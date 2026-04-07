El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner a las licitaciones de rutas en el centro de la escena y anticipó una transformación del sistema de transporte en los próximos años. Lo hizo durante una conferencia de Atlantic Council, un think tank con sede en Washington, donde defendió el rumbo económico y buscó enviar una señal al sector privado.
RUTAS Y PEAJES
Luis Caputo: "Estamos trabajando en concesionar 12.000 km más de rutas"
El ministro Luis Caputo anuncia miles de kilómetros de rutas en concesión y un “cambio fenomenal”, pero crecen críticas por peajes desorbitantes.
“En los próximos dos años va a haber un cambio fenomenal en las rutas argentinas. Y eso para nosotros es bajar el costo argentino”, aseguró el funcionario, en una de las definiciones más contundentes sobre el plan de infraestructura.
El mensaje genera expectativas ya que muchas rutas argentinas están rotas y en malas condiciones, perjudicando la seguridad y aumentando el costo del transporte de la producción.
Caputo vinculó directamente la mejora de la red vial con la competitividad de la economía: “Atacar el costo argentino es atacar el tema impositivo, bajar regulaciones y mejorar la logística”, explicó, marcando que la infraestructura es una pieza clave dentro del programa económico.
El plan oficial contempla una fuerte expansión del esquema de concesiones. Según detalló el ministro, para junio se habrán licitado 9.000 kilómetros de corredores viales, con obras en marcha en trazas que concentran el 80% del tránsito del país. Además, adelantó:
Las críticas a las concesiones
Si bien el anuncio suena promisorio, ya existen fuertes criticas a varios tramos ya concesionados de diferentes rutas. Por un lado, muchos plantean que los arreglos de baches y obras no son suficientess. Al mismo tiempo, muchos peajes han aumentado significativamente, perjudicando en particular a los camiones.
La estrategia del Gobierno sigue siendo reducir al mínimo la obra pública financiada por el Estado y avanzar hacia modelos con participación privada.
En ese marco, el Gobierno también impulsa la transferencia de rutas a las provincias junto con esquemas de financiamiento, en un intento por descentralizar la gestión y acelerar inversiones.
Caputo enmarcó esta política dentro de la visión obtusa del gobierno. “Ese camino es el que vamos a continuar… no hay forma que cambiemos el rumbo”, afirmó, en defensa del programa oficial.
Otras licitaciones
El ministro también vinculó el desarrollo de infraestructura con otros proyectos estratégicos, como la concesión del Belgrano Cargas y la licitación de la hidrovía, que en conjunto —según explicó— generarán “un cambio muy grande” en la logística nacional.
Caputo sigue haciendo propaganda
Al mismo tiempo, y más allá de quienes quieren “instalar algo que está lejos de la realidad”, el ministro Luis Caputo volvió a ponderar todos los “récords” que vive la Argentina: récord de consumo privado, récord de exportaciones, récord de cosecha, récord de patentamiento de motos, récord en la industria láctea, crecimiento de exportaciones PyME, crecimiento de exportaciones de microempresas, baja de impuestos y como si todo eso fuera poco, se logró “la menor pobreza en los últimos siete años”.
Con todo eso, el ministro se mostró optimista sobre el potencial del país y lanzó una advertencia a los inversores que no la ven:
“El mayor riesgo es que algunos se pierdan la oportunidad de invertir en el país al que mejor le va a ir en los próximos 30 años”.
Otras noticias en Urgente24
La miniserie de 8 episodios que es pura adicción y se termina volando
La "sobreviviente" La Anónima prepara al menos 100 despidos tras su mega expansión al norte
Jeep le tira la camiseta al Toyota Yaris Cross: Este nuevo SUV que hace temblar al mercado
Francisco de Narváez no pudo: Carrefour frenó la venta y cambia de CEO
Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta