Al Tottenham no le sale una: los 12 lesionados en los Spurs que celebra el Atlético de Madrid

Porque el desafío es mayúsculo. Tras el 5-2 sufrido en la ida, Tottenham está obligado a una remontada épica para seguir con vida en Europa. Un escenario que, incluso con el plantel completo, ya sería complejo. Con este nivel de bajas, roza lo imposible.

Igor Tudor, DT del Tottenham. Igor Tudor, en la previa del duelo decisivo ante el Atlético de Madrid, obligado a rearmar el Tottenham en medio de una ola de lesiones. JUSTIN TALLIS / AFP

La Premier aprieta y obliga a elegir

Mientras Europa exige una hazaña, la realidad del Tottenham está en la Premier League. Con 30 puntos, los Spurs están apenas por encima de la zona de descenso: Nottingham Forest y West Ham tienen 29 unidades, pero el Forest se salva por diferencia de gol. Más arriba, Leeds marca una pequeña referencia con 32 puntos. Por detrás, Burnley aparece con 20 y Wolverhampton cierra la tabla con 17.

El equipo viene de empatar ante el Liverpool, un resultado que no alcanza para despegarse de la pelea, y ya pone la mirada en su próximo compromiso: Nottingham Forest, rival directo en la lucha por la permanencia. Un partido que puede marcar un antes y un después en la temporada.

El margen es mínimo. Un partido puede cambiarlo todo, para bien o para mal. Y en ese contexto, el cuerpo técnico deberá tomar decisiones incómodas: arriesgar lo poco que queda en Champions o empezar a cuidar piernas pensando en la liga.

Porque la remontada ante el Atlético parece una misión cuesta arriba, pero el descenso es una amenaza concreta. Y en Londres, por primera vez en mucho tiempo, la prioridad empieza a cambiar. Mantenerse en la Premier ya no es una obligación secundaria. Es la urgencia principal.

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