Fentanilo contaminado: Procesaron al empresario Ariel García Furfaro por las muertes vinculadas

El reporte advirtió que “un defecto de mal cierre compromete la esterilidad del producto, representando un peligro directo para el paciente”. También señaló que el personal permanecía durante largos turnos en áreas asépticas, lo que contraviene las normas internacionales de seguridad.

En las muestras analizadas se detectaron bacterias de alta peligrosidad, entre ellas Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, esta última reconocida por su resistencia a antibióticos de última generación. Los análisis genómicos confirmaron que esos gérmenes coincidían con los hallados en los pacientes fallecidos.

Más causas abiertas

Paralelamente, García Furfaro enfrenta otra causa por contrabando agravado, tras haberse comprobado una declaración fraudulenta en la importación de maquinaria desde China. Según la acusación, declaró un valor de 5 millones de dólares cuando en realidad era de 500 mil.

El proceso por el fentanilo contaminado ya es considerado uno de los casos más graves en la historia judicial vinculada a la industria farmacéutica argentina, tanto por la magnitud de las irregularidades como por el número de víctimas fatales.

