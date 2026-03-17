El Tottenham llega golpeado. No solo por su presente en la Premier League, donde pelea por no descender, sino también por un contexto que condiciona de lleno su participación en la Champions League.
EN LA ZONA ROJA
Al Tottenham no le sale una: los 12 lesionados en los Spurs que celebra el Atlético de Madrid
El equipo inglés llega diezmado al cruce de Champions League ante el Atlético de Madrid, con varias bajas y al borde del descenso en la Premier.
El conjunto liderado por el Cuti Romero no encuentra respuestas y, tras caer ante el equipo de la capital española en la ida, se jugará todo en un partido que puede definir su temporada. Entre la liga inglesa y la Copa de Europa, el equipo de Daniel Levy va a fondo… o al menos con lo que le queda.
Porque el problema es otro. Según confirmó el propio club en las últimas horas, hay 12 jugadores lesionados que no estarán disponibles para el cruce ante el Atlético de Madrid. Sí, 12. Más que un equipo completo. Entre titulares y suplentes, Tottenham afrontará el partido con lo justo.
Una enfermería llena y una remontada casi imposible
El problema no es solo la cantidad, sino también la calidad de las bajas. Dentro de esos 12 lesionados aparecen nombres pesados que explican buena parte del momento del equipo: James Maddison, Dejan Kulusevski y Cristian Romero, tres de las piezas más determinantes del Tottenham en la temporada.
A ellos se suman futbolistas clave en la rotación como Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Ben Davies, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Conor Gallagher, Mohammed Kudus, Wilson Odobert y João Palhinha, lo que deja al equipo prácticamente sin estructura en todas sus líneas. El mediocampo pierde creatividad, la defensa solidez y el ataque variantes. Un combo difícil de sostener en cualquier contexto, y mucho más en una noche de Champions.
Porque el desafío es mayúsculo. Tras el 5-2 sufrido en la ida, Tottenham está obligado a una remontada épica para seguir con vida en Europa. Un escenario que, incluso con el plantel completo, ya sería complejo. Con este nivel de bajas, roza lo imposible.
La Premier aprieta y obliga a elegir
Mientras Europa exige una hazaña, la realidad del Tottenham está en la Premier League. Con 30 puntos, los Spurs están apenas por encima de la zona de descenso: Nottingham Forest y West Ham tienen 29 unidades, pero el Forest se salva por diferencia de gol. Más arriba, Leeds marca una pequeña referencia con 32 puntos. Por detrás, Burnley aparece con 20 y Wolverhampton cierra la tabla con 17.
El equipo viene de empatar ante el Liverpool, un resultado que no alcanza para despegarse de la pelea, y ya pone la mirada en su próximo compromiso: Nottingham Forest, rival directo en la lucha por la permanencia. Un partido que puede marcar un antes y un después en la temporada.
El margen es mínimo. Un partido puede cambiarlo todo, para bien o para mal. Y en ese contexto, el cuerpo técnico deberá tomar decisiones incómodas: arriesgar lo poco que queda en Champions o empezar a cuidar piernas pensando en la liga.
Porque la remontada ante el Atlético parece una misión cuesta arriba, pero el descenso es una amenaza concreta. Y en Londres, por primera vez en mucho tiempo, la prioridad empieza a cambiar. Mantenerse en la Premier ya no es una obligación secundaria. Es la urgencia principal.
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