SANTA FE. Por medio del Ministerio de Obras Públicas, el gobierno provincial aclaró el estado de la Ruta Nacional A012, la cual el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que traspasará a manos de Santa Fe. Sin embargo, Nación aún no brindó definiciones del traspaso.
TRASPASO EN SUSPENSO
Mucho decreto y poco asfalto: Santa Fe expuso el "humo" de Nación por la A012
Santa Fe desarmó el relato nacional sobre el traspaso del cordón exportador. El Gobierno aún no dio definiciones de lo que anunció Luis Caputo.
Santa Fe bajo el abandono de Nación
Desde el Ministerio de Obras Públicas santafesino subrayaron que, a la fecha, la A012 continúa bajo jurisdicción nacional, ya que no existe aún ningún convenio firmado que transfiera su operación ni habilite formalmente a la Provincia a ejecutar tareas de mantenimiento o reparación.
Sobre ese marco, remarcaron que todavía no hay documento oficial que habilite la intervención santafesina, y que el proceso sigue sujeto a definiciones que dependen exclusivamente del Gobierno.
A su vez, precisaron que el decreto reciente, firmado por Javier Milei, no traspasa aún el manejo operativo de la Ruta A012 a Santa Fe, como así tampoco ninguna otra ruta nacional. Lo que decidió Nación es delegar en nueve provincias —entre ellas Santa Fe— la competencia para que concesionen las obras públicas por peaje en tramos de rutas nacionales que atraviesen su territorio.
Antecedentes y obstáculos burocráticos
El reclamo que llega desde Santa Fe no es nueva: la Provincia solicita el traspaso desde febrero de 2024, a poco de asumir el gobernador Maximiliano Pullaro, apoyada en antecedentes normativos y en acuerdos previos firmados con Nación. No obstante, esas gestiones no prosperaron y el nuevo decreto introduce instancias adicionales que complejizan el procedimiento.
El mecanismo previsto ahora por Nación exige que Santa Fe formalice un pedido ante el Ministerio del Interior, a partir del cual la Dirección Nacional de Vialidad deberá establecer, junto con la Provincia, las condiciones del eventual traspaso.
Ese proceso, además, requiere una resolución posterior de la Secretaría de Transporte de la Nación, lo que agrega nuevos niveles de validación administrativa.
Decisión de hacerse cargo
Mientras restan definiciones de Nación, el deterioro de la A012 sigue siendo motivo de preocupación para el Gobierno Provincial, transportistas, camioneros y usuarios habituales de este corredor clave para la logística regional. La Provincia ratifica que cuenta con los recursos técnicos y financieros para iniciar obras de manera inmediata, pero que la falta de autorización formal impide avanzar.
Desde Obras Públicas de la Provincia también se dejó en claro que el eventual esquema de cesión no abarca al resto de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe: corredores estratégicos como las rutas 8, 11, 33, 34 y 178 continuarán bajo responsabilidad del Estado nacional, sin definiciones concretas sobre cómo Nación llevará adelante sus mantenimientos.
Maximiliano Pullaro, cauteloso
Al respecto, Pullaro se refirió a la situación actual de la Ruta Nacional A012 y pidió "mucha cautela por el decreto que publicó el Gobierno". En ese sentido, reconoció que "Es un avance; así lo vemos. Pero es un decreto que no dice nada, simplemente que estarían en condiciones de ceder por 30 años la A012 a la Provincia de Santa Fe", señaló, y adelantó que evalúa la conformación de un sistema de fideicomiso en el que diferentes actores se ocupen de su administración.
De todas formas, el gobernador explicó que "el decreto que publicó el Gobierno nacional pone un plazo máximo pero no un mínimo. La Provincia está dispuesta a invertir, tenemos una licitación terminada de casi 6.000 millones para arreglarla de manera inmediata cuando se de esa cesión. Pero si Vialidad Nacional nos dice que el plazo es de un año, nosotros solamente vamos a poner los recursos, la vamos a arreglar y nadie la va a mantener".
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