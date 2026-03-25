Cómo fue la caótica semana en la que desapareció la Copa del Mundo Jules Rimet

COMOFUELACAOTICASEMANAENLAQUEDESAPARECIOLACOPADELMUNDOJULESRIMETFOTO2 La desaparición de la Copa del Mundo Jules Rimet en marzo de 1966 fue mucho más compleja que la simple desaparición del perro Pickles.

Afortunadamente, los testigos habían identificado a dos posibles sospechosos, o quizás al mismo hombre; nunca quedó claro. Un guardia de seguridad, Frank Hudson, describió a un hombre de unos treinta y tantos años, de rostro alargado y cetrino, con el pelo engominado hacia atrás, usando un teléfono público. Una de las metodistas, Margaret Coombes, recordó a un hombre de unos cuarenta años, con entradas, merodeando fuera de los baños. Supuso que estaba esperando a su esposa, pero sospechó al encontrar el baño de mujeres vacío. Hudson dijo que el hombre vestía un traje oscuro; Coombes lo describió con un abrigo y una bufanda. Cuando los periódicos publicaron la noticia, fusionaron los relatos en un solo sospechoso y, aparentemente por un malentendido, informaron que no llevaba bufanda, sino una cicatriz.

Avergonzada y enfrentando titulares negativos en todo el mundo, la Federación Inglesa de Fútbol contactó al orfebre George Bird para explorar la posibilidad de crear una réplica. Él respondió que era posible, pero que, trabajando solo a partir de fotografías, el trabajo tardaría varias semanas. Este cronograma hace que una de las teorías conspirativas más persistentes del caso —que el trofeo que encontró Pickles no era el original, sino una copia para salvar las apariencias— sea casi con toda seguridad falsa.

COMOFUELACAOTICASEMANAENLAQUEDESAPARECIOLACOPADELMUNDOJULESRIMETFOTO3 La desaparición de la Copa del Mundo Jules Rimet en marzo de 1966 fue mucho más compleja que la simple desaparición del perro Pickles.

Policías y ladrones

El lunes siguiente al robo, el presidente de la FA, Joe Mears, recibió una llamada anónima de alguien que afirmaba tener el trofeo e insinuaba que la FA podría estar dispuesta a pagar un rescate. El miércoles, llegó a casa de Mears un paquete que contenía el forro desmontable de la parte superior de la copa, lo que demostraba que la persona que llamó —que ahora se identificaba como "Jackson"— sí tenía el trofeo.

Jackson exigió 15.000 libras esterlinas —equivalentes a casi 250.000 libras esterlinas (330.000 dólares) actuales— y le dijo a Mears que publicara un mensaje en la sección de anuncios personales del London Evening News si estaba dispuesto a hacer negocios. Poco después, Mears sufrió un ataque de angina del que nunca se recuperó por completo; falleció tres meses después.

COMOFUELACAOTICASEMANAENLAQUEDESAPARECIOLACOPADELMUNDOJULESRIMETFOTO5 La desaparición de la Copa del Mundo Jules Rimet en marzo de 1966 fue mucho más compleja que la simple desaparición del perro Pickles.

Las negociaciones para recuperar la Copa del Mundo Jules Rimet

Las negociaciones del rescate continuaron a pesar de todo. Se le informó a Jackson que trataría con el asistente de Mears, “McPhee”, que en realidad era el inspector detective Len Buggy. La FA y la policía acordaron que el dinero se entregaría ese viernes en Battersea Park, en la puerta frente al pub Prince Albert, en la orilla sur del Támesis, a menos de 100 metros de donde se había jugado el primer partido oficial bajo las reglas de la FA en enero de 1864.

Buggy y Jackson se reunieron, como habían acordado, a las 3:55 p. m. Jackson no era un genio del crimen. No inspeccionó el rescate correctamente, sin darse cuenta de que la bolsa que supuestamente contenía el dinero estaba llena principalmente de papel de periódico roto. Cuando comenzó a conducir a Buggy para recoger el trofeo en una casa en Kennington, a unos 10 minutos de distancia, Jackson comentó que una camioneta cercana parecía del tipo que usa la Sección Especial de la policía para vigilancia, sin saber que, de hecho, era una camioneta de la Sección Especial y que lo estaba vigilando.

Las investigaciones para intentar recuperar la Copa del Mundo Jules Rimet

Solo cuando vio una segunda furgoneta, Jackson se dio cuenta de lo que estaba pasando y echó a correr, pero Buggy lo alcanzó y lo arrestó. La señora Coombes identificó más tarde a Jackson —en realidad un exsoldado llamado Ted Betchley, que había cumplido condena en 1954 por receptación de bienes robados— como el hombre que había visto merodeando cerca de los baños. Tras declararse culpable de complicidad en el robo y de extorsión, Betchley fue encarcelado durante dos años.

Eso dejó a la FA sin el trofeo. Pero el domingo por la noche, una semana después del robo, cuando Dave Corbett, un barquero de 26 años del Támesis, salió de su casa en Beulah Hill, Upper Norwood, para usar un teléfono público, su perro se escapó y empezó a olfatear un paquete envuelto en periódico en la entrada de la casa de un vecino. El vecino no tenía ni idea de lo que era. Cuando los dos hombres retiraron el periódico, se dieron cuenta de lo que Pickles había encontrado.

Corbett fue sospechoso brevemente, pero pronto fue exonerado. Dado que Betchley insistía en que su único contacto con los ladrones había sido a través de una figura misteriosa a la que solo conocía como “el polaco”, los verdaderos culpables nunca fueron identificados. Mientras tanto, la FA promovió con entusiasmo la historia, muy británica, del perro heroico que salvó el día.

¿Quién robó realmente el trofeo?

Betchley vivía en Camberwell, al sur de Londres, a solo dos calles de Richardson, uno de los gánsteres más temidos del Reino Unido. Aunque Betchley tenía antecedentes penales, parece improbable que hubiera emprendido un robo tan sonado como el del Trofeo Jules Rimet sin antes consultarlo con Richardson. En aquel entonces, Richardson mantenía una violenta rivalidad con los gemelos Kray, quizás los gánsteres londinenses más notorios de la década de 1960.

Muchos creían que el trofeo era de oro macizo, lo que le habría dado un valor de chatarra de alrededor de 3000 libras, una suma considerable en una guerra entre bandas. En realidad, era de plata bañada en oro y valía poco más de 60 libras, lo que podría explicar por qué fue abandonado posteriormente en la entrada de una casa en las afueras, a menos de 10 minutos de la base de Richardson. O quizás, como algunas han sugerido, incluso en el mundo del hampa había algunos patriotas que insistieron en que se devolviera el trofeo.

La relación entre la geopolítica y la historia de la Copa del Mundo

Pero existe una posibilidad aún más intrigante, una que subraya cómo la geopolítica ha estado intrínsecamente ligada a la historia de la Copa del Mundo desde hace mucho tiempo.

Richardson se enfrentaba a la extradición a Sudáfrica para ser juzgado por asesinato, un cargo que conllevaba la pena de muerte. En su autobiografía póstuma de 2014, * El último gánster: Mi última confesión*, afirmó haber llegado a un acuerdo con los servicios de seguridad sudafricanos: los cargos serían retirados si robaba en las oficinas londinenses del Congreso Nacional Africano. Según el relato de Richardson, llevó a cabo ese robo el mismo fin de semana en que se sustrajo el Trofeo Jules Rimet. Fue una sorprendente coincidencia. El equipo de Richardson ya estaba formado; seguramente no habrían tenido problemas para realizar otro trabajo a tan solo un par de kilómetros de distancia.

La hipótesis del robo de la Copa del Mundo

Eso plantea otra posibilidad: que los propios sudafricanos ordenaran el robo para avergonzar a Wilson, el primer ministro, que se enfrentaba a elecciones generales tan solo 11 días después.

Los servicios de inteligencia sudafricanos tenían motivos para intentar avergonzar a Wilson. Era un firme opositor del apartheid y temía desde hacía tiempo ser blanco de complots sudafricanos. Cuando el líder liberal británico Jeremy Thorpe se vio obligado a dimitir en 1976 tras revelarse que había pagado dinero a su examante Norman Scott para silenciarlo, Wilson declaró ante la Cámara de los Comunes que había habido una “fuerte participación sudafricana”, sugiriendo que Scott había actuado como agente. También se alegó que Richardson había intentado intervenir el teléfono del primer ministro en nombre de Sudáfrica.

Richardson fue arrestado el 30 de julio de 1966, el mismo día en que Inglaterra venció a Alemania Occidental en la final de la Copa del Mundo y levantó el Trofeo Jules Rimet. Posteriormente, fue declarado culpable de fraude, extorsión, agresión y lesiones graves, recibiendo una condena de 25 años. Falleció en 2012.

¿Acaso el famoso gánster también formaba parte de un complot para robar el trofeo, tal vez en un intento por desacreditar a un primer ministro británico que se enfrentaba a la reelección el año en que su país fue sede del Mundial? Parece inverosímil. Pero claro, 60 años después, cualquier otra explicación resulta igual de plausible.

Más notas de Urgente24

Irán (2026), Irak (1986) y Argentina (1982): 3 países en guerra con asistencia a un mundial

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera en un partido de la Copa de Campeones CONCACAF

Álvaro Arbeloa logra un récord histórico con el Real Madrid que intentaron Klopp y Simeone

La novela de Andrés Iniesta y Marruecos: de director deportivo anunciado a fichaje caído

Antoine Griezmann rompe un récord en Champions League y confirma que seguirá en el Atlético

Sergio Ramos vuelve a escena en Sevilla: ¿refuerzo defensivo o futuro dueño del club?