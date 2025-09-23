"Financian una guerra contra sí mismos", el reto de Trump en la ONU por Rusia

Trump muestra su inconformidad con Rusia ante Naciones Unidas

El presidente estadounidense Donald Trump habló este martes unos 56 minutos en su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde presumió todos sus logros nacionales, al mismo tiempo que dijo que el mundo enfrenta el gran problema de la crisis migratoria. También se atribuyó un papel de pacificador en los actuales conflictos bélicos, a la vez que se refirió a Argentina, en medio de las especulaciones sobre un préstamo crediticio a Javier Milei, asegurando que lo va a "ayudar" pero que cree que no "necesita un rescate".

El líder del MAGA usó un lenguaje letal y tono jocoso para lanzar artillería contra el propio organismo de Naciones Unidas, al que más de una vez ha acusado de ser un “nido woke”, pero en esta oportunidad lo culpó de no haber contribuido para poner fin a las actuales guerras y los inculpó de ayudar a los inmigrantes ilegales a ingresar a Estados Unidos, lo que calificó como “un ataque a los países occidentales y sus fronteras”.

De igual manera, Trump criticó a los países miembros de la Alianza Atlántica que "están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia". "Es una vergüenza", lanzó.

"Tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo. Así que estoy listo para discutir esto. Vamos a discutirlo hoy con las naciones europeas, todos aquí reunidos", afirmó el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, dijo que "Rusia debe poner fin a la guerra o, de lo contrario, enfrentará sanciones".

Si Rusia no quiere un acuerdo, EEUU está preparado para imponer tarifas muy fuertes que pararán rápido la guerra. Pero todas las naciones europeas tienen que unirse a nosotros con las mismas medidas Si Rusia no quiere un acuerdo, EEUU está preparado para imponer tarifas muy fuertes que pararán rápido la guerra. Pero todas las naciones europeas tienen que unirse a nosotros con las mismas medidas

"Es decir, están mucho más cerca de esto. Tenemos un océano de por medio. […] Y Europa tiene que intensificar este esfuerzo", agregó.

En el último tiempo, el mandatario estadounidense ha expresado su malestar con Putin, su antiguo amigo, ante la aparente falta de predisposición de Moscú —según sus palabras— para cesar los bombardeos en Ucrania, por lo que lo ha amenazado con que “se las vería”.

