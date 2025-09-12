La construcción pidió diálogo y un "plan federal a 20 años"

Cuando la construcción se detiene, se resiente todo el entramado productividad Cuando la construcción se detiene, se resiente todo el entramado productividad

Los empresarios relatan la falta de inversión (por la ausencia del Estado) como otro de los ejes que “agrava la ‘deuda de infraestructura'” y se ve reflejada en “rutas deterioradas, energía obsoleta” y “puertos sin modernización”. (En verdad no es nuevo, ni de ahora)

image

Costos y déficit

Este déficit eleva el 'costo argentino', resta competitividad, limita el desarrollo regional y compromete el futuro productivo. La infraestructura social (viviendas, hospitales, escuelas, agua y saneamiento) es esencial para garantizar derechos y dinamizar la economía. Sin embargo, no se han solucionado los contratos frenados ni las deudas del Estado con empresas por proyectos ya ejecutados

La cámara empresaria insiste en un “llamado al diálogo y a la acción” con el objetivo de “construir consensos que permita recuperar la senda del desarrollo” y luego detallaron un plan de infraestructura para ellos formen parte y se aseguren obra para los próximos 20 años.

Reactivar las obras paralizadas que estén avanzadas en porcentajes significativos.

Reconocer la deuda que posee en los organismos del Estado.

Armar un plan federal de infraestructura con horizonte a largo plazo.

Crear mecanismos mixtos de financiamiento al sector privado.

Fomentar herramientas que promuevan el desarrollo inmobiliario y permitan las condiciones para la ampliación de los créditos hipotecarios.

Crear políticas de transparencia y eficiencia en la ejecución de obras.

Fortalecer las capacidades técnicas de los gobierno locales.

Promover el empleo formal y la capacitación en oficios vinculados a la construcción.

Sobre el cierre CAMARCO afirmó

Los empresarios constructores de todo el país reafirmamos nuestro compromiso con Argentina. Queremos ser parte de la solución. Queremos construir futuro. Queremos que la infraestructura vuelva a ser una herramienta de transformación

