Reaparece el fentanilo mortal de Ariel García Furfaro

Las ampollas encontradas podrían formar parte de un desvío de stock que debía ser retirado del circuito. Fuentes relacionadas con la investigación señalaron

Tenían que devolver todo, no solo los lotes contaminados. Tenían que devolver todo, no solo los lotes contaminados.

image Fentanilo contaminado: Otra vez vuelve a ser noticia

Los lotes bajo la lupa… y lo que queda afuera

Hasta ahora, el foco estuvo en los lotes:

31.202

31.244

Pero el hallazgo en Palermo introduce otra variable:

¿Qué pasó con el resto del material producido bajo certificados hoy inhabilitados?

La trazabilidad empieza a mostrar grietas.

Vuelve el caso Ariel García Furfaro

Ariel García Furfaro ya está procesado por la distribución de fentanilo contaminado con bacterias que, según la investigación, provocaron 111 muertes.

Ahora, el laboratorio vuelve a aparecer en una escena sensible:

Un profesional de la salud

Consumo de anestésicos (Propofol y opioides)

Muerte en circunstancias bajo análisis

Demasiadas coincidencias para ser casualidad, se diría

Silencio judicial

La Justicia, hasta ahora, no emitió información oficial sobre este hallazgo. Pero los indicios (certificado, laboratorio, contexto) apuntan en una dirección clara.

Finalmente

El caso Bentancourt deja de ser un episodio aislado y empieza a integrarse a un entramado mayor: el de un circuito de fármacos críticos que, aun fuera de norma, siguen circulando. Y en ese circuito, el nombre Furfaro aparece, otra vez, en el centro de la escena.

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