Las rutas nacionales suman peajes: 9 provincias habilitadas a cobrar

El primero, y más avanzado, es la Red Nacional de Concesiones. Con varios tramos ya licitados, este programa fue lanzado para entregar el manejo de al menos 9000 kilómetros de rutas nacionales a manos de privados para su mantenimiento y mejora.

En este caso, el plan del Gobierno nacional no comprende un desarrollo o ampliación de los trazos ya existentes, sino que apuntó a la instalación de un sistema de mantenimiento.

Para expandir y crear nuevas obras, Economía anunció hace pocas semanas otro plan de concesiones. Se trata de uno que abarca al menos 12.000 kilómetros de rutas nacionales que pasarán a manos de privados bajo la obligación de ejecutar obra pública como tal, lo que supone un desafío mayor desde lo financiero ya que demanda una inversión inicial importante.

Obra pública 2P.jpg Cuesta la activación de las obras en las rutas.

Qué rutas podrían tener más peajes

En el decreto, el Gobierno especificó la apertura de un escenario de cesión para más provincias que las anunciadas. Esto debido a que son muchas las jurisdicciones que han presentado reclamos ante el serio proceso de deterioro de los tramos que atraviesan su territorio.

Con decenas de accidentes a diario, las escenas se repiten a lo largo y ancho del país. Irregularidades en la calzada, pozos, malezas en las banquinas y obras abandonadas aportan al alto riesgo de tránsito por las rutas nacionales sin mantenimiento desde hace más de dos años.

Además, el abandono de las obras ha complejizado la logística de las dos apuestas económicas del Gobierno: el campo y la energía. Sin caminos en buenas condiciones para sacar el producido, tanto la Región Centro como el área patagónica y el NOA no han recibido inversiones suficientes para propiciar la aceleración de dichas actividades.

Estas podrían ser las rutas que sumen peajes de gestión provincial:

Corrientes: RN 12, 14, 123 y 127.

Santa Fe: RN 9, 11, 19, 34 y A012.

Córdoba: RN 9, 7, 19 y 20.

San Luis: RN 7, 146, 20, 8.

Mendoza: RN 7, 40, 163, 71.

San Juan: RN 40, 20, 141 y 150.

Río Negro: RN 3, 22, 40, y 23.

Neuquén: RN 3, 22, 40 y 23.

Santa Cruz: RN 3, 40, y 288.

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