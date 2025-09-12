CAMARCO DESDE PARANÁ
La construcción pidió diálogo y un "plan federal a 20 años"
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó sobre la crisis del sector y llamó a implementar un “plan federal de trabajo con horizonte de 20 años”.
En medio de la reunión del Consejo Federal, que se llevó a cabo en la ciudad entrerriana de Paraná, el sector expresó su importancia dentro del “desarrollo integral” de la Argentina.
Posición y compromiso
El sector señaló que el freno en las obras públicas por parte del Gobierno “genera pérdidas económicas, frena servicios esenciales, compromete la competitividad y aumenta la deuda de infraestructura”.
En igual orden, remarcan que la construcción privada “también está paralizada”, lo cual impacta gen el empleo y la economía. Luego advirtieron
Los empresarios relatan la falta de inversión (por la ausencia del Estado) como otro de los ejes que “agrava la ‘deuda de infraestructura'” y se ve reflejada en “rutas deterioradas, energía obsoleta” y “puertos sin modernización”. (En verdad no es nuevo, ni de ahora)
Costos y déficit
La cámara empresaria insiste en un “llamado al diálogo y a la acción” con el objetivo de “construir consensos que permita recuperar la senda del desarrollo” y luego detallaron un plan de infraestructura para ellos formen parte y se aseguren obra para los próximos 20 años.
Reactivar las obras paralizadas que estén avanzadas en porcentajes significativos.
- Reconocer la deuda que posee en los organismos del Estado.
- Armar un plan federal de infraestructura con horizonte a largo plazo.
- Crear mecanismos mixtos de financiamiento al sector privado.
- Fomentar herramientas que promuevan el desarrollo inmobiliario y permitan las condiciones para la ampliación de los créditos hipotecarios.
- Crear políticas de transparencia y eficiencia en la ejecución de obras.
- Fortalecer las capacidades técnicas de los gobierno locales.
- Promover el empleo formal y la capacitación en oficios vinculados a la construcción.
Sobre el cierre CAMARCO afirmó
Más noticias en Urgente24
La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días
El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro