Luis Caputo: "Estamos trabajando en concesionar 12.000 km más de rutas"

Estamos trabajando en concesionar 12.000 km más de rutas nacionales. Estamos trabajando en concesionar 12.000 km más de rutas nacionales.

Las críticas a las concesiones

Si bien el anuncio suena promisorio, ya existen fuertes criticas a varios tramos ya concesionados de diferentes rutas. Por un lado, muchos plantean que los arreglos de baches y obras no son suficientess. Al mismo tiempo, muchos peajes han aumentado significativamente, perjudicando en particular a los camiones.

La estrategia del Gobierno sigue siendo reducir al mínimo la obra pública financiada por el Estado y avanzar hacia modelos con participación privada.

En ese marco, el Gobierno también impulsa la transferencia de rutas a las provincias junto con esquemas de financiamiento, en un intento por descentralizar la gestión y acelerar inversiones.

Caputo enmarcó esta política dentro de la visión obtusa del gobierno. “Ese camino es el que vamos a continuar… no hay forma que cambiemos el rumbo”, afirmó, en defensa del programa oficial.

Otras licitaciones

El ministro también vinculó el desarrollo de infraestructura con otros proyectos estratégicos, como la concesión del Belgrano Cargas y la licitación de la hidrovía, que en conjunto —según explicó— generarán “un cambio muy grande” en la logística nacional.

Caputo sigue haciendo propaganda

Al mismo tiempo, y más allá de quienes quieren “instalar algo que está lejos de la realidad”, el ministro Luis Caputo volvió a ponderar todos los “récords” que vive la Argentina: récord de consumo privado, récord de exportaciones, récord de cosecha, récord de patentamiento de motos, récord en la industria láctea, crecimiento de exportaciones PyME, crecimiento de exportaciones de microempresas, baja de impuestos y como si todo eso fuera poco, se logró “la menor pobreza en los últimos siete años”.

Con todo eso, el ministro se mostró optimista sobre el potencial del país y lanzó una advertencia a los inversores que no la ven:

“El mayor riesgo es que algunos se pierdan la oportunidad de invertir en el país al que mejor le va a ir en los próximos 30 años”.

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