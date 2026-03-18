El Real Madrid vuelve a demostrar que en Europa juega con otra lógica. Contra todos los pronósticos, el equipo de Álvaro Arbeloa se impuso con autoridad ante el Manchester City y ganó ambos partidos de la serie para meterse en los cuartos de final de la Champions League.
IMPENSADO
Álvaro Arbeloa logra un récord histórico con el Real Madrid que intentaron Klopp y Simeone
Real Madrid aplastó a Manchester City en la Champions League con un global de 5-1 y se metió a cuartos. Arbeloa firmó una marca histórica que impacta en Europa.
Pocos apostaban por este desenlace. Entre ausencias y un plantel que llegaba justo, el conjunto blanco construyó una eliminatoria contundente: un 3-0 en la ida, con un Federico Valverde insaciable, y una vuelta en la que Vinicius volvió a marcar diferencias para sellar un global de 5-1. Ahora, todo indica que el próximo desafío será el Bayern Múnich.
Sin embargo, más allá del resultado, la serie dejó algo todavía más impactante. Fue en esta eliminatoria donde Arbeloa firmó un registro inédito en la Champions League, una marca que en la última era del fútbol europeo nadie había conseguido. Ni Diego Simeone ni Jürgen Klopp, dos de los grandes nombres del banquillo, lograron completar lo que hoy pone al técnico del Real Madrid en un lugar único.
Un registro histórico que cambia la narrativa de Arbeloa
Lo que consiguió Álvaro Arbeloa en esta Champions League no tiene antecedentes en la era moderna. El técnico del Real Madrid se convirtió en el primero en eliminar en una misma edición a dos de los entrenadores más influyentes del fútbol europeo, José Mourinho y Pep Guardiola, ganándoles además ambos partidos de cada eliminatoria.
Hasta ahora, nombres como Jürgen Klopp y Diego Simeone habían estado cerca de alcanzar una marca similar, logrando eliminar a estos rivales en el torneo. Sin embargo, ninguno pudo hacerlo con pleno de victorias en los cruces directos, un detalle que termina de dimensionar la magnitud de lo conseguido por el entrenador español.
El dato no pasó desapercibido en redes sociales, donde el madridismo rápidamente lo instaló como un hito que refuerza la figura de Arbeloa en el banquillo. En un contexto marcado por la salida de Xabi Alonso y las dudas iniciales sobre su reemplazo, este tipo de resultados y registros comienzan a cambiar la percepción sobre su ciclo.
Más allá de los nombres y los resultados, lo cierto es que el Real Madrid vuelve a encontrar en la Champions su escenario natural. Y en ese contexto, Arbeloa empieza a escribir su propia historia, ahora con un récord que lo coloca en un lugar privilegiado dentro del fútbol europeo.
Con la frente en alto, ahora el derbi
Con el impulso anímico de la Champions, el Real Madrid cambia el foco y vuelve a poner la mira en LaLiga. A falta de ocho jornadas para el cierre del campeonato, el margen de error es mínimo y cada partido empieza a jugarse como una final.
El equipo de Arbeloa llega al tramo decisivo con 66 puntos, a cuatro del Barcelona, que lidera con 70. En ese contexto, el próximo compromiso aparece como una prueba clave: el derbi ante el Atlético de Madrid, un duelo directo que puede marcar el rumbo de la pelea por el título.
En paralelo, el calendario no da respiro. Los cuartos de final de la Champions League se disputarán en la primera quincena de abril, con los partidos de ida programados para el 7 y 8, y las vueltas para el 14 y 15, lo que obliga al conjunto blanco a sostener el nivel en ambos frentes.
Con la moral en alza y un equipo que empieza a consolidarse, el Madrid sabe que no puede fallar. En una temporada donde cada detalle cuenta, la Champions dio un golpe de autoridad, pero LaLiga exige sostenerlo partido a partido.
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