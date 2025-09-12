Por qué deberías practicar sexo seguro incluso después de los 60

La Asociación Médica Americana (AMA) informó recientemente que las tasas de sífilis, gonorrea y clamidia aumentaron notablemente entre las personas de 55 años o más en la última década.

La Dra. Sandra Adamson Fryhofer, miembro del consejo de la AMA y enlace de la AMA con el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) precisó que, “entre las personas de 65 años o más, los casos de clamidia se triplicaron con creces entre 2010 y 2023, los de gonorrea se sextuplicaron y los de sífilis se dispararon casi diez veces".

Muchos adultos mayores no usan el condón

Este aumento significativo de infecciones de transmisión sexual entre adultos mayores puede deberse a varias razones, pero el principal motivo es que muchos no practican sexo seguro.

De acuerdo con expertos, a menudo, la gente mayor no se protege cuando tiene sexo porque no hay miedo al embarazo, y en consecuencia no usan el condón.

“Los condones son un componente importante de la prevención de las ITS, pero el embarazo en personas mayores de 65 años no suele ocurrir”, afirmó la Dra. Fryhofer. Esto puede crear una falsa sensación de seguridad y un menor uso del condón.

Otra razón por la que los adultos mayores no practican sexo seguro es por la falta de información sobre las enfermedades de transmisión sexual.

Y también tienen menos temor a los efectos secundarios de las enfermedades de transmisión sexual, como la infertilidad.

¿Cómo tener sexo seguro a los 60 años?

Tomando en cuenta lo anterior, aquí hay algunas recomendaciones para tener sexo seguro, según HealthinAging.org:

Conozca los antecedentes sexuales de su pareja antes de tener sexo oral, vaginal o anal

Antes de tener relaciones sexuales, revise el pene o la zona vaginal de su pareja para detectar llagas, secreciones anormales u olores

Considere hacerse la prueba del VIH y otras ITS antes de empezar a tener relaciones sexuales

Usa un condón y lubricante cada vez que tengas sexo vaginal, oral o anal, incluyendo durante los juegos previos

