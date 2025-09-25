Tragedia de niña de 14 años abre debate sobre cirugía estética, trastornos alimentarios y presión social

Aunque al principio se le había informado al papá de Paloma que el grave estado de la menor era por el COVID, durante el servicio funerario, Carlos Said Arellano revisó el cuerpo de su pequeña y descubrió que tenía implantes mamarios, así como marcas de cirugías, relata el medio.

Paloma se habría sometido a las operaciones sin autorización de su padre.

El papá de Paloma denunció los hechos. “Mi hija, Paloma Nicole Arellano Escobedo, de apenas 14 años, murió víctima de un acto de negligencia criminal", denunció el hombre en Facebook.

Por un lado, el caso de Paloma ha abierto el debate "sobre los vacíos legales que permiten a una menor de edad someterse a un procedimiento estético, así como las presiones sociales que recaen con especial fuerza sobre las adolescentes para encajar en un ideal de belleza y la banalización de las operaciones estéticas a través de redes sociales", destaca El País.

También ha puesto sobre relieve algunos problemas que a menudo se manifiestan en la adolescencia, como los Trastornos de la Conducta Alimentaria y el Trastorno Dismórfico Corporal, que alimentan las cirugías estéticas incluso en menores.

Trastornos de la Conducta Alimentaria

Se conoce como trastornos de la conducta alimentaria a "un grupo de enfermedades mentales complejas donde los pacientes presentan preocupaciones irracionales en relación al peso, al cuerpo y/o los alimentos, junto con alteraciones en el patrón de las ingestas alimentarias", indica Hospital Clinic Barcelona.

Argentina, es uno de los países más afectados por estos trastornos.

Según el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, "en Argentina, entre el 10% y el 15% de la población manifiesta algún trastorno alimentario, cifra preocupante, que se incrementó después de la pandemia".

"De esa totalidad, el 90% son mujeres y el 10% hombres. Luego de Japón, Argentina es el país con más casos de trastornos alimentarios a nivel mundial", indicaron.

Lo expertos alertan que en la mayoría de los casos, "estos trastornos se desarrollan en la pubertad o preadolescencia, cuando la persona comienza a desarrollar otro tipo de rasgos corporales distintos a los que tenía".

Trastorno Dismórfico Corporal

Otro problema preocupante entre los adolescentes es el trastorno dismórfico corporal que se caracteriza por la preocupación por defectos percibidos en la apariencia física.

La Clínica Mayo lo define así: "El trastorno dismórfico corporal es una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás".

A menudo, las personas con este trastorno se sienten tan avergonzados, intimidados o ansiosos que prefieren evitar situaciones sociales y pueden recurrir a procedimientos cosméticos, incluso, innecesarios.

Escuchar y hablar

Ante toda esta situación, vale destacar lo que ha publicado Lilia Alzás, psicóloga de la alimentación, en su cuenta de Instagram, a propósito de la tragedia de la adolescente en México. Esto es parte de lo que ha escrito:

"Esto, además de ser una gran tragedia, actúa como espejo que refleja la realidad que vivimos como sociedad. Los 'Likes', los filtros y los referentes irreales establecen las expectativas que los jóvenes tienen sobre lo que 'deberían' ser.

El cuerpo se convierte en una competencia, en un campo de batalla, en lugar de ser considerado un hogar.

Familia, profesionales y educadores: Es esencial que incrementemos nuestra capacidad de escucha, proporcionemos un acompañamiento más presente, adecuado y cuestionemos los ideales que se imponen desde el exterior.

Hablemos con nuestros niños y adolescentes acerca de los siguientes temas: La verdadera autoestima, la diversidad corporal, el autocuidado que trasciende la apariencia".

