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CASO DEL ENFERMERO MUERTO

Reaparece el fentanilo mortal de Ariel García Furfaro

Reaparecen ampollas de fentanilo del laboratorio de Ariel García Furfaro en el caso del enfermero encontrado muerto en Palermo.

07 de abril de 2026 - 22:24
Ariel García Furfaro

Ariel García Furfaro


En el departamento del enfermero hallado muerto en Palermo aparecieron ampollas de fentanilo del laboratorio de Ariel García Furfaro, dato que reabre interrogantes y refuerza las sospechas sobre la circulación ilegal del opioide. De acuerdo a una investigación de la agencia Noticias Argentinas.

Hallazgo clave: Fentanilo en la escena

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Eduardo Betancourt

Eduardo Betancourt

Según pudo reconstruir la investigación, en la vivienda de Eduardo Bentancourt (encontrado sin vida el 3 de abril) se detectaron tres ampollas de fentanilo de HLB Pharma, empresa vinculada a Furfaro.

Detalle no menor:

  • Las ampollas corresponden al certificado N°53.100

  • Ese registro ya no está habilitado

  • El laboratorio permanece clausurado por orden de la ANMAT

Es decir: Producto fuera de circulación… pero presente.

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Patrón que se repite

El dato enciende alarmas porque conecta con la causa madre: El escándalo del fentanilo contaminado, que ya acumula más de 100 muertes bajo investigación.

Desde la causa deslizan una hipótesis inquietante:

Las ampollas encontradas podrían formar parte de un desvío de stock que debía ser retirado del circuito. Fuentes relacionadas con la investigación señalaron

Tenían que devolver todo, no solo los lotes contaminados. Tenían que devolver todo, no solo los lotes contaminados.

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Fentanilo contaminado: Otra vez vuelve a ser noticia

Fentanilo contaminado: Otra vez vuelve a ser noticia

Los lotes bajo la lupa… y lo que queda afuera

Hasta ahora, el foco estuvo en los lotes:

  • 31.202

  • 31.244

Pero el hallazgo en Palermo introduce otra variable:

¿Qué pasó con el resto del material producido bajo certificados hoy inhabilitados?

La trazabilidad empieza a mostrar grietas.

Vuelve el caso Ariel García Furfaro

Ariel García Furfaro ya está procesado por la distribución de fentanilo contaminado con bacterias que, según la investigación, provocaron 111 muertes.

Ahora, el laboratorio vuelve a aparecer en una escena sensible:

  • Un profesional de la salud

  • Consumo de anestésicos (Propofol y opioides)

  • Muerte en circunstancias bajo análisis

Demasiadas coincidencias para ser casualidad, se diría

Silencio judicial

La Justicia, hasta ahora, no emitió información oficial sobre este hallazgo. Pero los indicios (certificado, laboratorio, contexto) apuntan en una dirección clara.

Finalmente

El caso Bentancourt deja de ser un episodio aislado y empieza a integrarse a un entramado mayor: el de un circuito de fármacos críticos que, aun fuera de norma, siguen circulando. Y en ese circuito, el nombre Furfaro aparece, otra vez, en el centro de la escena.

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