Franco Mastantuono marcó su primer gol en Real Madrid con un zapatazo al ángulo

Volcado en pleno contraataque, Franco Mastantuono recibió un cambio de frente de Vinicius. Con campo por delante para avanzar con tiempo para decidir, el volante de la Selección Argentina condujo con pelota dominada y enganchó hacia afuera, en un típico movimiento suyo. Sin embargo, engañó con un enganche hacia adentro y la pelota le quedó para su derecha.

Con "la de palo", el jugador sacó un derechazo fuerte arriba y la puso en un ángulo. Un gol poco ortodoxo para un crack que tiene acostumbrado al hincha a acomodarse para su zurda y sacar el remate.

VIDEO: Así fue el primer gol oficial de Franco Mastantuono para Real Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970582536184016906&partner=&hide_thread=false ¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!!



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PlggvMVvsR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

+ de Golazo24