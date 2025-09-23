Cuando se trata del intestino y la microbiota, se suele hablar de la dieta. Sin embargo, hay muchas otras cosas que importan y que pueden influir en la salud intestinal, como la calidad del sueño, la gestión del estrés, y también ¿la persona a quién besas? Probablemente.
MÁS QUE PLACER
Cómo los besos apasionados influyen en tu salud intestinal, según expertas
Podría sorprendente la manera en que los besos apasionados pueden influir en tu salud intestinal, para bien o para mal, según expertas.
¿Cómo los besos afectan al intestino?
Los besos íntimos pueden aumentar la libido y el placer, pero también se relacionan con otros aspectos de la salud, incluido el intestino.
The Guardian detalla que "cada beso (francés) puede transferir hasta 80 millones de microbios en solo 10 segundos". Esto puede ser bueno para el intestino, sin embargo todo depende de los microbios que tenga la persona a quien besas.
“La boca es la puerta de entrada al intestino y al tracto digestivo, y alberga miles de millones de bacterias que pueden llegar fácilmente a la boca”, dice la Dra. Emily Leeming, científica, dietista e investigadora del King's College de Londres y autora de Genius Gut, a The Guardian.
Ahora, si bien en la lista de cosas sorprendentes para mejorar la salud intestinal, The Guardian menciona los besos, hay que tener algo en cuenta: “Sí importa a quién besas”, dice la Dra. Federica Amati, nutricionista principal de la empresa de bienestar Zoe y autora de Every Body Should Know This.
“Si alguien tiene faringitis estreptocócica o un microbioma oral o intestinal desequilibrado (que puede manifestarse como mal aliento persistente, caries y sangrado de encías), esos no son microbios que quieras compartir”, agrega.
En ese sentido, The Guardian menciona que deberías elegir sabiamente tus relaciones para que tu intestino también se vea beneficiado.
"Generalmente, cuanto más íntimos seamos con otra persona, más microbios intercambiaremos, así que elige tus relaciones sabiamente", mencionan.
Sexo e intestino
Asimismo, se ha comprobado que la relación entre lo que vive en el intestino y el sexo, es real.
Psychology Today menciona que las bacterias intestinales juegan un papel crucial en la vida sexual de las personas, algo que muchos desconocen o que a menudo se pasa por alto.
"Los estudios sobre la conexión entre el intestino y el sexo sugieren que los microbios juegan un papel en la libido y la función sexual general", indican.
De hecho, "los investigadores ya han comenzado a explorar estrategias para aprovechar el eje intestino-cerebro con el fin de combatir la disfunción sexual y mejorar la salud y la satisfacción sexual en general", agregan.
Por ejemplo, en un estudio publicado en Translational Andrology and Urology, los autores señalaron que, “la microbiota intestinal puede regular la función eréctil masculina regulando los niveles hormonales, mediadores inflamatorios y otros factores”.
Esta es una razón más para cuidar tu intestino.
