ahora da otra cobertura
Si hubo un dato que ayudó a inclinar la balanza a favor de la mejora de nota fue la liquidez. Al 31 de diciembre de 2025, Edenor mostraba caja e inversiones corrientes por US$546 millones, contra vencimientos corrientes por US$371 millones. En otras palabras, la empresa llega a 2026 con una cobertura financiera más holgada, en un sector donde la tensión de caja suele ser el primer frente de preocupación.
FIX también detalló que la deuda ajustada total ascendía a US$1.077 millones, incluyendo acuerdos con CAMMESA. De ese total, US$646 millones correspondían a obligaciones negociables y US$385 millones a ON internacionales, monto que además se incrementó en US$100 millones en febrero de 2026, llevando el circulante actual a US$485 millones. A eso se suma una deuda comercial con CAMMESA por US$266 millones y líneas bancarias de corto plazo.
Ese frente financiero explica por qué la calificadora mantuvo un tono favorable aun con ratios que todavía no lucen del todo livianos. El indicador de deuda ajustada neta sobre EBITDA fue de 2,2 veces a diciembre de 2025, mientras que la cobertura de EBITDA sobre intereses quedó en 1,2 veces, todavía presionada por el costo financiero asociado a la deuda con CAMMESA.
La mejora existe, aunque no todo está resuelto
El informe de FIX también deja una advertencia. La suba de nota no significa que Edenor haya despejado todos los riesgos. De hecho, la propia calificadora aclara que un cambio en el marco normativo que vuelva a ubicar los ajustes tarifarios por debajo de la inflación podría afectar la generación de fondos y derivar en una acción negativa de calificación.
Ese punto importa porque el mercado venía observando a Edenor con más prudencia que entusiasmo. Incluso antes de esta mejora, la discusión no estaba centrada sólo en la calidad crediticia, sino en la capacidad real de transformar la mejora operativa en flujo libre de fondos positivo. FIX reconoce que las inversiones realizadas en 2025 por US$252 millones estuvieron enfocadas en mejorar la red y reducir pérdidas, y proyecta que en 2026 podrían bajar a US$170 millones o US$180 millones, con una reversión del flujo libre de inversiones recién desde 2027.
En paralelo, la calificadora prevé que los ingresos de 2026 se ubiquen en torno a US$2.100 millones y que el margen de EBITDA ronde el 13%, con una mejora futura atada a mayores eficiencias en gastos operativos.
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