Escándalo Mundial 2026: Infantino cómplice de Trump, y FIFA le dice no a Irán.

Casualmente en sus redes sociales FIFA publicó hoy el siguiente comunicado:

“La FIFA mantiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní de Fútbol, para debatir la planificación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”.

De esta forma y con esta negativa la Selección de Irán parece acorralada ya que es impensado que después que Donald Trump dijera que no estarán seguros en Estados Unidos puedan participar en la Copa del Mundo y jugando en ese país. Entonces podemos decir que Gianni Infantino y toda la FIFA son cómplices de todas las acciones y declaraciones de Donald Trump contra Irán. El fútbol se vuelve a manchar con sangre.

La liga italiana de fútbol no se reanudará al menos hasta el 14 de junio, según anunció este lunes (18/05) la Federación de Fútbol (FIGC) local, como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Increíble, Italia podría reemplazar a Irán.

Mundial 2026: ¿Quién reemplazaría a Irán?

En caso de que Irán se decida por no ir, algo que seguramente se terminará confirmando, la pregunta es cuál es su reemplazante. Lo lógico y lo que dice el reglamento es que debe ser reemplazo por alguno de su confederación, en este caso sería Irak por estar clasificado al repechaje (espera rival entre Bolivia y Surinam para la final), y Emiratos Árabes sería el que juegue el repechaje.

Pero como FIFA acostumbra a hacer lo que quiere e inventa reglamentos de último momento puede pasar cualquier cosa, y sobre eso ya hay un rumor. El mismo dice que Gianni Infantino quiere que vaya Italia para darle más prestigio al torneo, pero ¿Cómo lo haría? Bueno la respuesta es fácil, Italia es el mejor del Ranking FIFA de los equipos no clasificados, y por ese punto podría ocupar la plaza de Irán. Una locura.

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