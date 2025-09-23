Franco Mastantuono hizo su primer gol oficial con la camiseta del Real Madrid. En el partido ante Levante, por LaLiga, el zurdo argentino metió un zapatazo en el ángulo para poner las cosas 2 a 0 en favor del conjunto Merengue. ¿Una curiosidad? Pateó con la derecha.
VIDEO
Franco Mastantuono marcó su primer gol en Real Madrid con un zapatazo al ángulo
Franco Mastantuono debutó en las redes con la camiseta del Real Madrid. Fue en el partido ante Levante, para poner el 2 a 0. Mirá el video del zapatazo del 30.
El Real Madrid enfrentó al Levante por la fecha 6 de LaLiga. El conjunto Merengue ha comenzado con el pie derecho y por el carril de la onda verde. Ganó todos sus encuentros hasta el momento, y de todos ellos Franco Mastantuono ha sido titular en cuatro. Una buena estadística para el jovencito ex River, que a fuerza de entrenamientos y compromiso en el día a día del equipo Casablanca se ha ganado la presencia en el XI titular.
Xabi Alonso, sobre Mastantuono: "Necesitamos su calidad"
"En la posición que él juega necesitamos ese tipo de jugador. Tenemos mucha verticalidad del otro lado y ahí necesitamos su calidad", había dicho Alonso sobre Franco Mastantuono algunos días atrás.
Como si el argentino hubiese seguido esa consideración del entrenador al pie de la letra, metió un gol acelerando en el contragolpe ante un rival que volvía partido y desesperado.
Volcado en pleno contraataque, Franco Mastantuono recibió un cambio de frente de Vinicius. Con campo por delante para avanzar con tiempo para decidir, el volante de la Selección Argentina condujo con pelota dominada y enganchó hacia afuera, en un típico movimiento suyo. Sin embargo, engañó con un enganche hacia adentro y la pelota le quedó para su derecha.
Con "la de palo", el jugador sacó un derechazo fuerte arriba y la puso en un ángulo. Un gol poco ortodoxo para un crack que tiene acostumbrado al hincha a acomodarse para su zurda y sacar el remate.