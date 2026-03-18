Álvaro Arbeloa logra un récord histórico con el Real Madrid que intentaron Klopp y Simeone

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZNFutbol/status/1998699614237511921?s=20&partner=&hide_thread=false El cara a cara de Pep Guardiola vs Real Madrid como entrenador del Manchester City



Por algo lo llaman el derbi europeo pic.twitter.com/kHcdLra1xS — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 10, 2025

El dato no pasó desapercibido en redes sociales, donde el madridismo rápidamente lo instaló como un hito que refuerza la figura de Arbeloa en el banquillo. En un contexto marcado por la salida de Xabi Alonso y las dudas iniciales sobre su reemplazo, este tipo de resultados y registros comienzan a cambiar la percepción sobre su ciclo.

Más allá de los nombres y los resultados, lo cierto es que el Real Madrid vuelve a encontrar en la Champions su escenario natural. Y en ese contexto, Arbeloa empieza a escribir su propia historia, ahora con un récord que lo coloca en un lugar privilegiado dentro del fútbol europeo.

Con la frente en alto, ahora el derbi

Con el impulso anímico de la Champions, el Real Madrid cambia el foco y vuelve a poner la mira en LaLiga. A falta de ocho jornadas para el cierre del campeonato, el margen de error es mínimo y cada partido empieza a jugarse como una final.

Arbeloa Álvaro Arbeloa, protagonista de una marca inédita en la Champions League con el Real Madrid.

El equipo de Arbeloa llega al tramo decisivo con 66 puntos, a cuatro del Barcelona, que lidera con 70. En ese contexto, el próximo compromiso aparece como una prueba clave: el derbi ante el Atlético de Madrid, un duelo directo que puede marcar el rumbo de la pelea por el título.

En paralelo, el calendario no da respiro. Los cuartos de final de la Champions League se disputarán en la primera quincena de abril, con los partidos de ida programados para el 7 y 8, y las vueltas para el 14 y 15, lo que obliga al conjunto blanco a sostener el nivel en ambos frentes.

Con la moral en alza y un equipo que empieza a consolidarse, el Madrid sabe que no puede fallar. En una temporada donde cada detalle cuenta, la Champions dio un golpe de autoridad, pero LaLiga exige sostenerlo partido a partido.

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