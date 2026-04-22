El plan de Santa Fe para que la crisis federal no frene el acceso a la vivienda

En esa línea, la directora provincial de Intervención del Hábitat, Melina Giorgi, aseguró que la obra en Acebal "representa una respuesta concreta a la demanda habitacional de la región" y remarcó el trabajo conjunto con la Secretaría de Hábitat y Vivienda.

Las mismas se ubican en el predio delimitado por las calles Sarmiento y Saavedra, responden a un prototipo compacto de dos dormitorios e incluyen unidades adaptadas para personas con discapacidad. Cada casa contará con cocina-comedor, baño, lavadero y las instalaciones completas de servicios de luz, gas y agua.

Para su finalización, la Provincia destina una inversión superior a los 1.100 millones de pesos, consolidando así una política de recuperación de obras públicas paralizadas.

A su turno, la presidenta comunal de Acebal, Lala Lucci, valoró el avance del proceso y sostuvo que "es un día muy importante para la comunidad, porque se empieza a cumplir el compromiso asumido de terminar estas viviendas y dar respuesta a familias que hace años esperan".

Ofertas presentadas

La licitación contó con la participación de cinco empresas, de las cuales una fue desestimada por no cumplir con los requisitos formales. Las propuestas válidas correspondieron a Cooperativa Trabajo y Unión y Progreso LTDA ($1.164.827.046,46), AL Servicios SRL ($955.598.000), Construcciones Tres SRL ($1.166.502.512,21) e ICA SRL ($1.157.475.789,64).

Santa Fe marca el rumbo

La reactivación de las viviendas en Acebal es un caso testigo de la actual dinámica federal en Argentina. Ante el retiro de los fondos nacionales y la parálisis de los proyectos iniciados en años anteriores, el Gobierno de Santa Fe ha optado por un rol activo, priorizando la soberanía presupuestaria para garantizar que la obra pública no se convierta en escombros.

Esta decisión no solo rescata una inversión que estaba al borde de perderse, sino que consolida un modelo de gestión basado en la eficiencia de recursos propios y la continuidad jurídica de los compromisos del Estado.

image Compromiso asumido. Foto: Gobierno de Santa Fe

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