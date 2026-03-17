El Mundial 2026 sigue manchándose por obra de Gianni Infantino y Donald Trump, que junto con FIFA demuestran la increíble insensibilidad y falta de deportividad al decirle que no a Irán a un pedido que definirá si va o no a la Copa del Mundo. Con esta decisión el presidente de FIFA se mancha las manos como el presidente de EEUU.
BOMBAZO
Escándalo Mundial 2026: Infantino cómplice de Trump, y FIFA le dice no a Irán
El fútbol de mancha de nuevo, Gianni Infantino y FIFA le cierran la puerta a la participación de Irán en el Mundial 2026.
Irán cada vez más lejos del Mundial 2026 por culpa de FIFA
La semana pasada el mundo del fútbol amaneció sorprendido con las terribles declaraciones de Donald Trump, donde decía que Irán era bienvenido pero que no recomendaba que lleguen a EEUU por su seguridad y su propia vida. De esta forma Trump le decía a Irán que no iban a tener operativo de seguridad diferente a otras selecciones y casi los amenazaba.
Ante esto la Federación Iraní de Fútbol empezó las negociaciones con FIFA para mover sus 3 partidos de primera fase, todos en EEUU, a otra de las sedes, México, que le había dado el visto bueno a los iraníes.
Hoy la noticia sale a la luz por el diario británico The Times, que habría consultado sus fuentes de FIFA y estas le confirmaron que no harán ningún cambio en el calendario, y todos los partidos se mantienen en las sedes estipuladas.
Esta noticia fue como un balde de agua helada para los iraníes, que luego de las amenazas de Trump más ganas de ir tenían. Pero parece que el señor Gianni Infantino es otro títere más (al igual que el presidente argentino Milei) de Donald Trump, además de ser cómplice de impedir que la selección de Irán compita como corresponde.
Casualmente en sus redes sociales FIFA publicó hoy el siguiente comunicado:
“La FIFA mantiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní de Fútbol, para debatir la planificación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”.
De esta forma y con esta negativa la Selección de Irán parece acorralada ya que es impensado que después que Donald Trump dijera que no estarán seguros en Estados Unidos puedan participar en la Copa del Mundo y jugando en ese país. Entonces podemos decir que Gianni Infantino y toda la FIFA son cómplices de todas las acciones y declaraciones de Donald Trump contra Irán. El fútbol se vuelve a manchar con sangre.
Mundial 2026: ¿Quién reemplazaría a Irán?
En caso de que Irán se decida por no ir, algo que seguramente se terminará confirmando, la pregunta es cuál es su reemplazante. Lo lógico y lo que dice el reglamento es que debe ser reemplazo por alguno de su confederación, en este caso sería Irak por estar clasificado al repechaje (espera rival entre Bolivia y Surinam para la final), y Emiratos Árabes sería el que juegue el repechaje.
Pero como FIFA acostumbra a hacer lo que quiere e inventa reglamentos de último momento puede pasar cualquier cosa, y sobre eso ya hay un rumor. El mismo dice que Gianni Infantino quiere que vaya Italia para darle más prestigio al torneo, pero ¿Cómo lo haría? Bueno la respuesta es fácil, Italia es el mejor del Ranking FIFA de los equipos no clasificados, y por ese punto podría ocupar la plaza de Irán. Una locura.
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