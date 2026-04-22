Julián Álvarez definió su futuro y revoluciona a Atlético de Madrid y Barcelona: "Prioriza..."

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Está claro que Atlético de Madrid no tiene intenciones de dejar ir a uno de sus mejores jugadores y menos por un monto que es apenas superior a lo que puso por él hace dos temporadas cuando no tenía en Manchester City el nivel de relevancia que tiene hoy en día en el Colchonero. De todas maneras hay otro punto a tener en cuenta.

Hace algunos meses Julián Álvarez ya no estaba a gusto en Atlético de Madrid por cuestiones netamente futbolísticas y comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de marcharse. Ese escenario se modificó levemente pero está claro que para seguir en el equipo de Diego Simeone espera el armado de un equipo sumamente competitivo. En caso de que la gerencia deportiva del club no le prometa esto, es muy probable que el Araña empiece a presionar fuertemente para marcharse.

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