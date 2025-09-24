¿Qué alimentos comer para quemar grasa? ¿Cómo adelgazar rápido? ¿Cuáles son las mejores frutas para bajar de peso? Si es de los que se ha hecho, o se hace estas preguntas, hay buenas noticias para usted: las frutas no sólo son deliciosas, sino que también son perfectas para cumplir sus objetivos de peso corporal.
Mira las frutas para quemar grasa abdominal que una nutricionista recomienda
¿Quieres quemar grasa abdominal rápido y no sabes qué comer? Estas frutas pueden ayudarte a adelgazar y lucir un vientre más plano, según experta.
Probablemente ya sabía que las frutas no pueden faltar en una dieta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras a diario.
Sin embargo, aunque todas las frutas tienen grandes beneficios para aportar, hay algunas que son particularmente buenas para eliminar la grasa del abdomen.
Una experta consultada por el sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) ha revelado ocho frutas que ayudan a quemar grasa abdominal en un mes.
¡Ojo! Estas frutas no son milagrosas, por lo que además de incluirlas en una dieta saludable, es importante que siga otros buenos hábitos, como hacer ejercicio físico de forma regular, especialmente, entrenamiento de fuerza.
Ahora sí, estas son las frutas que la especialista recomienda para perder grasa abdominal más rápido:
Pomelo
El pomelo, familia del limón, es una fruta que no le gusta a todo el mundo, pero puede contribuir a reducir "la acumulación de grasa en la zona abdominal" y "el apetito", gracias a compuestos que ayudan a "mejorar la sensibilidad a la insulina" y controlar el azúcar en sangre, según Terry Tateossian, nutricionista y entrenadora personal de ISSA, especialista en hormonas de IIN.
Arándanos
Una de las frutas más saludables del planeta son los arándanos. La experta dijo a ETNT, que las antocianinas y antioxidantes de este alimento "mejoran el metabolismo de las grasas". Aunado a esto, los arándanos son increíblemente buenos para el corazón y el cerebro.
Manzanas
Además de mantener al cardiólogo alejado, las manzanas pueden ayudar a perder peso. ¿El secreto de esta fruta? La pectina, un tipo de fibra que, según Tateossian, "ralentiza la digestión, te mantiene saciado por más tiempo y favorece la salud intestinal".
Frambuesas
Si buscas una fruta que ayude a reducir los antojos, la experta recomienda las frambuesas que, además, son ricas en fibra y bajas en azúcar.
Kiwi
El kiwi contiene fibra, potasio, vitamina E, magnesio, calcio, vitamina B, pero, además, es rico "en vitamina C y actinidina (una enzima que facilita la digestión)", dice Tateossian. Asimismo, "ayudan a reducir la hinchazón".
Palta
También conocida como aguacate, es una fruta cada vez más popular. La experta destaca que los aguacates contienen "grasas monoinsaturadas que ayudan al cuerpo a quemar grasa". Además son sumamente versátiles para incluir en la dieta.
Sandía
La sandía es otra fruta perfecta para adelgazar y lucir un "abdomen más plano", debido a que "es hidratante y rica en el aminoácido citrulina, que ayuda a reducir la retención de líquidos y a mejorar el flujo sanguíneo", explica la nutricionista.
Fresas
Finalmente, hay buenas noticias para los amantes de las fresas: es una fruta repleta de fibra, lo que "ayuda a mantenerte saciado", indica Tateossian. Además, este alimento tiene muchos otros beneficios que conviene aprovechar, por ejemplo, mejora el sistema inmunitario.
