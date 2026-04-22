Dilema: ¿Cómo pedirle la renuncia a Carlos Frugoni y no a Manuel Adorni?

El decreto: "Frugoni, es arquitecto especializado en la gestión y ejecución de obras públicas y de infraestructura vial. Fue presidente de Autopistas Urbanas S.A participando en proyectos como la construcción del Paseo del Bajo, los Viaductos de trenes de las líneas Mitre y San Martín, pasos bajo nivel y la implementación del sistema de peaje Free Flow, entre otros logros".

Milei ignoró que, cuando estaba en AUSA, designado por Mauricio Macri en 2008, Frugoni le entregó al hijo de Nicolás Caputo un terreno en Barrio Parque por US$ 2.000 hasta 2049.

En su gestión se hizo la obra del Paseo del Bajo, cuyo principal tramo se lo quedó el primo de Macri, Angelo Calcaterra, y la licitación quedó judicializada.

En 2026, 'Toto' Caputo promoció a Carlos María Frugoni a secretario de Coordinación de Infraestructura, en lugar de Martín Maccarone, apodado “secretario fantasma”, porque dirigía la secretaría sin estar nombrado.

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