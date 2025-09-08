Terrible: La carta de cumpleaños de Donald Trum a Jeffrey Epstein

“Donald Trump ha dicho que esta nota no existe. Pues bien, una vez más, está mintiendo al público estadounidense y liderando un encubrimiento de la Casa Blanca”, dijo García en un mensaje de video poco después de publicar la imagen.

La imagen muestra el contorno de la figura de una mujer con un mensaje en el medio formateado en forma de una conversación entre Trump y Epstein y haciendo referencia a que los 2 "tienen ciertas cosas en común".

Embed HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist.



Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

Traducción: AQUÍ ESTÁ: Tenemos la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el Presidente dijo que no existe. Trump habla de un "secreto maravilloso" que ambos compartieron. ¿Qué oculta? ¡Hagan públicos los archivos!

--------------------

WSJ

The Wall Street Journal reivindicó esta prueba documental que lo deja bien parado en la demanda que le inició Trump:

"En la carta de Epstein, la firma de Trump es un "Donald" garabateado que imita el vello púbico. Trump suele firmar con su nombre completo, pero existen otros ejemplos de cartas personales que envió con una firma similar y letras serif en negrita."

"La carta de Epstein tiene un dibujo lineal que parece hecho a mano con rotulador grueso, incluyendo un par de pequeños arcos que representan los pechos de una mujer. A lo largo de los años, se han atribuido a Trump garabatos y dibujos de paisajes urbanos y otros temas con trazos similares, que se han subastado con fines benéficos."

"La carta de Epstein contiene una nota mecanografiada que simula una conversación imaginaria entre Trump y Epstein, escrita en tercera persona. En discursos y publicaciones en redes sociales, Trump se ha referido a sí mismo en tercera persona con frecuencia."

"La carta de Epstein dice: «Los enigmas nunca envejecen, ¿lo has notado?» y termina con «Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso». Trump usó la palabra «enigma» para describir a Don King y Mike Tyson en su libro de 1990 y para describir a Dan Rather en su libro de 2004. En publicaciones en redes sociales y discursos, Trump ha usado a menudo la frase «algo maravilloso»."

--------------------

