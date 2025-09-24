Mira las frutas para quemar grasa abdominal que una nutricionista recomienda

Ahora sí, estas son las frutas que la especialista recomienda para perder grasa abdominal más rápido:

Pomelo

El pomelo, familia del limón, es una fruta que no le gusta a todo el mundo, pero puede contribuir a reducir "la acumulación de grasa en la zona abdominal" y "el apetito", gracias a compuestos que ayudan a "mejorar la sensibilidad a la insulina" y controlar el azúcar en sangre, según Terry Tateossian, nutricionista y entrenadora personal de ISSA, especialista en hormonas de IIN.

Arándanos

Una de las frutas más saludables del planeta son los arándanos. La experta dijo a ETNT, que las antocianinas y antioxidantes de este alimento "mejoran el metabolismo de las grasas". Aunado a esto, los arándanos son increíblemente buenos para el corazón y el cerebro.

frutas uvas fresas kiwi freepik.jpg

Manzanas

Además de mantener al cardiólogo alejado, las manzanas pueden ayudar a perder peso. ¿El secreto de esta fruta? La pectina, un tipo de fibra que, según Tateossian, "ralentiza la digestión, te mantiene saciado por más tiempo y favorece la salud intestinal".

Frambuesas

Si buscas una fruta que ayude a reducir los antojos, la experta recomienda las frambuesas que, además, son ricas en fibra y bajas en azúcar.

Kiwi

El kiwi contiene fibra, potasio, vitamina E, magnesio, calcio, vitamina B, pero, además, es rico "en vitamina C y actinidina (una enzima que facilita la digestión)", dice Tateossian. Asimismo, "ayudan a reducir la hinchazón".

Palta

También conocida como aguacate, es una fruta cada vez más popular. La experta destaca que los aguacates contienen "grasas monoinsaturadas que ayudan al cuerpo a quemar grasa". Además son sumamente versátiles para incluir en la dieta.

Sandía

La sandía es otra fruta perfecta para adelgazar y lucir un "abdomen más plano", debido a que "es hidratante y rica en el aminoácido citrulina, que ayuda a reducir la retención de líquidos y a mejorar el flujo sanguíneo", explica la nutricionista.

Fresas

Finalmente, hay buenas noticias para los amantes de las fresas: es una fruta repleta de fibra, lo que "ayuda a mantenerte saciado", indica Tateossian. Además, este alimento tiene muchos otros beneficios que conviene aprovechar, por ejemplo, mejora el sistema inmunitario.

