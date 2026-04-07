CASO DEL ENFERMERO MUERTO
Reaparece el fentanilo mortal de Ariel García Furfaro
Reaparecen ampollas de fentanilo del laboratorio de Ariel García Furfaro en el caso del enfermero encontrado muerto en Palermo.
Hallazgo clave: Fentanilo en la escena
Según pudo reconstruir la investigación, en la vivienda de Eduardo Bentancourt (encontrado sin vida el 3 de abril) se detectaron tres ampollas de fentanilo de HLB Pharma, empresa vinculada a Furfaro.
Detalle no menor:
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Las ampollas corresponden al certificado N°53.100
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Ese registro ya no está habilitado
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El laboratorio permanece clausurado por orden de la ANMAT
Es decir: Producto fuera de circulación… pero presente.
Patrón que se repite
El dato enciende alarmas porque conecta con la causa madre: El escándalo del fentanilo contaminado, que ya acumula más de 100 muertes bajo investigación.
Desde la causa deslizan una hipótesis inquietante:
Las ampollas encontradas podrían formar parte de un desvío de stock que debía ser retirado del circuito. Fuentes relacionadas con la investigación señalaron
Los lotes bajo la lupa… y lo que queda afuera
Hasta ahora, el foco estuvo en los lotes:
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31.202
31.244
Pero el hallazgo en Palermo introduce otra variable:
¿Qué pasó con el resto del material producido bajo certificados hoy inhabilitados?
La trazabilidad empieza a mostrar grietas.
Vuelve el caso Ariel García Furfaro
Ariel García Furfaro ya está procesado por la distribución de fentanilo contaminado con bacterias que, según la investigación, provocaron 111 muertes.
Ahora, el laboratorio vuelve a aparecer en una escena sensible:
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Un profesional de la salud
Consumo de anestésicos (Propofol y opioides)
Muerte en circunstancias bajo análisis
Demasiadas coincidencias para ser casualidad, se diría
Silencio judicial
La Justicia, hasta ahora, no emitió información oficial sobre este hallazgo. Pero los indicios (certificado, laboratorio, contexto) apuntan en una dirección clara.
Finalmente
El caso Bentancourt deja de ser un episodio aislado y empieza a integrarse a un entramado mayor: el de un circuito de fármacos críticos que, aun fuera de norma, siguen circulando. Y en ese circuito, el nombre Furfaro aparece, otra vez, en el centro de la escena.
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