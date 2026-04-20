Mucho decreto y poco asfalto: Santa Fe expuso el "humo" de Nación por la A012

El mecanismo previsto ahora por Nación exige que Santa Fe formalice un pedido ante el Ministerio del Interior, a partir del cual la Dirección Nacional de Vialidad deberá establecer, junto con la Provincia, las condiciones del eventual traspaso.

Ese proceso, además, requiere una resolución posterior de la Secretaría de Transporte de la Nación, lo que agrega nuevos niveles de validación administrativa.

Decisión de hacerse cargo

Mientras restan definiciones de Nación, el deterioro de la A012 sigue siendo motivo de preocupación para el Gobierno Provincial, transportistas, camioneros y usuarios habituales de este corredor clave para la logística regional. La Provincia ratifica que cuenta con los recursos técnicos y financieros para iniciar obras de manera inmediata, pero que la falta de autorización formal impide avanzar.

Desde Obras Públicas de la Provincia también se dejó en claro que el eventual esquema de cesión no abarca al resto de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe: corredores estratégicos como las rutas 8, 11, 33, 34 y 178 continuarán bajo responsabilidad del Estado nacional, sin definiciones concretas sobre cómo Nación llevará adelante sus mantenimientos.

Maximiliano Pullaro, cauteloso

Al respecto, Pullaro se refirió a la situación actual de la Ruta Nacional A012 y pidió "mucha cautela por el decreto que publicó el Gobierno". En ese sentido, reconoció que "Es un avance; así lo vemos. Pero es un decreto que no dice nada, simplemente que estarían en condiciones de ceder por 30 años la A012 a la Provincia de Santa Fe", señaló, y adelantó que evalúa la conformación de un sistema de fideicomiso en el que diferentes actores se ocupen de su administración.

De todas formas, el gobernador explicó que "el decreto que publicó el Gobierno nacional pone un plazo máximo pero no un mínimo. La Provincia está dispuesta a invertir, tenemos una licitación terminada de casi 6.000 millones para arreglarla de manera inmediata cuando se de esa cesión. Pero si Vialidad Nacional nos dice que el plazo es de un año, nosotros solamente vamos a poner los recursos, la vamos a arreglar y nadie la va a mantener".

"Por eso quiero pedir mucha cautela. Nos entusiasmamos cuando salió el decreto, pero cuando lo leímos tomamos un poco de distancia. Es un avance, vamos a trabajar mucho para que nos la puedan ceder por 30 años y así sí poder arreglarla". "Por eso quiero pedir mucha cautela. Nos entusiasmamos cuando salió el decreto, pero cuando lo leímos tomamos un poco de distancia. Es un avance, vamos a trabajar mucho para que nos la puedan ceder por 30 años y así sí poder arreglarla".

image El gobernador provincial espera más precisiones. Foto: Gobierno de Santa Fe

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