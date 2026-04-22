SANTA FE. El gobierno provincial avanzó con la licitación para finalizar 30 viviendas en la localidad de Acebal (departamento Rosario), que formaban parte de un plan nacional y permanecían abandonadas desde 2023, tras la discontinuidad de políticas habitacionales en las gestiones del Alberto Fernández y Omar Perotti, luego en la de Javier Milei.
CONTRA EL ABANDONO DE NACIÓN
El plan de Santa Fe para que la crisis federal no frene el acceso a la vivienda
El Gobierno de Santa Fe licitó 30 viviendas frenadas por Nación durante las gestiones de Alberto Fernández y Omar Perotti, y que Javier Milei no activó.
La gestión de Pullaro reactiva viviendas que Nación dejó en suspenso
Las unidades integran el conjunto de 888 viviendas acordadas originalmente entre Nación y Provincia -algunas con ejecución provincial financiada por fondos nacionales y otras a cargo directo del Estado nacional en articulación con gobiernos locales- que quedaron sin terminar o ni siquiera iniciadas. Frente a ese escenario, la actual administración provincial decidió retomar las obras con financiamiento propio.
Durante el acto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, destacó la decisión política del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. En ese sentido, señaló que la vivienda es una de las obras públicas de mayor impacto social¿.
De la parálisis a la realidad
Desde el Ministerio de Obras Públicas precisaron que más de 400 de esas 888 viviendas ya están terminadas, en ejecución o próximas a finalizar, como parte de una estrategia integral para revertir el abandono de proyectos habitacionales en toda la provincia.
En esa línea, la directora provincial de Intervención del Hábitat, Melina Giorgi, aseguró que la obra en Acebal "representa una respuesta concreta a la demanda habitacional de la región" y remarcó el trabajo conjunto con la Secretaría de Hábitat y Vivienda.
Las mismas se ubican en el predio delimitado por las calles Sarmiento y Saavedra, responden a un prototipo compacto de dos dormitorios e incluyen unidades adaptadas para personas con discapacidad. Cada casa contará con cocina-comedor, baño, lavadero y las instalaciones completas de servicios de luz, gas y agua.
Para su finalización, la Provincia destina una inversión superior a los 1.100 millones de pesos, consolidando así una política de recuperación de obras públicas paralizadas.
A su turno, la presidenta comunal de Acebal, Lala Lucci, valoró el avance del proceso y sostuvo que "es un día muy importante para la comunidad, porque se empieza a cumplir el compromiso asumido de terminar estas viviendas y dar respuesta a familias que hace años esperan".
Ofertas presentadas
La licitación contó con la participación de cinco empresas, de las cuales una fue desestimada por no cumplir con los requisitos formales. Las propuestas válidas correspondieron a Cooperativa Trabajo y Unión y Progreso LTDA ($1.164.827.046,46), AL Servicios SRL ($955.598.000), Construcciones Tres SRL ($1.166.502.512,21) e ICA SRL ($1.157.475.789,64).
Santa Fe marca el rumbo
La reactivación de las viviendas en Acebal es un caso testigo de la actual dinámica federal en Argentina. Ante el retiro de los fondos nacionales y la parálisis de los proyectos iniciados en años anteriores, el Gobierno de Santa Fe ha optado por un rol activo, priorizando la soberanía presupuestaria para garantizar que la obra pública no se convierta en escombros.
Esta decisión no solo rescata una inversión que estaba al borde de perderse, sino que consolida un modelo de gestión basado en la eficiencia de recursos propios y la continuidad jurídica de los compromisos del Estado.
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