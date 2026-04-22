En Europa el final de temporada está cada vez más cerca y uno de los jugadores que promete revolucionar el mercado de pases es Julián Álvarez. Se sabe que el Araña está en el radar de Barcelona y ahora el jugador de Atlético de Madrid parece haber tomado una decisión sobre su futuro que sin dudas revolucionará a toda Europa.
DECISIÓN TOMADA
Julián Álvarez definió su futuro y revoluciona a Atlético de Madrid y Barcelona: "Prioriza..."
Julián Álvarez definió su futuro, generando revuelo en el fútbol europeo: ¿cuál será su próximo destino?
Hoy en día Julián Álvarez está atravesando un buen momento personal en Atlético de Madrid luego de meses donde las cosas realmente no le estaban saliendo. El ex jugador de River es una de las piezas principales del equipo de Diego Simeone y es donde los aficionados depositan sus esperanzas pensando en avanzar a la final de la Champions League.
El futuro de Julián Álvarez en el fútbol europeo
Más allá de esto, desde hace tiempo que se rumorea que Julián Álvarez tiene la intención de pegar el salto a un equipo con mayores aspiraciones deportivas y sobre todo con otro estilo de juego al que propone el Cholo en cada uno de los partidos. El cordobés no dejó de recibir sondeos de parte de varios gigantes de Europa y finalmente ya tomó una decisión.
“Julián Álvarez prioriza al Barcelona por sobre el resto de las ofertas que recibió. A pesar de los intereses del Arsenal y el PSG, su idea es seguir compitiendo en LaLiga española”, afirmó Mundo Deportivo, uno de los medios afín al club blaugrana. Al mismo tiempo se reveló cuánto dinero está dispuesto a invertir el Culé para quedarse con el cordobés.
“ Barcelona puso un tipo de 100 millones de euros para ficharlo y todo dependería de la voluntad del Atlético de Madrid ”, sentenció el citado medio. Cabe recordar que Julián Álvarez llegó al Colchonero a mediados del 2024 a cambio de 75 millones de euros más 20 millones más en variables, haciendo un total de 95 millones netos.
Está claro que Atlético de Madrid no tiene intenciones de dejar ir a uno de sus mejores jugadores y menos por un monto que es apenas superior a lo que puso por él hace dos temporadas cuando no tenía en Manchester City el nivel de relevancia que tiene hoy en día en el Colchonero. De todas maneras hay otro punto a tener en cuenta.
Hace algunos meses Julián Álvarez ya no estaba a gusto en Atlético de Madrid por cuestiones netamente futbolísticas y comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de marcharse. Ese escenario se modificó levemente pero está claro que para seguir en el equipo de Diego Simeone espera el armado de un equipo sumamente competitivo. En caso de que la gerencia deportiva del club no le prometa esto, es muy probable que el Araña empiece a presionar fuertemente para marcharse.
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