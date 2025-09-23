Cómo los besos apasionados influyen en tu salud intestinal, según expertas

“Si alguien tiene faringitis estreptocócica o un microbioma oral o intestinal desequilibrado (que puede manifestarse como mal aliento persistente, caries y sangrado de encías), esos no son microbios que quieras compartir”, agrega.

En ese sentido, The Guardian menciona que deberías elegir sabiamente tus relaciones para que tu intestino también se vea beneficiado.

"Generalmente, cuanto más íntimos seamos con otra persona, más microbios intercambiaremos, así que elige tus relaciones sabiamente", mencionan.

intestino

Sexo e intestino

Asimismo, se ha comprobado que la relación entre lo que vive en el intestino y el sexo, es real.

Psychology Today menciona que las bacterias intestinales juegan un papel crucial en la vida sexual de las personas, algo que muchos desconocen o que a menudo se pasa por alto.

"Los estudios sobre la conexión entre el intestino y el sexo sugieren que los microbios juegan un papel en la libido y la función sexual general", indican.

De hecho, "los investigadores ya han comenzado a explorar estrategias para aprovechar el eje intestino-cerebro con el fin de combatir la disfunción sexual y mejorar la salud y la satisfacción sexual en general", agregan.

Por ejemplo, en un estudio publicado en Translational Andrology and Urology, los autores señalaron que, “la microbiota intestinal puede regular la función eréctil masculina regulando los niveles hormonales, mediadores inflamatorios y otros factores”.

Esta es una razón más para cuidar tu intestino.

