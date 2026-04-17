En medio de un derrumbe de la infraestructura de rutas nacionales por falta de obras y mantenimiento, el Gobierno nacional anunció una nueva maniobra para detener el deterioro cediendo el poder de concesión en tramos en nueve provincias. De esta manera, las jurisdicciones quedaron habilitadas a poner peajes para generar recursos de mantenimiento y obras.
CONCESIONES
Las rutas nacionales suman peajes: 9 provincias habilitadas a cobrar
El Gobierno habilitó concesiones provinciales en rutas nacionales. Más peajes para el mantenimiento. ¿Qué pasa con la obra pública?
Mediante el Decreto 253/2026, el Poder Ejecutivo habilitó a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones con empresas públicas o privadas que financien obras de mantenimiento y mejora vía el cobro de peajes. Las trazas permanecerán bajo propiedad del Estado Nacional y su control y fiscalización también quedarán bajo su órbita.
Según el Gobierno, la medida apunta a descentralizar y acelerar las gestiones en base a las necesidades de urgencia de cada jurisdicción respecto a las obras viales. Cabe recordar que a partir del 2023, la Casa Rosada suspendió casi todas las ejecuciones de obras para transicionar hacia el modelo privado, algo que todavía no “arrancó” de manera completa y aportó al deterioro de los trazos.
Qué pasa con las rutas nacionales
El cobro de nuevos peajes en distintos tramos de rutas nacionales es la modalidad elegida por el Gobierno para incentivar a las empresas privadas a involucrarse en el desarrollo de obra pública. De hecho, existen al menos dos proyectos anunciados por el Ministerio de Economía que buscan extender el modelo de concesiones y quitar la obligación de financiación al Tesoro y la participación de Vialidad Nacional.
El primero, y más avanzado, es la Red Nacional de Concesiones. Con varios tramos ya licitados, este programa fue lanzado para entregar el manejo de al menos 9000 kilómetros de rutas nacionales a manos de privados para su mantenimiento y mejora.
En este caso, el plan del Gobierno nacional no comprende un desarrollo o ampliación de los trazos ya existentes, sino que apuntó a la instalación de un sistema de mantenimiento.
Para expandir y crear nuevas obras, Economía anunció hace pocas semanas otro plan de concesiones. Se trata de uno que abarca al menos 12.000 kilómetros de rutas nacionales que pasarán a manos de privados bajo la obligación de ejecutar obra pública como tal, lo que supone un desafío mayor desde lo financiero ya que demanda una inversión inicial importante.
Qué rutas podrían tener más peajes
En el decreto, el Gobierno especificó la apertura de un escenario de cesión para más provincias que las anunciadas. Esto debido a que son muchas las jurisdicciones que han presentado reclamos ante el serio proceso de deterioro de los tramos que atraviesan su territorio.
Con decenas de accidentes a diario, las escenas se repiten a lo largo y ancho del país. Irregularidades en la calzada, pozos, malezas en las banquinas y obras abandonadas aportan al alto riesgo de tránsito por las rutas nacionales sin mantenimiento desde hace más de dos años.
Además, el abandono de las obras ha complejizado la logística de las dos apuestas económicas del Gobierno: el campo y la energía. Sin caminos en buenas condiciones para sacar el producido, tanto la Región Centro como el área patagónica y el NOA no han recibido inversiones suficientes para propiciar la aceleración de dichas actividades.
Estas podrían ser las rutas que sumen peajes de gestión provincial:
- Corrientes: RN 12, 14, 123 y 127.
- Santa Fe: RN 9, 11, 19, 34 y A012.
- Córdoba: RN 9, 7, 19 y 20.
- San Luis: RN 7, 146, 20, 8.
- Mendoza: RN 7, 40, 163, 71.
- San Juan: RN 40, 20, 141 y 150.
- Río Negro: RN 3, 22, 40, y 23.
- Neuquén: RN 3, 22, 40 y 23.
- Santa Cruz: RN 3, 40, y 288.
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