Jaque mate Javier Milei: el arquitecto Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía -de la confianza de Luis Caputo- fue denunciado por 8 propiedades en Miami (Florida, USA) sin declarar. En ese caso, debería irse pero ¿cómo podría quedarse, entonces, 'mancha venenosa' Manuel Adorni?
CORRUPTELAS LIBERTARIAS
Dilema: ¿Cómo pedirle la renuncia a Carlos Frugoni y no a Manuel Adorni?
Carlos Frugoni tendría 8 propiedades sin declarar en Miami pero si se va ¿qué hacer con Manuel Adorni? Que lo vaya pensando Javier Milei.
Ridículo total: esto sucede en la Administración que pretende promover la 'Ficha Limpia' en la nueva legislación electoral.
Según la información difundida por Nicolás Wiñazki, en canal A24 -cercano a Santiago Caputo, según explicó Ceferino Reato en el podcast 'Como en Casa' (Urgente24), Frugoni habría adquirido, a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC —que, según consta en USA, son de Frugoni—, 8 departamentos en Miami. También se mencionan cuentas bancarias sin declarar.
Los 8 departamentos tendrían un valor cercano a US$ 150.000 cada uno y deberían haber sido incluidos en su declaración jurada. Pero no aparecen.
El personaje
Javier Milei designó, mediante el Decreto 597/2025, al ex CABA y ex Newman, Frugoni, director ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que reemplazó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El decreto: "Frugoni, es arquitecto especializado en la gestión y ejecución de obras públicas y de infraestructura vial. Fue presidente de Autopistas Urbanas S.A participando en proyectos como la construcción del Paseo del Bajo, los Viaductos de trenes de las líneas Mitre y San Martín, pasos bajo nivel y la implementación del sistema de peaje Free Flow, entre otros logros".
Milei ignoró que, cuando estaba en AUSA, designado por Mauricio Macri en 2008, Frugoni le entregó al hijo de Nicolás Caputo un terreno en Barrio Parque por US$ 2.000 hasta 2049.
En su gestión se hizo la obra del Paseo del Bajo, cuyo principal tramo se lo quedó el primo de Macri, Angelo Calcaterra, y la licitación quedó judicializada.
En 2026, 'Toto' Caputo promoció a Carlos María Frugoni a secretario de Coordinación de Infraestructura, en lugar de Martín Maccarone, apodado “secretario fantasma”, porque dirigía la secretaría sin estar nombrado.
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